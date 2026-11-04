Từ hành trình chạm vào nguồn cội đến tấm thẻ đặc biệt tại đảo Robinson Việt Nam

Mọi hành trình ý nghĩa đều cần một điểm bắt đầu. Từ điểm bắt đầu đó, bước chân của các bạn trẻ có thể đến với mọi miền đất nước hoặc chỉ dừng lại ở chính vùng đất mình sinh ra. Người trẻ không chỉ nói, họ tạo ra những công cụ để giữ gìn và phát huy giá trị di sản quê hương.

Một nhóm nội dung trong số hàng chục đề cử gửi tới Giải thưởng Quốc gia Hành động vì Cộng đồng Human Act Prize 2026, chủ đề “Hợp lực vì Cộng đồng” là về Văn hoá, Di sản và Phát triển địa phương. Điểm chung truyền cảm hứng nhất trong các dự án gửi đến là chúng đều được phát triển bởi các bạn trẻ.

Trong số đó, dự án Touch Vietnam sản xuất các bộ phim tài liệu, tích luỹ các tư liệu gốc về di sản nghề thủ công và văn hoá Việt Nam, còn chiến dịch cộng đồng “Thẻ Đồng Hành SOS Hòn Sơn” kết nối cộng đồng qua một tấm thẻ, tạo nên một tấm giấy chứng nhận về vẻ đẹp của con người và vùng đất.

Touch Vietnam: Cách người trẻ kể câu chuyện văn hoá Việt ra thế giới

“Nhiều người hỏi tôi, thời đại này cái gì cũng nhanh sao lại đi làm về những cái chậm như vậy. Tôi không nghĩ nhanh và chậm là hai thái cực đối chọi nhau. Chính vì mọi thứ trôi qua quá nhanh, người ta lại khao khát một thứ gì đó để đọng lại”.

Chính vì những điều sẽ đọng lại cho mai sau này, anh Hoàng Thế Tiệp đã bắt đầu hành trình tới giờ đã lên tới hàng ngàn km khắp 25 làng nghề dọc dài ba miền của đất nước Việt Nam.

Từ góc nhìn của những người trẻ, Hoàng Thế Tiệp và dự án “Touch Vietnam” đang kể câu chuyện về làng nghề, về nghề thủ công Việt Nam, để văn hóa Việt không chỉ được nhìn thấy, mà còn được trải nghiệm và thấu hiểu, bởi chính những người trẻ và cả bạn bè quốc tế

Ấp ủ ý tưởng từ năm 2021, đến tháng 12/2025, chàng trai trẻ đã tương đối thành danh trong lĩnh vực quảng cáo truyền thông đã quyết định khởi động dự án Touch Vietnam, dự án phim tài liệu song ngữ Việt – Anh về làng nghề thủ công truyền thống và văn hoá Việt Nam phát hành định kỳ trên các kênh mạng xã hội và website của dự án.

“Cội nguồn không phải thứ đằng sau để ta quay gì mà còn là thứ cùng ta đi về phía trước”.

Nhà sáng lập dự án giải thích, lý do chọn tên gọi Touch Vietnam là bởi, nhìn và chạm là hai cách tiếp cận khác nhau. Chạm vào, sống trong không gian tồn tại của từng nghề thủ công, để kể câu chuyện về làng nghề có da thịt hồn vía.

“Khoảnh khắc khiến tôi thực sự bắt đầu là tại Lùng Tám. Khi đó, tôi gặp cụ bà đã 96 tuổi. Trong đầu tôi không nghĩ đến lượt xem hay sản phẩm nữa. Tôi nghĩ rất đơn giản, nếu không bắt đầu thì sẽ không còn nhiều thời gian để ghi lại những khoảnh khắc này”, anh Hoàng Thế Tiệp chia sẻ.

Sau hơn một năm, chương trình đã đặt chân tới 25 làng nghề khắp ba miền, hoàn thiện 9 số phim tài liệu (tính đến 09/2026) và tích lũy rất nhiều TB tư liệu gốc, một kho lưu trữ sống về di sản thủ công và văn hóa Việt Nam.

Đến nay, dự án đã giới thiệu với người xem nghề dệt lanh Lùng Tám của người Mông (Hà Giang nay là Tuyên Quang); lụa Vạn Phúc và khảm trai Chuôn Ngọ (Hà Nội); rèn Phúc Sen, nhuộm chàm, ngói âm dương Lũng Rì, hương Phja Thắp của người Nùng An (Cao Bằng); hoa giấy Thanh Tiên, phấn nụ cung đình và pháp lam Huế.

Qua 8 đến 15 phút, câu chuyện về một làng nghề, với những con người đã gắn bó với nghề từ khi biết nhận thức về đời sống cho tới tuổi thất thập, cửu thập đã được thể hiện chân thật, kĩ lưỡng, tử tế.

Đó là đôi bàn tay người phụ nữ Mông chi chít vết hằn qua bao bao năm tuổi nghề, nối hai đầu lanh vào nhau mà không thắt nút nào tại Lùng Tám. Đó là quá trình 7 ngày 7 đêm kiên trì bên ngọn lửa để tạo ra một viên ngói âm dương tại Lũng Rì, Cao Bằng…

“Lúc đó bạn không chỉ biết nữa mà bạn sẽ nhớ nó”, anh Hoàng Thế Tiệp nói.

Theo nhà sáng lập, Touch Vietnam không hiện đại hóa di sản, chỉ dịch di sản sang một ngôn ngữ - cách kể mà người trẻ hôm nay nghe được, để họ nhận ra đó là chuyện của chính mình.

Điều dự án mong muốn là khi một nghệ nhân lần đầu thấy nghề mình được kể lại tử tế và gọi con cháu vào xem cùng; khi một làng nghề có bộ tư liệu đạt chuẩn mà trước đó chưa từng có, dùng được cho hồ sơ di sản và truyền nghề; khi một bạn trẻ nhắn rằng vừa biết ông bà mình từng làm nghề ấy.

“Cội nguồn không phải thứ đằng sau để ta quay gì mà còn là thứ cùng ta đi về phía trước. Giữ được gốc đi bao xa chẳng sợ lạc đường”, nhà sáng lập Touch Vietnam tâm niệm.

Thẻ đồng hành SOS Hòn Sơn: Tấm thẻ gói gọn tình yêu hòn đảo quê hương

Cũng bắt nguồn từ tình yêu mảnh đất nơi mình, những bạn trẻ thuộc Tổ chức Cộng đồng Mạng lưới SOS Hòn Sơn đã khởi động Chiến dịch cộng đồng “Thẻ Đồng Hành SOS Hòn Sơn” từ 25/07/2026 đến 09/09/2026.

Chiến dịch cộng đồng này sẽ phát hành 1000 “Thẻ Đồng hành SOS Hòn Sơn”. Mỗi du khách đến với đảo sẽ được phát thẻ, như một món quà chào mừng khi đến hòn đảo được mệnh danh là “đảo Robinson Việt Nam”.

“Chiến dịch "Thẻ đồng hành SOS Hòn Sơn" năm 2026 là một cách bắt đầu - khiêm tốn về những gì có thể làm”

Cầm chiếc thẻ đặc biệt trong tay, du khách sẽ được tiếp thông tin, kết nối với các điểm dịch vụ và nhận ưu đãi giảm 10% trên tổng hóa đơn theo chính sách của từng đơn vị tham gia thông qua mã QR in trên thẻ. Khi rời khỏi đảo, tấm thẻ sẽ là vật lưu niệm nhắc họ nhớ về vùng đất và những con người đáng mến.

Sau gần hai tháng triển khai, chiến dịch đã vận động các điểm kinh doanh gồm Bè Du lịch Hòn Sơn Rái, Lanam Coffee & Bar và Cửa hàng Tạp hóa Thu Trang cùng tham gia. Tham gia dự án, các hộ kinh doanh có cơ hội cùng liên kết, quảng bá dịch vụ và xây dựng hình ảnh chung của điểm đến.

“Tôi hiểu rằng một dự án nhỏ không thể thay đổi tất cả, nhưng tôi tin mọi hành trình ý nghĩa đều cần một điểm bắt đầu. Với chúng tôi, Chiến dịch "Thẻ đồng hành SOS Hòn Sơn" năm 2026 là một cách bắt đầu - khiêm tốn về những gì có thể làm, nhưng nghiêm túc và quyết tâm với trách nhiệm đã chọn”, những người sáng lập chiến dịch bày tỏ.

Hợp lực cùng người trẻ kiến tạo tương lai

Dù một bên chọn cách quay về quá khứ để lưu giữ ký ức làng nghề, một bên chọn công cụ số để phát triển du lịch đảo quê hương, cả Touch Vietnam và “Thẻ đồng hành SOS Hòn Sơn” đều gặp nhau ở một điểm chung: Chuyển hóa tình yêu đất nước thành những giải pháp mang tính bền vững và có khả năng nhân rộng.

Tuy nhiên, những nỗ lực đơn lẻ của người trẻ rất cần một bệ phóng đủ lớn. Nhận diện bài toán đó, nền tảng Human Act Now (thuộc hệ sinh thái Human Act Prize 2026) ra đời như một lời đáp mang tính chiến lược.

Human Act Now hướng tới xây dựng một hệ sinh thái phát triển Thế hệ tiếp nối - nơi người trẻ từng bước được truyền cảm hứng, trang bị năng lực, tham gia giải quyết các vấn đề thực tế và trưởng thành thông qua chính hành trình tạo tác động của mình.

Tại đây, họ được trao đề bài thật, trang bị kỹ năng quản trị và trao cơ hội để biến những ý tưởng vì cộng đồng thành những tác động thực chất, sâu rộng cho đất nước.

Đó chính là con đường nuôi dưỡng một thế hệ tiên phong có bản lĩnh, khát vọng và năng lực gánh vác, góp phần bảo tồn di sản văn hóa, phát triển kinh tế địa phương và kiến tạo một Việt Nam hùng cường, phát triển bền vững.

“Hợp lực cộng đồng” là chủ đề của Human Act Prize 2026, đồng thời mở ra một hướng phát triển mới trong hành trình kết nối các nguồn lực xã hội, thúc đẩy những hành động vì cộng đồng được tiếp sức, lan tỏa và nhân rộng. Từ tinh thần đó, Human Act Now ra đời với vai trò là nền tảng hợp lực các nguồn lực xã hội nhằm đồng hành giải quyết những bài toán của đất nước. Một trong những định hướng trọng tâm năm 2026 của Human Act Now là hợp lực các nguồn lực để kiến tạo thế hệ trẻ hành động vì đất nước. Hãy cùng đón chờ những hoạt động mới của Human Act Now trong thời gian tới. Cổng Cộng đồng Đề cử và Cổng Đăng ký tham gia Giải thưởng Human Act Prize 2026 mở đến hết ngày 15/11/2026. ▪️ Cộng đồng Đề cử: Dành cho công chúng giới thiệu những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và sáng kiến đang tạo ra những giá trị tích cực cho xã hội. Truy cập: https://humanactprize.org/congdongdecu ▪️ Đăng ký tham gia Giải thưởng: Dành cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp chủ động gửi hồ sơ dự án tham gia Human Act Prize 2026. Truy cập: https://dangkygiaithuong.humanactprize.org/vi Mỗi đề cử, mỗi hồ sơ gửi về đều góp phần đưa những hành động tạo tác động đến gần hơn với cộng đồng, mở ra cơ hội được ghi nhận, lan tỏa và kết nối thêm những nguồn lực phù hợp. Website chính thức: https://humanactprize.org Fanpage: https://www.facebook.com/HumanActPrize



