HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Từ Lâm Đồng ra Hà Nội đâm tình nhân rồi tự tử bất thành

Hoàng An
|

Bị người phụ nữ đã có chồng ở Hà Nội yêu cầu chấm dứt tình cảm, bị can Lưu Minh Chiến đi tàu từ Lâm Đồng ra hỏi chuyện rồi đâm tình nhân nhiều nhát. Sau khi gây án, anh ta uống thuốc sâu tự tử nhưng không thành.

Ngày 3/8, Viện KSND TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Lưu Minh Chiến (SN 2001, trú tại thôn Nam Thành, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng) về tội "Giết người".

Theo cáo buộc, chị Nguyễn Thị N. (SN 1993) đã lập gia đình, sống cùng chồng tại xã Hòa Lạc (Hà Nội).

Tháng 6/2025, chị N. quen biết Chiến qua mạng xã hội Facebook. Sau đó, cả hai có quan hệ tình cảm nam nữ. Chị N. giới thiệu với Chiến là đã có một con, không còn chung sống với chồng nữa.

Tháng 7/2025, Chiến từ Lâm Đồng ra Hà Nội gặp chị N. hai lần sau đó quay về Bình Thuận sinh sống và tiếp tục liên lạc với chị.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, đến giữa tháng 10/2025, chị N. không muốn tiếp tục có quan hệ tình cảm với Chiến nên chặn tin nhắn, không liên lạc, dẫn đến xảy ra mâu thuẫn.

Ngày 26/10/2025, Chiến đi tàu hỏa từ nhà ở thôn Nam Thành, xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng ra Hà Nội với ý định níu kéo tình cảm của chị N.

Rạng sáng 28/10/2025, Chiến xuống tàu, thuê taxi đến nhà chị N. Trên đường, đối tượng mua 2 chai thuốc trừ sâu và 2 con dao nhọn bằng kim loại với ý định nếu chị N. không đồng ý, Chiến sẽ giết và uống thuốc sâu tự tử.

Đến nhà chị N. đúng lúc chị vừa ngủ dậy, Chiến khóa cửa phòng từ bên trong và hỏi “tại sao em chặn Zalo, số điện thoại của anh. Tại sao em không vào trong đó với anh?”.

Nghe Chiến hỏi, chị N. trả lời "em không làm được, chồng em đang ở đây, không nói chuyện được. Đi ra ngoài nói chuyện".

Bực tức vì chị N. vẫn chung sống với chồng, Chiến rút dao tấn công nạn nhân, đâm nhiều nhát vào vùng đầu, ngực, cổ, vai, tay, chân và cằm…, gây tổn thương cơ ngực lớn, cơ hoành và gan trái. Dù nạn nhân van xin nhưng Chiến vẫn đâm đến khi gãy chuôi dao mới dừng tay.

Chị N. được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng bị tổn hại 77% sức khỏe. Chiến gây án xong lấy chai thuốc sâu ra uống tự tử, bị đau bụng và nôn ra nền nhà.

Năm 2024, Chiến từng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ khởi tố về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tuy nhiên, vụ án đang tạm đình chỉ theo quyết định tạm đình chỉ của Tòa án nhân dân khu vực 10, tỉnh Lâm Đồng.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

Nghẹt thở giây phút công an truy đuổi 10km bắt Trần Văn Tam

01:13
Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

Honda SH Vetro bản đặc biệt nhập Ý ra mắt Việt Nam

01:56
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

Honda ra mắt xe máy điện mới: Chạy 145 km/sạc, cốp rộng hơn Air Blade

01:34
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại