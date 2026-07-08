Từ tháng 7, loạt ngân hàng áp dụng quy định mới cho các giao dịch chuyển tiền từ 50 triệu đồng

Trường hợp người dùng cần xác thực bằng khuôn mặt hoặc chữ ký điện tử trước khi chuyển tiền từ 50 triệu đồng.

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Từ ngày 1/7/2026, nhiều ngân hàng đã đồng loạt triển khai quy định xác thực sinh trắc học đối với một số giao dịch của khách hàng doanh nghiệp theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, các giao dịch chuyển tiền có giá trị từ 50 triệu đồng/lần hoặc tổng giá trị giao dịch trong ngày vượt 100 triệu đồng sẽ phải thực hiện thêm bước xác thực bằng khuôn mặt hoặc chữ ký điện tử an toàn đối với các trường hợp thuộc diện áp dụng.

Quy định này được triển khai nhằm thực hiện Thông tư 77/2025/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 50/2024/TT-NHNN về bảo đảm an toàn, bảo mật trong việc cung cấp dịch vụ trực tuyến của ngành ngân hàng, qua đó tăng cường bảo mật và phòng chống gian lận công nghệ cao.

Tại VIB , từ ngày 1/7/2026, khách hàng tổ chức mới thiết lập quan hệ với ngân hàng trong vòng 12 tháng sẽ phải đăng ký, cập nhật dữ liệu sinh trắc học và thực hiện xác thực khuôn mặt kết hợp Smart OTP nâng cao khi thực hiện các giao dịch thanh toán trực tuyến trên ứng dụng VIB Business.

Cụ thể, việc xác thực sinh trắc học được yêu cầu khi giao dịch có giá trị vượt 50 triệu đồng/lần hoặc tổng giá trị giao dịch trong ngày vượt 100 triệu đồng.

Để tránh gián đoạn giao dịch, VIB khuyến nghị doanh nghiệp cập nhật phiên bản mới nhất của ứng dụng VIB Business, đồng thời đăng ký hoặc cập nhật dữ liệu sinh trắc học bằng căn cước công dân gắn chip ngay trên ứng dụng hoặc tại chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng.

Trong khi đó, SHB cũng triển khai quy định tương tự theo Thông tư 77. Ngân hàng cho biết từ ngày 1/7, khách hàng tổ chức mới đăng ký thành lập trong vòng 12 tháng hoặc mới thiết lập quan hệ với SHB trong vòng 12 tháng sẽ phải xác thực bằng sinh trắc học hoặc chữ ký điện tử an toàn khi thực hiện giao dịch.

Đối với các giao dịch có giá trị trên 50 triệu đồng hoặc tổng giá trị giao dịch trong ngày vượt 100 triệu đồng, người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp - người thực hiện phê duyệt giao dịch - sẽ phải xác thực khuôn mặt trước khi lệnh được thực hiện.

SHB cho phép người đại diện hợp pháp bổ sung dữ liệu sinh trắc học trực tiếp tại các điểm giao dịch, thực hiện trên ứng dụng SHB Corporate Mobile (đối với công dân Việt Nam thông qua NFC hoặc liên kết VNeID), hoặc liên hệ chuyên viên quan hệ khách hàng để được hỗ trợ.

Đáng chú ý, ABBank ngoài việc áp dụng quy định chung đối với doanh nghiệp mới còn triển khai thêm yêu cầu đối với nhóm doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán đơn giản.

Theo đó, đối với doanh nghiệp mới mở tài khoản tại ABBank dưới 12 tháng hoặc doanh nghiệp thành lập dưới 12 tháng, người đại diện theo pháp luật phải trực tiếp phê duyệt và xác thực bằng khuôn mặt đối với các giao dịch từ 50 triệu đồng/lần hoặc tổng giá trị từ 100 triệu đồng/ngày.

Riêng nhóm doanh nghiệp áp dụng mô hình "Người nhập và duyệt", ngưỡng xác thực được hạ xuống còn 10 triệu đồng/lần hoặc 20 triệu đồng/ngày. Đồng thời, ngân hàng cũng điều chỉnh quyền hạn của tài khoản "Người nhập và duyệt", theo đó chỉ người đại diện theo pháp luật mới được khởi tạo giao dịch vượt hạn mức và chỉ được phê duyệt các lệnh do chính mình tạo.

ABBank khuyến nghị doanh nghiệp chưa có tài khoản duyệt lệnh cho người đại diện theo pháp luật cần đến chi nhánh để đăng ký bổ sung trước khi phát sinh giao dịch, trong khi các doanh nghiệp đã có tài khoản chỉ cần sử dụng ứng dụng ABBank Business để thực hiện quét khuôn mặt khi hệ thống yêu cầu.

Các ngân hàng cũng lưu ý khách hàng chỉ thực hiện cập nhật sinh trắc học trên ứng dụng chính thức hoặc tại quầy giao dịch, tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật, mã OTP hay truy cập các đường dẫn lạ do đối tượng mạo danh ngân hàng gửi đến.