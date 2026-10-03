Từ 5/10/2026, người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi được hưởng 810.000 đồng/tháng trong trường hợp nào?

Từ 5/10/2026, một nhóm người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi sẽ được hưởng mức trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định mới.

Từ 5/10/2026, người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc một số trường hợp theo quy định được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng 810.000 đồng.

