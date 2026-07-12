Từ nay, người dân xây nhà dưới 3 tầng, không tầng hầm với tổng diện tích sàn nhỏ hơn 250m2 được tự thiết kế, miễn giấy phép xây dựng

Quy định trên sẽ mang lại sự thuận tiện hơn cho người dân trong quá trình xây dựng nhà ở.

Theo quy định tại Nghị định 207, chủ sở hữu nhà ở riêng lẻ được tự tổ chức thực hiện thiết kế xây dựng công trình nếu ngôi nhà đáp ứng đầy đủ các điều kiện: có dưới 3 tầng, không có tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng dưới 250 m² và chiều cao dưới 12 m.

Quy định này áp dụng đối với các công trình thuộc trường hợp được miễn giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật. Nhờ đó, người dân có thể chủ động thiết kế nhà ở của mình mà không bắt buộc phải thuê đơn vị tư vấn thiết kế, góp phần giảm chi phí và đơn giản hóa thủ tục trong quá trình xây dựng.

Tuy nhiên, dù được tự thiết kế, chủ nhà ở riêng lẻ vẫn phải bảo đảm công trình tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn xây dựng, phòng cháy chữa cháy (nếu có), bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật có liên quan.

﻿Bên cạnh đó, Nghị định 207 quy định, chủ sở hữu nhà ở có trách nhiệm lắp đặt biển báo công trình tại cổng ra vào công trường xây dựng; vị trí, kích thước biển báo phải bảo đảm dễ quan sát và hiển thị rõ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại của chủ sở hữu nhà ở và những nội dung theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm d khoản 1 Điều 13 Nghị định này.

Chủ sở hữu nhà ở tổ chức thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng và chịu trách nhiệm về an toàn trong thi công xây dựng công trình, công trình lân cận và môi trường trong quá trình thi công xây dựng. Khuyến khích chủ sở hữu nhà ở tổ chức giám sát thi công xây dựng, lập và lưu trữ hồ sơ công trình nhà ở riêng lẻ theo quy định của Nghị định này.

Chủ sở hữu nhà ở phải tổ chức thi công, giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định của Nghị định này đối với công trình nhà ở riêng lẻ.

Nghị định quy định nội dung giám sát thi công xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ gồm: Biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn đối với nhà ở và các công trình liền kề, lân cận; chất lượng vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị trước khi đưa vào thi công xây dựng.

Hệ thống giàn giáo, kết cấu chống đỡ tạm và các máy móc, thiết bị phục vụ thi công; biện pháp bảo đảm an toàn trong thi công xây dựng công trình.

Trường hợp chủ sở hữu nhà ở chuyển đổi công năng sử dụng một phần hoặc toàn bộ công trình nhà ở riêng lẻ kèm theo việc sửa chữa, cải tạo công trình thì việc thiết kế xây dựng, thi công xây dựng công trình phải tuân thủ quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và phù hợp với công năng mới của công trình.