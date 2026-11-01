Con số đơn giá điện sau khi được điều chỉnh giảm sẽ là bao nhiêu?

Theo thông tin được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố tối 31/10, giá bán lẻ điện bình quân chính thức được điều chỉnh giảm 2% kể từ ngày 1/11/2026. Mức giá mới được áp dụng trên toàn quốc, thay thế mức giá đã duy trì từ tháng 5/2025.

Cụ thể, theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh xuống còn 2.159,9037 đồng/kWh, tương đương khoảng 2.159,9 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Trước thời điểm điều chỉnh, giá bán lẻ điện bình quân ở mức 2.204,0655 đồng/kWh, áp dụng từ ngày 10/5/2025. Như vậy, với mức giảm 2%, giá điện bình quân từ hôm nay thấp hơn khoảng 44,16 đồng/kWh so với trước đó.

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Cùng với quyết định của EVN, Bộ Công Thương cũng đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 quy định về giá bán điện. Văn bản này quy định giá bán lẻ điện đối với các nhóm khách hàng sử dụng điện và các đơn vị bán lẻ điện, áp dụng từ ngày 1/11/2026.

Theo EVN, quyết định giảm giá được đưa ra sau quá trình rà soát chi phí, trên tinh thần chung tay góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ bảo đảm an sinh xã hội và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lần đầu tiên giá điện giảm sau 4 lần tăng liên tiếp

Đáng chú ý, đợt điều chỉnh từ ngày 1/11/2026 đánh dấu lần giảm đầu tiên của giá bán lẻ điện bình quân sau chuỗi 4 lần tăng liên tiếp kể từ tháng 5/2023. Trong hơn 3 năm qua, giá điện đã trải qua nhiều lần điều chỉnh, với mức tăng dao động từ 3% đến 4,8% mỗi đợt.

Theo dữ liệu công bố của EVN, lần tăng đầu tiên trong giai đoạn này diễn ra vào ngày 4/5/2023, khi giá bán lẻ điện bình quân tăng 3%, từ khoảng 1.864,44 đồng/kWh lên 1.920,37 đồng/kWh. Chỉ khoảng 6 tháng sau, ngày 9/11/2023, giá điện tiếp tục được điều chỉnh tăng 4,5%, lên mức 2.006,79 đồng/kWh. Đây cũng là thời điểm giá bán lẻ điện bình quân lần đầu vượt ngưỡng 2.000 đồng/kWh.

Đến ngày 11/10/2024, EVN tiếp tục điều chỉnh tăng 4,8%, đưa giá bán lẻ điện bình quân lên 2.103,12 đồng/kWh. Sau đó, ngày 10/5/2025, mức giá này tăng thêm 4,8%, đạt 2.204,07 đồng/kWh và được duy trì cho đến hết tháng 10/2026.

Như vậy, sau 4 lần điều chỉnh liên tiếp, giá điện bình quân đã tăng khoảng 18,2% so với thời điểm trước tháng 5/2023. Việc giảm 2% từ ngày 1/11/2026 phần nào đảo chiều xu hướng tăng giá trong những năm gần đây.

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Việc giá điện giảm vào thời điểm cuối năm được kỳ vọng góp phần giảm áp lực chi phí cho các hộ gia đình, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giá điện giảm 2%, tiền điện của các gia đình thay đổi thế nào?

Mặc dù giá bán lẻ điện bình quân chính thức giảm 2%, người dân cần lưu ý rằng mức 2.159,9 đồng/kWh không phải đơn giá cố định áp dụng cho toàn bộ lượng điện tiêu thụ của mỗi gia đình.

Theo quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, giá điện bình quân là cơ sở để xác định mức giá bán điện cụ thể cho từng nhóm khách hàng, bao gồm sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và các mục đích sử dụng khác.

Đối với điện sinh hoạt, tiền điện được tính theo biểu giá bậc thang, trong đó lượng điện sử dụng được phân bổ vào từng bậc tiêu thụ và áp dụng đơn giá tương ứng.

Theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg ngày 29/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt mới được quy định gồm 5 bậc, thay cho cơ cấu 6 bậc trước đó. Các ngưỡng sử dụng điện lần lượt là đến 100 kWh, từ 101–200 kWh, từ 201–400 kWh, từ 401–700 kWh và từ 701 kWh trở lên.

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Theo đó, số tiền điện thực tế của mỗi gia đình còn phụ thuộc vào lượng điện sử dụng trong kỳ, đơn giá tại từng bậc tiêu thụ và thuế VAT. Vì vậy, mức giảm 2% của giá điện bình quân không đồng nghĩa với việc tất cả hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình đều giảm đúng 2%.

Chẳng hạn, hai gia đình có cùng số người nhưng sử dụng điều hòa, bình nóng lạnh hoặc các thiết bị điện với tần suất khác nhau sẽ có lượng điện tiêu thụ và số tiền phải trả khác nhau. Khi so sánh hóa đơn giữa các tháng, người dân cần xem xét cả số kWh đã sử dụng thay vì chỉ nhìn vào tổng số tiền.