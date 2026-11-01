Từ ngày 1/11, tất cả người dân Việt Nam được giảm tiền điện

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Ảnh minh họa: VTC News

Tối 31/10 vừa, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chính thức có quyết định về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

Theo đó, giá bán lẻ điện bình quân ở Việt Nam là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) bắt đầu áp dụng từ ngày 1/11/2026. Như vậy, mức điều chỉnh này tương đương mức giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Ngoài ra, cùng với quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân của EVN, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định về giá bán điện. Trong đó ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán lẻ điện cho các đơn vị bán lẻ điện được áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Trên thực tế, việc điều chỉnh giá điện được thực hiện trên cơ sở Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và Nghị định số 278/2026/NĐ-CP ngày 09/7/2026 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

EVN cho biết, thực hiện chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính, Tập đoàn này đã khẩn trương rà soát, tính toán, tiết kiệm tối đa chi phí để thực hiện điều chỉnh giá điện.

Theo đó, việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện trên tinh thần chung tay góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp.

Giá điện giảm 2% từ ngày 1/11. Ảnh minh họa

Giảm giá điện và thuế xăng dầu

Trước đó, trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội vào sáng cùng ngày (31/10) tại Quốc hội, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Chính phủ đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hạn chế tác động của biến động giá cả thế giới, đặc biệt là giá năng lượng, để thực hiện mục tiêu lạm phát 4,5% được Quốc hội đặt ra.

Các giải pháp bao gồm tạm ứng ngân sách cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giảm thuế, phí đối với xăng dầu; đồng thời tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026 và điều hành theo hướng ổn định giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu trước Quốc hội, sáng 31/10. Ảnh: VGP

Tại phiên thảo luận, Phó Thủ tướng cho biết, CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%. Từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã dành khoảng 64.000 tỷ đồng để thực hiện các chính sách giảm thuế, phí đối với xăng dầu.

Dự kiến từ tháng 11 đến hết năm, Chính phủ sẽ tiếp tục dành khoảng 4.000 tỷ đồng để giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng từ 7% xuống 0%.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đang chỉ đạo EVN khẩn trương rà soát, tiết giảm tối đa chi phí, hướng tới giảm giá bán lẻ điện khoảng 2% trong thời gian từ nay đến hết ngày 31/3/2027.

Theo Phó Thủ tướng, việc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng và giảm giá điện dự kiến tạo thêm dư địa khoảng 0,07 điểm phần trăm nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội đề ra.

Cùng với đó, Chính phủ sẽ tiếp tục phối hợp các chính sách tài khóa, tiền tệ và quản lý giá, cũng như thực hiện hiệu quả những chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí còn phù hợp.