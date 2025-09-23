Từ chối 5,7 tỷ đồng tiền đền bù cùng 3 căn hộ tái định cư: 8 năm sau, cuộc sống của gia chủ khiến tất cả sững sờ!

Ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), câu chuyện về một ngôi nhà nằm giữa tuyến quốc lộ G206 đi qua huyện Kim Khê, bao lâu nay vẫn luôn là một chủ đề khiến nhiều người bàn tán. Ai ai cũng đều cảm thấy khó hiểu mỗi khi đi ngang qua hoặc vô tình xem được bức ảnh căn nhà 2 tầng nằm lọt thỏm giữa đường quốc lộ.

Được biết, chủ căn nhà này là ông Trần Văn Cường. Cách đây 7 năm, ông Cường đã đưa ra 1 quyết định với căn nhà cấp 4 này, mà đến giờ, ông phải thừa nhận: "Đây là sai lầm lớn nhất đời tôi".

Từ chối cơ hội đổi đời để giữ lại ngôi nhà 2 tầng

Năm 2017, dự án mở rộng tuyến quốc lộ G206 bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng. Căn nhà của ông Cường nằm trong diện giải tỏa. Hầu hết các hộ dân xung quanh đều đồng thuận di dời, song gia đình ông Cường lại kiên quyết ở lại dù mức đền bù "như mơ": 1,6 triệu NDT (khoảng 5,7 tỷ đồng) cùng 3 suất tái định cư.

Dẫu vậy, ông Cường vẫn từ chối, lý do không ngờ: 2 người con trai của ông đều đang trong độ tuổi lập gia đình, cần chỗ ở ổn định. 3 căn hộ tái định cư tuy đủ cho cả gia đình nhưng lại không thể nhận ngay, mà phải chờ nhiều năm sau mới được bàn giao. Điều này khiến ông lo lắng rằng con cái sẽ chật vật trong giai đoạn quan trọng nhất của cuộc đời.

Căn nhà của ông Cường

Quyết định giữ lại căn nhà cũ của ông Cường nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng ông quá cố chấp, bởi không phải ai cũng có cơ hội được đền bù hậu hĩnh đến vậy. Số khác lại thầm ghen tị, nghĩ rằng ông may mắn khi nhà lọt vào diện giải tỏa. Nhưng mặc kệ dư luận ra sao, ông Cường vẫn giữ quan điểm: "Có nhà cho con ở trước mắt quan trọng hơn tiền bạc".

Trước sự cương quyết không chịu dời đi của ông Cường, chính quyền huyện Kim Khê quyết định xây uốn cong tuyến quốc lộ, thay vì cưỡng chế đại gia đình của ông Cường.

Đây là phương án chưa từng có tiền lệ trong các dự án hạ tầng trọng điểm. Đường cao tốc vốn phải thẳng, việc uốn vòng không chỉ ảnh hưởng kỹ thuật mà còn khiến chi phí đội lên đáng kể. Thế nhưng, để dự án không bị đình trệ, phương án này vẫn được triển khai.

Hối hận muộn màng

Thời gian trôi qua, căn nhà của ông Cường ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Bụi, tiếng ồn và sự bất tiện khiến cuộc sống của cả gia đình bị đảo lộn. Các con trai của ông cũng không còn mặn mà ở lại, bởi căn nhà kẹt giữa đường cao tốc chẳng thể đảm bảo an toàn, lại khó khăn trong sinh hoạt.

Trong khi đó, những hộ dân chấp nhận di dời năm xưa đã an cư tại những căn hộ mới khang trang, giá trị bất động sản tăng cao theo thời gian. Khoản tiền bồi thường 1,6 triệu NDT (5,7 tỷ đồng) nếu được nhận sớm, nay có thể sinh lời gấp nhiều lần nhờ đầu tư, kinh doanh.

Nhìn lại quyết định của mình, ông Cường chỉ biết thở dài: "Giữ đất thì đất chẳng còn giá trị, giữ nhà thì nhà không ai muốn ở. Tôi thật sự rất hối hận".

Câu chuyện của ông Cường là minh chứng cho việc quyết định tài chính sai lầm có thể để lại hậu quả kéo dài hàng thập kỷ. Việc đặt tình cảm gia đình lên hàng đầu là đáng trân trọng, nhưng đôi khi sự bảo thủ, không tính toán đến yếu tố thời gian và giá trị lâu dài lại khiến cơ hội trôi qua vĩnh viễn.

Trong bối cảnh phát triển đô thị, nhiều dự án giải phóng mặt bằng mang đến mức bồi thường hấp dẫn. Không ít người dân chần chừ, hy vọng sẽ được thêm quyền lợi. Nhưng thực tế, sự chậm trễ hay cố chấp đôi khi biến "cơ hội đổi đời" thành "gánh nặng cả đời". Giờ đây, căn nhà từng nổi tiếng vì kiên quyết không di dời đã trở thành biểu tượng cho một quyết định đáng tiếc.

Theo Baidu