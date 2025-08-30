Tự hào Việt Nam: "Rồng lửa" Trường Sơn, "lá chắn thép" phòng không hội tụ tại công trình Top 10 thế giới

Triển lãm thành tựu đất nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm quốc gia, xã Đông Anh, Hà Nội hôm 28/8. Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), được tổ chức cho đến ngày 5/9.

Với quy mô rộng lớn, đa dạng loại hình trưng bày, triển lãm không chỉ tái hiện chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn giới thiệu những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Tại khu vực trưng bày của Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng và Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, rất nhiều khí tài quân sự của Việt Nam thu hút sự chú ý của đông đảo người xem.

Cùng ngắm các khí tài quân sự tại Triển lãm:

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn của Viettel

Tổ hợp tên lửa "Trường Sơn" (VCS-01) là tổ hợp tên lửa bắn từ bờ, cơ động do Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, chế tạo. Tổ hợp có thể bắn các loại đạn tên lửa hành trình đạt độ chính xác cao và các phương tiện nổi trên biển.

Thành phần cơ bản của tổ hợp gồm: Xe chỉ huy chiến đấu, xe ra đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển – nạp tên lửa, xe kiểm tra.

Hỏa lực được điều khiển ở chế độ chiến đấu tập trung; có khả năng tính toán phần tử bắn và tự động xác định quỹ đạo bay của đạn tên lửa.

Tên lửa Sông Hồng được sử dụng trong Tổ hợp tên lửa Trường Sơn.

Tổ hợp S-125-VT

Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT là hệ thống tên lửa phòng không được nâng cấp, cải tiến từ hệ thống S-125 Pechora, do Việt Nam nghiên cứu và chế tạo, có khả năng bắn các loại tên lửa với độ chính xác cao, đảm bảo khả năng tác chiến liên tục trong mọi điều kiện thời tiết.

Nhiều người dân thích thú chụp hình lưu niệm dùng dàn tên lửa phòng không S-125-VT.

Tổ hợp trinh sát gây nhiễu UAV

Tại Triển lãm, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) trình diễn 50 sản phẩm công nghệ dân sự và quân sự, trong đó nhiều sản phẩm thuộc các nhóm công nghệ chiến lược quốc gia như mạng viễn thông thế hệ mới, chip bán dẫn, robot, an ninh mạng và hàng không vũ trụ.

Một số hình ảnh tại khu trưng bày trong nhà:

Triển lãm Thành tựu Đất nước diễn ra với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ sức mạnh tổng hợp của 28 bộ, ngành Trung ương, 34 địa phương cùng hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hàng đầu.

Trên diện tích rộng lớn của Trung tâm Triển lãm Quốc gia, hơn 230 gian hàng được bố trí khoa học, hiện đại, tạo nên một không gian trưng bày quy mô, đa tầng, đầy ắp sắc màu của đất nước.

Triển lãm sẽ tiếp tục mở cửa cho người dân thăm quan từ nay đến 5/9.







