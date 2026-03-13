Tử hình Nguyễn Bình Đại sinh năm 1988

Ngày 12/3, TAND TP.HCM tuyên án sơ thẩm vụ án mua bán trái phép chất ma túy với quy mô lớn xảy ra tại nhiều quận trên địa bàn. Hội đồng xét xử quyết định tử hình 4 bị cáo gồm Nguyễn Bình Đại (1988), Mạc Vĩnh Khiêm (1991), Thái Duy Quang (1990) và Nguyễn Bình Triệu (1972) về tội mua bán trái phép chất ma túy, báo Tiền Phong đưa tin.

Ngoài ra, Trần Tòng Dũng (1974) bị tuyên 30 năm tù về hai tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy. Ba bị cáo Huỳnh Mỹ Ngọc (2002), Thạch Ngọc Yến Vy (2001) và Nguyễn Đại Nghĩa (1997) bị tuyên tù chung thân, còn Phạm Thanh Phương (1997, An Giang) nhận 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ điều tra mà báo Công an TP.HCM đăng tải, chiều 20/11/2022, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM kiểm tra một căn nhà trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) và phát hiện gần 43kg ketamine được cất giấu trong bếp.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng thu giữ thêm nhiều loại ma túy như Methamphetamine, MDMA, Amphetamine và Nimetazepam với tổng khối lượng hàng chục kilogram. Riêng tại nơi ở khác của Mạc Vĩnh Khiêm, công an còn thu giữ thêm hơn 2,3kg ketamine.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 12/3. Ảnh: TPO

Đường dây do Nguyễn Bình Đại cầm đầu

Theo báo Công lý, kết quả điều tra xác định Nguyễn Bình Đại là người cầm đầu đường dây. Đại nhận ma túy từ các đối tượng tên Giang và Yang rồi chỉ đạo Khiêm, Quang và Triệu cất giấu tại nhiều địa điểm, sau đó phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM.

Trong một giao dịch, Đại chỉ đạo Quang bán 2kg Methamphetamine cho Trần Tòng Dũng với giá 400 triệu đồng. Ngoài ra, Đại còn vận chuyển ma túy từ Đồng Tháp về TP.HCM theo chỉ đạo của Yang với tiền công khoảng 200 triệu đồng.

Một nhánh khác của đường dây do Huỳnh Mỹ Ngọc tham gia vận chuyển. Ngọc nhận một vali và ba lô chứa ma túy tại khu vực quốc lộ 1A rồi nhờ Nghĩa, Phương và Vy mang về phòng trọ cất giữ.

Khi kiểm tra nơi ở của nhóm này, công an thu giữ hơn 14kg ketamine, gần 3kg Methamphetamine và hơn 374g MDMA.

Cơ quan tố tụng xác định tổng lượng ma túy trong vụ án ở mức đặc biệt lớn, riêng Nguyễn Bình Đại phải chịu trách nhiệm với hơn 60kg ketamine và hơn 34kg ma túy các loại khác, nên tòa đã áp dụng mức án nghiêm khắc nhất đối với các đối tượng cầm đầu.