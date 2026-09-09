"Từ Mỹ về nước là tôi ký hợp đồng 10 chương trình luôn"

"Địa phương phải chấp nhận thì mới làm, còn họ không chấp nhận mà tự lên làm thì không tốt" – Kim Tiểu Long nói.

Mới đây, tại buổi đi ăn với các Youtuber, NSƯT Kim Tiểu Long đã chia sẻ về một số dự án sắp tới của anh khi về nước.

Kim Tiểu Long

Anh nói: "Tháng 10 này tôi sẽ về nước. Việc đầu tiên tôi làm là tổ chức họp báo ra mắt liveshow kỷ niệm 35 năm sự nghiệp của tôi, gọi là show 35 năm Dòng chảy thanh âm Kim Tiểu Long. Ý là một dòng sông chảy hoài như giọng hát của tôi, chảy qua các dòng sông khác.

Những dòng sông khác chính là thế hệ trẻ, tre già măng mọc, tôi sẽ đào tạo tài năng mới cho đất nước Việt Nam, đem đến niềm vui cho toàn bộ khán giả. Dòng sông sẽ chảy mãi không ngừng.

Sau liveshow, công ty của tôi sẽ làm hàng loạt chương trình Hành trình từ trái tim, từ giờ tới năm sau là phải 10 chương trình. Từ Mỹ về nước một cái, tôi ký hợp đồng 10 chương trình luôn. Cứ thế làm các chương trình Giai điệu yêu thương và Hành trình từ trái tim.

Tôi ký với công ty Thạch rau câu 10 chương trình liền. Đây là các chương trình thiện nguyện của tôi. Trước khi làm chương trình, tôi đều liên hệ với chính quyền địa phương để xin phép và nhờ người ta kết hợp cùng. Địa phương phải chấp nhận thì mới làm, còn họ không chấp nhận mà tự lên làm thì không tốt.

Năm 2027, tôi làm 10 chương trình từ Đà Nẵng đổ vào Nha Trang rồi tới Bạc Liêu, Cà Mau. Sau 10 chương trình Hành trình từ trái tim đó, tôi sẽ có thêm 4 suất đi biểu diễn ở các tỉnh, cứ 3 tháng một show. Các show này rất hoành tráng, không kém gì liveshow kỷ niệm 35 năm ca hát của tôi ở nhà hát Hòa Bình.

Quý vị nhớ đón xem các show nhạc của tôi. Các show nhạc này tôi mời nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng và ai cũng phải hát live với ban nhạc. Các show này sẽ mang đậm nghệ thuật dân gian, bản sắc dân tộc Việt Nam. Trong show sẽ có chèo, tuồng, ca Huế, cải lương…

Tôi sẽ mời những ca sĩ nổi tiếng như Bảo Yến, Lệ Quyên, Hương Lan… Nghệ sĩ sẽ tới chỉ hát duy nhất cho show của tôi và quay hình luôn, không phải mở ra để chạy show. Nghệ sĩ phải tới tập trung tập dợt với ban nhạc đàng hoàng, ăn ở đó luôn, không phải tới hát xong lại chạy show chỗ khác".