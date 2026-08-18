Từ nay, một ngân hàng áp dụng quy định mới: Không cho phép khách hàng chuyển tiền trong trường hợp sau

Kienlongbank sẽ chủ động từ chối xử lý giao dịch, không cho phép chuyển tiền trong trường hợp sau.

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Từ ngày 17/8/2026, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) chính thức ra mắt tính năng cảnh báo rủi ro - tự động cảnh báo và chặn giao dịch khi phát hiện tài khoản thụ hưởng có dấu hiệu gian lận nhằm đối phó với các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Theo KienlongBank, tội phạm công nghệ cao gia tăng mạnh tại Việt Nam với hàng nghìn vụ lừa đảo chuyển tiền mỗi năm, KienlongBank là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai đồng bộ hệ thống cảnh báo rủi ro lừa đảo trên tất cả các kênh giao dịch.

Việc triển khai nằm trong lộ trình hiện thực hóa Kế hoạch số 02/KH-NHNN ngày 13/02/2026 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 của ngành Ngân hàng, trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng diễn biến ngày càng tinh vi.

Tính năng này được xây dựng dựa trên kết nối trực tiếp với hệ thống SIMO247 của Ngân hàng Nhà nước - nền tảng cho phép các ngân hàng, tổ chức tài chính và cơ quan quản lý chia sẻ thông tin về tài khoản nghi ngờ gian lận. Theo đại diện KienlongBank, khi khách hàng thực hiện lệnh chuyển tiền nhanh liên ngân hàng, hệ thống sẽ tự động đối chiếu tài khoản/thẻ thụ hưởng với dữ liệu nghi ngờ gian lận được tổng hợp từ nhiều nguồn hợp lệ theo quy định, trong đó có SIMO247 của NHNN. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi ngờ, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo ngay trên màn hình giao dịch để khách hàng cân nhắc trước khi xác nhận chuyển tiền, qua đó góp phần giảm thiểu rủi ro mất tiền do lừa đảo.

Hệ thống của KienlongBank hiển thị cảnh báo khi phát sinh giao dịch bất thường, được phân theo hai cấp độ.

Với tài khoản có rủi ro thấp hoặc đang trong diện theo dõi, hệ thống hiển thị cảnh báo để khách hàng cân nhắc, nhưng khách hàng vẫn có thể tự quyết định thực hiện hay hủy giao dịch.

Với tài khoản đã được xác minh liên quan đến gian lận hoặc rủi ro cao, KienlongBank sẽ chủ động từ chối xử lý giao dịch, không cho phép chuyển tiền. Cách tiếp cận phân tầng này giúp bảo vệ khách hàng mà không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm giao dịch hợp pháp.

Tính năng được áp dụng đồng bộ trên cả hai kênh giao dịch số của KienlongBank là ứng dụng KienlongBank Plus (K+) và Internet Banking, vận hành liên tục 24/7, không phát sinh thêm thao tác hay chi phí cho khách hàng.



