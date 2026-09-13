Từ bỏ khí đốt Nga, Đức thiệt hại nặng

Đức được cho là đã chi khoảng 58 tỷ USD để giảm thiểu tác động của giá năng lượng tăng vọt, sau khi cắt giảm nhập khẩu khí đốt từ Nga vào năm 2022.

Từ bỏ khí đốt Nga khiến Đức thiệt hại nặng.

Sau khi cuộc xung đột ở Ukraine leo thang, Đức đã giảm mạnh nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga, vốn trước đây chiếm 55% nhu cầu tiêu thụ của nước này.

Sự thay đổi này đã đẩy giá năng lượng lên cao và góp phần vào tình trạng suy thoái kinh tế kéo dài, ảnh hưởng đến cả hộ gia đình và ngành công nghiệp, đồng thời làm suy yếu khả năng cạnh tranh của Đức.

Ngày 11/9, báo Die Suddeutsche Zeitung đưa tin, Bộ Tài chính đã cung cấp ước tính 50 tỷ euro (khoảng 58 tỷ USD) để trả lời yêu cầu của nghị sĩ đảng Xanh Robin Wagener.

Con số này bao gồm biện pháp cứu trợ và ổn định kinh tế, bao gồm việc áp giá điện và khí đốt, khoản thanh toán một lần cho người về hưu và các gói cứu trợ cho các công ty khí đốt.

Tờ Bild dẫn lời một số chuyên gia nhận định, tổng thiệt hại kinh tế do khủng hoảng năng lượng gây ra, bao gồm cả việc xây dựng các nhà ga LNG mới, có thể "cao hơn đáng kể".

Đảng đối lập Thay thế cho Đức (AfD) đã nhiều lần chỉ trích quyết định của Chính phủ về việc tách khỏi nguồn năng lượng Nga.

Đồng chủ tịch đảng Alice Weidel từng nói hồi tháng 6, “năng lượng giá rẻ từ Nga là bí quyết thành công của khẩu hiệu "Sản xuất tại Đức"".

“Việc mất đi nguồn năng lượng này đã khiến chúng ta thụt lùi nhiều năm. Hàng trăm nghìn việc làm đã bị mất. Điều này khiến chúng ta phụ thuộc vào Mỹ, quốc gia bán năng lượng cho chúng ta với giá cao hơn nhiều”, bà nói.

Theo một nghiên cứu được công bố vào cuối tháng 7, chi phí năng lượng tăng cao cũng có thể góp phần vào sự nổi tiếng ngày càng tăng của đảng AfD.

Nghiên cứu có tiêu đề "Hậu quả chính trị của những cú sốc giá năng lượng" cho thấy, "sự gia tăng đột ngột và mạnh mẽ về chi phí năng lượng hộ gia đình trùng hợp với sự bất mãn chính trị gia tăng và lợi thế bầu cử cho các đảng dân túy, đặc biệt là đảng AfD".

Theo phân tích, những người Đức trải qua tình trạng giá cả tăng cao hơn mức trung bình có khả năng ủng hộ đảng AfD cao hơn 7,5 điểm phần trăm.

Xu hướng này đặc biệt rõ rệt ở Đông Đức cũ, nơi "giá năng lượng tăng mạnh nhất", các nhà nghiên cứu cho biết, đồng thời chỉ ra những thắng lợi bầu cử của đảng AfD tại Thuringia, Brandenburg và Saxony trong các năm 2023 và 2024.

Hôm 6/9, đảng AfD đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử khu vực ở Saxony-Anhalt với 43,8% số phiếu, trong khi Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz chỉ về thứ hai với 17,2%.

Nhiều cuộc thăm dò gần đây cho thấy, AfD là đảng được yêu thích nhất trên toàn quốc, với tỷ lệ ủng hộ khoảng 28%.

Theo RT



