Từ chối Đức, Pháp, một nước quyết giao giấc mơ đường sắt cao tốc cho công nghệ Trung Quốc, tuyến đầu tiên 1 tỷ USD vừa kỷ niệm 2 năm trong ngỡ ngàng

Vào 19/3/2024, đoạn đường sắt cao tốc giữa Belgrade và Novi Sad của tuyến đường sắt cao tốc Hungary - Serbia đã kỷ niệm hai năm hoạt động ổn định và an toàn. Tuyến đường sắt cao tốc giữa Belgrade và Novi Sad nằm tại Berbia đã phục vụ hơn 6,83 triệu hành khách, không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ việc đi lại của người dân mà còn đóng góp quan trọng vào sự hợp tác sâu rộng giữa Trung Quốc và các nước Trung và Đông Âu.

Tuyến đường sắt cao tốc Hungary - Serbia kết nối Belgrade, thủ đô của Serbia với Budapest, thủ đô của Hungary, kéo dài tổng cộng 341,7 km, trong đó 183,1 km nằm ở Serbia. Trong đó, đoạn giữa Belgrade và Novi Sad tại Berbia được khởi công vào năm 2017 vào chính thức vận hành vào 19/3/2022 với tổng mức đầu tư 935 triệu euro (khoảng hơn 1 tỷ USD). Tốc độ của tàu đã được nâng cấp lên tới 200 km/h, biến giấc mơ đường sắt cao tốc của Serbia thành hiện thực.

Trong hai năm qua, tuyến đường sắt Hungary - Serbia đã tạo ra "hiệu ứng thành phố liền kề", thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của khu vực. Công việc xây dựng đoạn còn lại từ Novi Sad đến Subotica và đoạn nối Hungary - Serbia đang được đẩy nhanh, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trước cuối năm nay. Khi hoàn tất, tuyến đường sắt cao tốc hứa hẹn sẽ mang đến những thay đổi đáng kể cho Serbia.

Theo Railway Pro, khi mở thầu tuyến Belgrade và Novi Sad, nhà thầu đến từ Đức và Pháp có mong muốn cung cấp thiết bị kiểm soát và hệ thống vận hành tàu cao tốc. Tuy nhiên, tuyến đường sắt cao tốc này được xem là một phần của Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) của Trung Quốc và Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ và xây dựng phần lớn tuyến này.

Theo The State Council Information Office of the People’s Republic of China, nhân lễ kỷ niệm 2 năm khai trương đoạn Belgrade và Novi Sad của tuyến đường sắt Hungary - Serbia, Simovic, người đã làm việc tại ga Novi Sad, chia sẻ: “Tuyến đường sắt cao tốc mới tại Serbia mang đến cho chúng tôi trải nghiệm bay nhanh như chim ưng Soko. Cảm ơn Trung Quốc đã giúp chúng tôi biến giấc mơ đường sắt cao tốc thành hiện thực.”

Dự án do China Railway International Co., Ltd. và China Communications Construction Co., Ltd. thực hiện đã rút ngắn thời gian di chuyển từ Belgrade đến Novi Sad từ hơn 90 phút xuống còn 30 phút.

Về công nghệ xây dựng đường sắt cao tốc của Trung Quốc, không giống như hầu hết các dây chuyền xây dựng đường sắt cao tốc hiện có, các dây chuyền bổ sung mới của Trung Quốc được xây dựng bởi robot. Việc triển khai quy mô lớn robot xây dựng cho các đường dây điện khí hóa là một cột mốc quan trọng đối với ngành xây dựng đường sắt cao tốc.

Điều này thể hiện rằng máy móc giờ đây có thể đảm nhận phần lớn công việc sử dụng nhiều lao động liên quan đến xây dựng đường sắt cao tốc. Xây dựng đường sắt cao tốc bao gồm các công việc như đào, san nền, đặt đường, xây cầu, đường hầm, lắp đặt hệ thống tín hiệu và thông tin liên lạc.

Không chỉ vậy, Trung Quốc còn ra mắt cỗ máy tự hành cho phép lắp đặt 2 km đường ray mỗi ngày. Sau đó, các công việc đào hầm, đổ bê tông, hàn, sơn và kiểm tra đều có thể được hoàn thành bởi robot. Hơn nữa, các kỹ sư đường sắt Trung Quốc đã thiết kế công nghệ xây dựng tự động sử dụng nền tảng quản lý dữ liệu số và hệ thống thông minh để lưu trữ, lắp ráp trước, vận chuyển và xây dựng.

Để giải quyết các vấn đề phát sinh, các kỹ sư đường sắt phát triển công nghệ xây dựng tự động, sử dụng nền tảng quản lý dữ liệu kỹ thuật số và hệ thống thông minh để lưu trữ, lắp ráp sẵn, vận chuyển và xây dựng.

Cảm biến tự động thu thập dữ liệu thời gian thực từ công trường xây dựng, sau đó gửi tới nhà kho thông minh, nơi hệ thống lưu trữ và thu thập tự động và đưa vật liệu cần thiết tới nhà máy để lắp ráp khung trụ, thanh treo và nhiều bộ phận khác, sau đó nâng và đặt chúng vào vị trí thích hợp.