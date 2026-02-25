13 bức ảnh hiếm về Tết đầu thời nhà Thanh: Khung cảnh thật khiến nhiều người nghi ngờ phim truyền hình

Dưới đây là 13 bức ảnh hiếm về Tết Nguyên đán thời nhà Thanh đã được công bố.
Từ xưa đến nay, Tết Nguyên đán luôn là lễ hội truyền thống quan trọng và long trọng nhất của người dân châu Á. Tại Trung Quốc, từ ngày Lạp Bát cho đến hết Rằm tháng Giêng, Tết mới được xem là trọn vẹn. Trong dịp này có rất nhiều phong tục tập quán đặc sắc. Vào đầu thời nhà Thanh, các nhiếp ảnh gia nước ngoài đã ghi lại một loạt hình ảnh về cách người dân ở nhiều vùng trên cả nước đón Tết.
Chính sự mộc mạc, tất bật và rất đỗi bình dân trong các bức ảnh này khiến nhiều người xem phải "nghi ngờ phim truyền hình", khi nhận ra Tết đầu thời nhà Thanh ngoài đời thực không hề chỉ toàn cung điện lộng lẫy và yến tiệc xa hoa.