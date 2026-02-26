Nghị định 58/2026 chính thức sửa đổi, bổ sung quy định về trình tự cấp, cấp đổi và cấp lại thẻ căn cước, tập trung mạnh vào việc đẩy mạnh giao dịch điện tử. Người dân giờ đây chỉ cần truy cập nền tảng số, chọn thủ tục mong muốn và kiểm tra thông tin cá nhân đã được đồng bộ sẵn từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu dữ liệu đã chuẩn xác, hệ thống sẽ cho phép bạn tự do đăng ký trước thời gian và địa điểm tiếp nhận. Ngay sau đó, yêu cầu này sẽ tự động được đẩy thẳng đến cơ quan quản lý căn cước. Đến đúng lịch hẹn, người dân chỉ việc có mặt để hoàn tất quy trình thu nhận sinh trắc học một cách chớp nhoáng theo đúng quy định.

Đối với những tình huống rắc rối như không may đánh mất thẻ, thẻ hư hỏng nặng nề, hoặc cần cấp đổi do Nhà nước thay đổi địa giới hành chính, quy trình cũng được tinh gọn tối đa. Người dân chỉ cần ngồi tại nhà chọn thủ tục cấp lại trên ứng dụng, rà soát lại thông tin cá nhân và bấm xác nhận chuyển hồ sơ đi. Cơ quan quản lý sẽ trực tiếp tiếp nhận và giải quyết yêu cầu cấp lại theo luật định mà không đòi hỏi thêm các thủ tục xác minh giấy tờ rườm rà. Song song đó, việc làm căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi cũng trở nên vô cùng nhẹ nhàng khi người đại diện hợp pháp hoàn toàn có thể chủ động kiểm tra thông tin của trẻ và nộp hồ sơ đề nghị trực tiếp trên hệ thống số để cơ quan chức năng tiến hành cấp thẻ ngay lập tức.

Bên cạnh các thủ tục cấp mới, nghị định lần này cũng quy định cực kỳ nghiêm ngặt và rõ ràng về việc thu hồi thẻ căn cước đối với những cá nhân bị tước, cho thôi hoặc hủy bỏ quyết định nhập, trở lại quốc tịch Việt Nam. Các cơ quan tiếp nhận trả kết quả sẽ trực tiếp lập biên bản thu hồi thẻ ngay tại chỗ đối với những người này. Trong vòng 10 ngày kể từ khi có quyết định chính thức, Bộ Tư pháp sẽ phải gửi văn bản thông báo kèm theo thẻ đã thu hồi cho cơ quan quản lý căn cước thuộc Bộ Công an. Nếu tình huống thực tế không thể thu hồi thẻ trực tiếp, cơ quan tiếp nhận phải ghi rõ lý do trong văn bản gửi đi để Bộ Công an tiến hành các biện pháp xác minh bổ sung. Chỉ trong vòng 3 ngày làm việc sau khi nhận thông báo từ Bộ Tư pháp, cơ quan quản lý căn cước sẽ lập tức vô hiệu hóa giá trị sử dụng của chiếc thẻ đó và cập nhật trạng thái mới nhất vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các bước chi tiết cấp lại thẻ Căn cước trên VNeID:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID

→ Chọn mục “Thủ tục hành chính”

→ Chọn “Cấp, quản lý Căn cước”.

Bước 2: Chọn thủ tục “Cấp lại thẻ Căn cước”

→ Chọn mục “Tạo mới yêu cầu”, chọn “Cấp lại thẻ Căn cước cho Bản thân hoặc Khai hộ” (tùy nhu cầu). Kiểm tra, xác nhận thông tin cá nhân hiển thị trên hệ thống.

Bước 3: Lựa chọn:

- Lý do cấp lại thẻ;

- Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ;

- Hình thức nhận thẻ (trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính).

Bước 4: Xác nhận hồ sơ

→ Nộp lệ phí theo hướng dẫn

→ Hoàn tất việc gửi hồ sơ trực tuyến.

Sau khi hồ sơ được tiếp nhận, công dân sẽ nhận thông báo lịch hẹn đến cơ quan Công an để thu nhận ảnh chân dung, vân tay theo quy định.

4. Thời gian giải quyết

- Thời hạn cấp lại thẻ Căn cước thực hiện theo quy định của Bộ Công an;

- Kết quả được trả đúng thời gian đã thông báo trên ứng dụng VNeID hoặc theo hình thức nhận đã đăng ký.

5. Một số lưu ý

- Công dân cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân trước khi xác nhận nộp hồ sơ;

- Trường hợp chưa có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, đề nghị liên hệ Công an xã/phường để được hướng dẫn, hỗ trợ;

- Mọi thắc mắc trong quá trình thực hiện, người dân có thể liên hệ trực tiếp Công an xã/phường để được giải đáp kịp thời.

Việc thực hiện thủ tục cấp lại thẻ Căn cước trên ứng dụng VNeID là giải pháp thiết thực, góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ Nhân dân nhanh chóng, hiệu quả, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về cư trú và định danh điện tử.