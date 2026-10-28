30 triệu “nồi cơm” và lời dặn kỹ lưỡng về đồng hồ đo điện theo giờ

Một nồi cơm điện cắm lúc 18h sẽ chạy đúng vào giờ cao điểm, nếu sau này áp dụng tính tiền điện theo giờ. Hiện tại, điện sinh hoạt hiện tại vẫn tính theo biểu giá bậc thang.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, trình Quốc hội chiều 20/10, đã đề xuất tính giá bán lẻ điện sinh hoạt theo giờ cao điểm, giờ thấp điểm và giờ bình thường.

Theo Quyết định 963/QĐ-BCT của Bộ Công Thương, giờ cao điểm của hệ thống điện là 17h30-22h30, từ thứ Hai đến thứ Bảy, Chủ nhật không có giờ cao điểm, và chỉ mới áp dụng cho lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, từ tháng 4 năm nay.

Đại diện Bộ Công thương nhấn mạnh, tuy đưa chính sách tính điện sinh hoạt theo giờ nhưng chỉ áp dụng khi “điều kiện kỹ thuật cho phép”.

Hiện, cả nước có khoảng 30 triệu hộ gia đình đang là khách hàng của EVN.