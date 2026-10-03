Từ 5/10/2026, người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc một số trường hợp theo quy định được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng 810.000 đồng.
Từ 5/10/2026, người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi được hưởng 810.000 đồng/tháng trong trường hợp nào?
Nguyệt Phạm |
Từ 5/10/2026, một nhóm người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi sẽ được hưởng mức trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định mới.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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