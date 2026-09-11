Từ nay đến Rằm tháng 8 Âm lịch, tức ngày 25/9 Dương lịch, hai con giáp Tỵ và Dậu được tháng vận nâng đỡ rõ rệt, công việc hanh thông, tiền bạc dồi dào hơn hẳn ngày thường.

Tháng 8 Âm lịch năm Bính Ngọ ứng với tháng Đinh Dậu, mang hành Kim của mùa thu, thời điểm khí trời trong trẻo, sắc bén và rất thuận cho những ai biết nắm bắt cơ hội. Từ nay cho đến Rằm tháng 8, tức ngày 25/9 Dương lịch, hai con giáp Tỵ và Dậu là những cái tên nổi bật nhất về đường tài lộc, nhờ mối liên kết chặt chẽ với chính tháng vận đang diễn ra.

Tuổi Tỵ: Tài lộc đến từ chính sự nhạy bén của bản thân

Chi Tỵ nằm trong tam hợp Tỵ Dậu Sửu cùng hành Kim với tháng, nên từ nay đến Rằm tháng 8, tuổi Tỵ sẽ cảm nhận rõ một luồng thuận lợi trong công việc và tiền bạc. Đây là giai đoạn những quyết định tài chính được đưa ra thường mang lại kết quả tốt hơn mong đợi, có thể là một khoản thu nhập phụ đến bất ngờ, một cơ hội hợp tác sinh lời, hoặc đơn giản là một khoản nợ cũ được người khác chủ động hoàn trả đúng lúc.

Với bản tính thông minh và có trực giác nhạy bén, tuổi Tỵ trong giai đoạn này nên mạnh dạn tin vào phán đoán của chính mình khi đứng trước những cơ hội cần quyết định nhanh. Tuy vậy, chính vì mọi việc đang khá thuận lợi, tuổi Tỵ cũng dễ nảy sinh tâm lý tự tin thái quá, dẫn đến chi tiêu hoặc đầu tư vượt quá kế hoạch ban đầu. Lời khuyên trong giai đoạn này là nên phân bổ khoản thu nhập mới theo tỷ lệ hợp lý giữa chi tiêu, tiết kiệm và dự phòng, tránh để niềm vui trước mắt cuốn đi sự tính toán cần thiết.

Tuổi Dậu: Tài lộc đến từ chính vị thế làm chủ tháng vận

Là bản mệnh của tháng, tuổi Dậu từ nay đến Rằm tháng 8 sở hữu lợi thế tài chính rõ rệt nhất trong số 12 con giáp. Nhiều khả năng xuất hiện một khoản thu đáng kể trong giai đoạn này, có thể đến từ một cơ hội kinh doanh mới, một khoản thưởng xứng đáng cho những nỗ lực đã bỏ ra, hoặc một quyết định đầu tư đúng thời điểm mang lại lợi nhuận tốt.

Công việc của tuổi Dậu trong khoảng thời gian này cũng có xu hướng thuận theo ý muốn, dễ nhận được sự tin tưởng và giao phó những nhiệm vụ quan trọng hơn từ cấp trên hoặc đối tác. Tuy nhiên, chính vì đang ở thế thuận lợi nhất, tuổi Dậu cũng dễ chi tiêu rộng rãi hơn mức cần thiết, đặc biệt là trong các dịp lễ Trung Thu sắp tới với nhiều khoản quà cáp, tiệc tùng. Lời khuyên trong giai đoạn này là nên giữ lại một phần thu nhập để dành, thay vì tiêu hết những gì kiếm được, để tài lộc không chỉ đến mà còn ở lại lâu dài.

Trong quan niệm dân gian, tam hợp và bản mệnh của tháng luôn là hai yếu tố mang tính quyết định đến việc con giáp nào được tháng vận ưu ái rõ rệt nhất. Tỵ và Dậu đều có mối liên kết trực tiếp với hành Kim của tháng Đinh Dậu, khiến dòng năng lượng tài chính trong giai đoạn từ nay đến Rằm tháng 8 dồn về hai tuổi này nhiều hơn cả. Những con giáp khác vẫn có thể đón nhận những tín hiệu tích cực riêng, nhưng về khía cạnh tài lộc cụ thể, Tỵ và Dậu là hai cái tên đáng chú ý nhất trong khoảng thời gian này.

Nhìn chung, từ nay đến Rằm tháng 8 Âm lịch là giai đoạn khá thuận lợi về mặt tài chính cho tuổi Tỵ và tuổi Dậu, nhưng thuận lợi không có nghĩa là buông lỏng cảnh giác. Biết cách giữ tiền cũng quan trọng không kém việc kiếm được tiền, và đây chính là lúc cả hai con giáp nên tận dụng đà may mắn để xây dựng một nền tảng tài chính vững vàng hơn cho những tháng cuối năm sắp tới.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.