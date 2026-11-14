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Từ năm 2026, một nhóm người lao động có thể nhận trợ cấp hơn 11 triệu đồng: Điều kiện là gì?

Nguyệt Phạm
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Nhóm người lao động nào có thể nhận trợ cấp hơn 11 triệu đồng?

Trong năm 2026, một số người lao động có thể nhận trợ cấp hơn 11 triệu đồng, thậm chí cao hơn nếu gặp rủi ro trong công việc và đáp ứng các điều kiện theo quy định.


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