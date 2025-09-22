Khách Việt kể lại cảnh tượng gặp trên đường phố Trung Quốc, nhận xét: "Đừng ai dại dột như tôi!"

Nhắc tới những điểm đến du lịch nước ngoài hấp dẫn đối với riêng du khách Việt, không thể bỏ qua Trung Quốc. Trung Quốc có diện tích lãnh thổ rộng lớn, nhiều du khách chia sẻ nơi đây đem tới cho họ đa dạng trải nghiệm khác nhau, từ vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan ngắm cảnh, cho đến tìm hiểu nét đa dạng của văn hóa bản địa.

Song cũng không ít lần chính các du khách Việt gặp phải những tình huống có phần khó đỡ tại nước bạn. Câu chuyện sau đây của một nữ du khách tên Thu Hà là một ví dụ. Cụ thể, nữ du khách kể sau khi thấy nhiều người trải nghiệm loại dịch vụ "chụp ảnh chuyên nghiệp" trên đường phố, cô cũng đã bỏ ra 30 NDT, tương đương với khoảng hơn 100. đồng tiền Việt cho duy nhất 1 tấm ảnh khi du lịch ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Ảnh T.Hà

Cô sẵn sàng chi trả khoản này vì mong muốn có được 1 bức ảnh đẹp khi tới điểm du lịch nổi tiếng. Sẽ có 1 người chụp ảnh bằng máy ảnh, hướng dẫn tạo dáng, sau đó chỉnh sửa bằng ứng dụng chuyên nghiệp. Tất cả dịch vụ này gói gọn bằng cái giá 30 tệ như nữ du khách nhắc đến trước đó.

Tuy nhiên khi nhận về kết quả, T.Hà không mấy hài lòng. "Để mà nói là app chỉnh chuyên nghiệp thì mình thấy chỉnh cũng bình thường thôi, không đẹp lắm, còn không xóa được người". Cô nói thêm, khi kể với bạn bè mình, cô mới biết rằng hoàn toàn có thể mặc cả trong những bức ảnh kiểu này, chỉ còn 10 tệ. "Nếu mặc cả được thì mình thấy dịch vụ này cũng ổn. Còn với 30 tệ và với bức ảnh mình nhận lại thì chỉ gọi là trải nghiệm cho biết thôi. Đừng ai dại dột như tôi nhé!".

Ảnh T.Hà

Bùng nổ dịch vụ chụp ảnh chuyên nghiệp cho du khách ở Trung Quốc

Ở nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc, du khách ngày nay không chỉ tham quan cảnh đẹp hay thưởng thức ẩm thực mà còn tìm đến một dịch vụ đang bùng nổ: Chụp ảnh du lịch chuyên nghiệp, còn gọi là “旅拍” (lữ phái). Theo China Urban Daily, riêng năm 2024 đã có hơn 25 triệu lượt người sử dụng dịch vụ này, đưa quy mô thị trường lên tới khoảng 400 tỷ nhân dân tệ. Con số này cho thấy “lữ phái” không chỉ đơn thuần là chụp vài bức ảnh kỷ niệm, mà đã trở thành một ngành công nghiệp mới gắn liền với nhu cầu cá nhân hóa và xu hướng chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội.

Theo ghi nhận từ các nền tảng dịch vụ du lịch, loại hình phổ biến nhất hiện nay là dịch vụ nhiếp ảnh đi theo. Với dịch vụ này, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sẽ đồng hành cùng khách tại các điểm tham quan, lựa chọn góc chụp đẹp, hướng dẫn tạo dáng và thực hiện chỉnh sửa hậu kỳ.

Một số gói dịch vụ tại Bắc Kinh, đặc biệt ở Cố Cung, cam kết sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp và gửi ảnh đã chỉnh sửa chỉ trong vòng 24 giờ. Ở Thượng Hải, du khách còn có thể chọn gói chụp tại các địa danh nổi tiếng, kèm theo hóa trang, thuê trang phục và trang điểm để có bộ ảnh mang phong cách vừa hiện đại vừa cổ kính.

Không dừng lại ở đó, nhiều điểm du lịch như Tây An, Lệ Giang hay Ô Trấn còn khai thác mạnh dịch vụ “biến trang phục thành trải nghiệm”. Theo Jiemian News, các gói chụp ảnh cổ trang với Hanfu hoặc trang phục dân tộc kết hợp dạo chơi trong phố cổ có giá trung bình từ 399–699 nhân dân tệ.

Nếu khách chọn nhiếp ảnh gia nổi tiếng, kèm theo dịch vụ trang điểm và chỉnh sửa chuyên sâu, chi phí có thể vượt 2.000 nhân dân tệ. Tại một số thành phố nhỏ hơn như Hải Khẩu, dịch vụ được thiết kế với ưu đãi “gửi toàn bộ ảnh gốc”, mức giá mềm hơn, phù hợp với du khách trẻ muốn trải nghiệm thử.

Sức hút của dịch vụ này đến từ nhu cầu của giới trẻ và các gia đình hiện đại. Dương Thành Vãn Báo nhận định: “Không chỉ là một bức ảnh, mà còn là một phần ký ức, một cách kể lại hành trình du lịch của mỗi người”. Chính yếu tố này khiến “lữ phái” nhanh chóng trở thành lựa chọn “must-try” của nhiều du khách, đặc biệt là khi họ muốn có những tấm hình sống động tại Cố Cung hay trong khung cảnh thơ mộng của Lệ Giang.

Tuy nhiên, theo tờ Jiemian, thị trường “lữ phái” cũng tồn tại không ít vấn đề. Trong đó, tình trạng giá cả thiếu minh bạch là một nhược điểm lớn. Nhiều đơn vị ban đầu niêm yết giá thấp nhưng sau đó phụ thu thêm các khoản cho trang phục, trang điểm hoặc chỉnh sửa hậu kỳ, khiến tổng chi phí tăng cao. Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ không đồng đều do có nhiều nhiếp ảnh gia nghiệp dư tham gia, dẫn đến sự khác biệt lớn về tay nghề. Tại các điểm du lịch nổi tiếng, cảnh chen lấn giữa các nhóm chụp ảnh đôi khi còn ảnh hưởng đến trải nghiệm của du khách khác.

Lời khuyên cho du khách

Dù còn hạn chế, theo Trung Quốc Thành Thị, dịch vụ chụp ảnh du lịch đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng giá trị trải nghiệm và mang lại nguồn thu lớn. Với quy mô hàng trăm tỷ nhân dân tệ cùng sức hút mạnh mẽ từ thế hệ trẻ yêu thích “check-in” trên mạng xã hội, xu hướng này được dự báo sẽ còn tiếp tục lan rộng. Nếu được quản lý tốt hơn về chất lượng và minh bạch giá cả, “lữ phái” có thể trở thành một nét đặc sắc lâu dài của ngành du lịch Trung Quốc, đồng thời mở ra hướng phát triển mới cho nhiều điểm đến trên thế giới.

Đối với du khách có ý định trải nghiệm dịch vụ chụp ảnh du lịch tại Trung Quốc, các chuyên gia khuyên nên tìm hiểu kỹ trước khi đặt dịch vụ để tránh những khoản chi phí phát sinh. Du khách nên tham khảo đánh giá từ người dùng trên các nền tảng uy tín, trao đổi rõ ràng về gói dịch vụ bao gồm những gì (số lượng ảnh gốc, ảnh chỉnh sửa, trang phục, trang điểm, chi phí đi lại), đồng thời ký nhận xác nhận bằng văn bản hoặc trên ứng dụng.

Ngoài ra, nên đặt lịch trước vào mùa cao điểm để tránh tình trạng quá tải, đồng thời chọn nhiếp ảnh gia có portfolio rõ ràng để đảm bảo chất lượng bộ ảnh kỷ niệm. Đây là cách giúp chuyến đi vừa trọn vẹn, vừa tránh rơi vào cảnh “tiền mất, ảnh không như ý”.