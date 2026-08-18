Một chi tiết nhỏ trên vé hoặc thẻ lên máy bay có thể khiến hành khách phải dành thêm thời gian tại khu vực an ninh.

Bên cạnh những thông tin quen thuộc như họ tên, số hiệu chuyến bay hay giờ khởi hành, trên vé hoặc thẻ lên máy bay đôi khi xuất hiện những ký hiệu khác. Trong đó, “SSSS” khiến nhiều người e ngại nhất vì đây là dấu hiệu cho biết hành khách được lựa chọn để thực hiện quy trình kiểm tra an ninh bổ sung.

“SSSS” có ý nghĩa gì?

“SSSS” là viết tắt của Transportation Security Administration - Secondary Security Screening Selection, có thể hiểu là lựa chọn hành khách để kiểm tra an ninh lần thứ hai hoặc kiểm tra bổ sung.

Ký hiệu này thường liên quan đến các chuyến bay đến hoặc khởi hành từ Mỹ và là một phần trong quy trình bảo đảm an ninh hàng không của Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA).

Khi “SSSS” xuất hiện trên vé, hành khách có thể phải trải qua quy trình kiểm tra kỹ hơn so với thông thường trước khi lên máy bay. Các bước kiểm tra có thể bao gồm kiểm tra chi tiết hành lý xách tay, kiểm tra hoặc quét các thiết bị điện tử và thực hiện thêm một số thủ tục an ninh khác.

Thời gian kiểm tra vì thế có thể kéo dài thêm khoảng 15-20 phút hoặc lâu hơn, tùy trường hợp và tình hình tại sân bay.

Những ai sẽ mang mã “SSSS”?

Việc được lựa chọn kiểm tra bổ sung không đồng nghĩa hành khách đã vi phạm quy định hoặc đang gặp vấn đề về an ninh. Tuy nhiên, người có ký hiệu này nên chủ động dành thêm thời gian khi làm thủ tục tại sân bay.

TSA không công khai toàn bộ tiêu chí được sử dụng để lựa chọn hành khách mang mã “SSSS”. Một số thông tin cho rằng hệ thống có thể xem xét những đặc điểm nhất định trong hành trình hoặc cách đặt vé.

Chẳng hạn, hành khách mua vé một chiều, đặt vé sát thời điểm khởi hành, trong khoảng 24 giờ trước chuyến bay, hoặc thanh toán bằng tiền mặt thay vì thẻ tín dụng có thể nằm trong những trường hợp được hệ thống lưu ý.

Tuy nhiên, đây không phải những điều kiện chắc chắn dẫn đến việc bị gắn mã “SSSS”. Việc đáp ứng một trong các yếu tố trên không có nghĩa hành khách chắc chắn sẽ bị kiểm tra bổ sung.

Có “SSSS” trên vé, hành khách cần chuẩn bị gì?

Nếu phát hiện ký hiệu “SSSS” trên vé, hành khách nên chủ động đến sân bay sớm hơn kế hoạch để có đủ thời gian hoàn tất các bước kiểm tra. Giấy tờ cần thiết cũng nên được chuẩn bị đầy đủ, trong khi hành lý xách tay nên được sắp xếp gọn gàng để thuận tiện khi kiểm tra.

Các thiết bị điện tử mang theo cần tuân thủ quy định của hãng hàng không và sân bay. Hành khách cũng nên kiểm tra trước các quy định liên quan đến chất lỏng, pin và những vật dụng được phép mang lên máy bay.

Quan trọng không kém là giữ tâm lý bình tĩnh. Việc xuất hiện “SSSS” trên vé không phải dấu hiệu cho thấy hành khách đã làm điều gì sai. Đây là quy trình kiểm tra an ninh bổ sung và hành khách chỉ cần phối hợp, thực hiện đúng hướng dẫn của nhân viên an ninh.

Vì vậy, nếu bắt gặp “SSSS” trên vé máy bay, điều cần thiết nhất là đến sân bay sớm, chuẩn bị đầy đủ và tuân thủ hướng dẫn. Việc chủ động về thời gian sẽ giúp giảm bớt áp lực và hạn chế ảnh hưởng đến lịch trình bay.

Những ký hiệu khác trên thẻ lên máy bay

Ngoài mã SSSS, thẻ lên máy bay còn có một số ký hiệu ít được chú ý nhưng có thể liên quan đến việc check-in, quá cảnh hoặc thứ tự lên máy bay.

SEQ - thứ tự check-in

SEQ (sequence) cho biết thứ tự hành khách hoàn tất thủ tục. Chẳng hạn, SEQ/10 nghĩa là người thứ 10 check-in thành công. Thông thường, mã này không ảnh hưởng đến chuyến bay. Tuy nhiên, khi chuyến bay overbook (bán vượt số ghế), một số hãng có thể căn cứ vào thời điểm check-in cùng các tiêu chí khác để xác định hành khách phải nhường chỗ. Người check-in muộn cũng có thể được xếp vào những vị trí ngồi kém thuận tiện hơn.

S/O và SPTC - thông tin quá cảnh

Ký hiệu S/O cho biết hành trình có điểm dừng hoặc quá cảnh. Trong khi đó, SPTC thường được dùng để chỉ thời gian quá cảnh kéo dài hơn bình thường. Với những chuyến có thời gian chờ nối chuyến dài, một số hãng có thể hỗ trợ chỗ nghỉ cho hành khách tùy chính sách.

Group/Zone - thứ tự lên máy bay

Các mã như Group 1, Group 2 hoặc Zone 1, Zone 2 cho biết thứ tự hành khách được gọi lên máy bay. Việc phân nhóm có thể dựa trên hạng vé, cấp độ hội viên, tình trạng cần hỗ trợ đặc biệt hoặc gia đình đi cùng trẻ nhỏ.

Thông thường, Group 1 ưu tiên hành khách hạng cao hoặc hội viên cấp cao, trong khi các nhóm cuối thường dành cho hành khách phổ thông và được gọi lên máy bay sau.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)