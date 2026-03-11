Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, tạm giữ sinh viên Thân Văn Nam

Đối tượng bị khởi tố là Thân Văn Nam (SN 2005), trú tại tổ dân phố Thanh Mai, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh.
Trước đó, vào sáng ngày 28/2, Công an phường Đa Mai tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị D. (SN 1970), trú tại đường Bảo Ngọc, tổ dân phố Thanh Mai, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh về việc bị mất 3 cây vàng SJC để trong két sắt tại phòng khách của gia đình.
Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Đa Mai đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ có liên quan xác minh, điều tra. Đến ngày 01/3, Công an phường Đa Mai và Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản của đối tượng Thân Văn Nam.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Thân Văn Nam khai nhận đã trộm cắp 3 cây vàng SJC tại két sắt của nhà Lê Thị D. vào ngày 21/02. Sau khi trộm cắp được tài sản, Nam bán 1 cây vàng SJC tại một cửa hàng vàng bạc đá quý ở đường Kim Giang, Hà Nội được 180 triệu đồng. Số tiền này, Nam dùng để trả nợ, mua điện thoại Iphone 17 Promax cho bạn gái, tiêu xài cá nhân và giữ lại một phần trong tài khoản. 2 cây vàng còn lại, Nam cất giấu trong phòng ngủ của Nam.
Căn cứ lời khai của Thân Văn Nam và các tài liệu điều tra đã thu thập, ngày 01/03, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã thi hành Lệnh khám xét chỗ ở của Nam, thu giữ 2 cây vàng SJC. Bạn gái của Nam đã giao nộp cho cơ quan điều tra chiếc điện thoại Iphone 17 Pro Max. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự Thân Văn Nam về hành vi trộm cắp tài sản để điều tra làm rõ vụ án.
Được biết, đối tượng Thân Văn Nam đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường Đại học. Nam có mối quan hệ họ hàng với chị D. Vào ngày 21/02, gia đình chị D. làm cỗ mời họ hàng, trong đó có đối tượng Nam. Nam đã quan sát thấy két sắt nhà chị D. để sơ hở nên đã lợi dụng trộm cắp số vàng trên.