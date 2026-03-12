Khám xét nơi ở, bắt Phạm Thành Luân SN 1987

Ngày 12/3, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt giữ đối tượng mua bán ma túy manh động, dùng dao chống trả lực lượng Công an.



Cụ thể, Khoảng 17h ngày 26/02, tại cuối hẻm K814/H83B Trần Cao Vân, phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng bắt quả tang Ngô Lê Ra (SN 1992) và Phạm Đức Dũng (SN 1990), cùng trú phường Hải Vân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 01 gói ma túy đá, 02 điện thoại di động và 01 xe mô tô. Kết quả test nhanh cho thấy cả hai đối tượng đều dương tính với ma túy.

Chân dung 3 đối tượng. Ảnh: CA Đà Nẵng

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận khoảng 15h50 cùng ngày đã liên hệ với Phạm Thành Luân (SN 1987, trú phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) để mua 300.000 đồng ma túy đá tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Đà Nẵng để sử dụng.

Từ lời khai trên, đến khoảng 18h40 cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp Công an phường Thanh Khê bắt giữ Phạm Thành Luân về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, trong quá trình bị khống chế, Phạm Thành Luân đã sử dụng dao bấm dài khoảng 23 cm để chống trả lực lượng chức năng, tuy nhiên các trinh sát đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ thành công đối tượng.

Tang vật thu giữ sau khi khám xét. Ảnh: CA Đà Nẵng

Qua khám xét, lực lượng Công an thu giữ 01 con dao dài khoảng 23 cm, 20 gói ma túy loại nước vui; 01 gói ni lông màu cam in dòng chữ Nutri-C bên trong chứa chất bột màu cam; 03 gói giấy dạng điếu, màu tím bên trong mỗi gói chứa chất thảo mộc khô và 01 gói ni lông trong suốt bên trong có chứa ½ viên nén màu xanh da trời và ½ viên nén màu xám không rõ hình dạng, 01 cân điện tử, 02 điện thoại di động, 01 xe mô tô cùng một số tang vật liên quan. Tổng khối lượng tang vật thu giữ gần 100 gam ma túy các loại.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn mời Hoàng Tuấn Anh (SN 1992, trú phường Hòa Khánh) – đối tượng liên quan vụ việc – về làm việc; kết quả test nhanh cho thấy đối tượng dương tính với nhiều loại ma túy.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Lê Ra, Phạm Đức Dũng và Phạm Thành Luân để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với Hoàng Tuấn Anh.