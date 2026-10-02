Phát hiện ngôi làng có hơn 400 căn nhà cùng quay một hướng: Cách Hà Nội 180 km và được thế giới vinh danh

Ngôi làng gây ấn tượng bởi hàng trăm căn nhà sàn được dựng theo một quy luật đặc biệt, tạo nên khung cảnh hiếm gặp giữa thung lũng.

Ngôi làng có hơn 400 căn nhà cùng quay về hướng Nam

Cách Hà Nội khoảng 180 km, giữa những dãy núi đá vôi của vùng Đông Bắc có một ngôi làng sở hữu cách bố trí nhà cửa khá đặc biệt. Hơn 400 căn nhà sàn nằm san sát, nhưng phần lớn đều tuân theo một quy luật đã được duy trì qua nhiều thế hệ là cùng quay mặt về một hướng.

Ngôi làng gây ấn tượng bởi hàng trăm căn nhà sàn được dựng theo một quy luật đặc biệt, tạo nên khung cảnh hiếm gặp giữa thung lũng. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn)

Đó là làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn, thuộc xã Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Ngôi làng nằm gọn trong thung lũng Bắc Sơn, bao quanh là núi đá vôi và những cánh đồng lúa rộng lớn.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, Quỳnh Sơn hiện có hơn 400 ngôi nhà sàn truyền thống của người Tày. Nhà chủ yếu được dựng bằng gỗ, phía trên lợp ngói âm dương.

Quỳnh Sơn hiện có hơn 400 ngôi nhà sàn truyền thống của người Tày. (Ảnh: iVivu)

Điểm gây chú ý là cửa của những căn nhà đều hướng về phía Nam. Cách bố trí này tạo nên cảnh quan tương đối đồng nhất khi nhìn từ trên cao, với những mái ngói nâu đỏ nối tiếp nhau dưới chân núi.

UN Tourism cũng giới thiệu Quỳnh Sơn với hơn 400 nhà sàn gỗ truyền thống có mái ngói âm dương và quay về phía Nam. Theo cách lý giải được địa phương giới thiệu, hướng nhà giúp không gian đón gió, hạn chế tác động của gió lạnh từ phía Bắc, đồng thời phù hợp với quan niệm và tập quán lâu đời của cộng đồng người Tày.

Những căn nhà không hoàn toàn giống nhau. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn)

Những căn nhà không hoàn toàn giống nhau. Mỗi gia đình vẫn có cách bố trí hiên, cửa, vách và không gian sinh hoạt riêng, nhưng tổng thể cả làng tạo cảm giác thống nhất khá đặc biệt.

Một nét khác của Quỳnh Sơn là cộng đồng cư dân trong làng gắn bó lâu đời với họ Dương. Bên cạnh kiến trúc nhà sàn, người dân còn duy trì nhiều nét văn hóa đặc trưng như hát Then, đàn Tính và lễ hội Lồng Tồng.

Được vinh danh Làng du lịch tốt nhất thế giới

Tháng 10/2025, Quỳnh Sơn được UN Tourism công nhận trong danh sách Best Tourism Villages 2025.

Tháng 10/2025, Quỳnh Sơn được UN Tourism công nhận trong danh sách Best Tourism Villages 2025. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Năm đó, 52 ngôi làng trên thế giới được trao danh hiệu sau quá trình lựa chọn từ hơn 270 hồ sơ của 65 quốc gia thành viên. Chương trình đánh giá các điểm đến dựa trên nhiều yếu tố như bảo tồn văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, phát triển cộng đồng, môi trường, quản trị và du lịch bền vững.

Ngoài hệ thống nhà sàn, Quỳnh Sơn còn gìn giữ hát Then và đàn Tính. Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngôi làng nằm gọn trong thung lũng Bắc Sơn, bao quanh là núi đá vôi và những cánh đồng lúa rộng lớn. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Du khách tới đây có thể xem biểu diễn văn nghệ, trải nghiệm làm ngói âm dương, xay thóc, giã gạo, làm bánh hoặc đạp xe qua những cánh đồng và khu dân cư.

Theo thông tin địa phương cập nhật năm 2026, Quỳnh Sơn hiện duy trì khoảng 12 cơ sở homestay và nhiều sản phẩm trải nghiệm như hát Then - đàn Tính, chèo SUP, trekking núi Nà Lay và khám phá thung lũng Bắc Sơn.

Đến Quỳnh Sơn nên chơi gì?

Một trong những điểm đáng ghé nhất khi tới ngôi làng là đỉnh Nà Lay. Núi cao hơn 600 m so với mực nước biển, từ đây có thể nhìn xuống toàn bộ thung lũng Bắc Sơn với những cánh đồng, núi đá và khu dân cư nằm xen kẽ phía dưới.

Một trong những điểm đáng ghé nhất khi tới ngôi làng là đỉnh Nà Lay. (Ảnh: iVivu)

Đường lên Nà Lay có khoảng 1.200 bậc đá, vì vậy du khách nên chuẩn bị giày có độ bám và nước uống. Bình minh, hoàng hôn hoặc thời điểm có mây thấp thường được nhiều người lựa chọn để ngắm toàn cảnh thung lũng.

Ngoài ra, khách có thể ghé đình Quỳnh Sơn, đình Nông Lục, cầu Rá Riềng, Đền thờ liệt sĩ Bắc Sơn hoặc trải nghiệm chèo thuyền, đạp xe quanh làng.

Đình Quỳnh Sơn là nơi người dân thành kính thờ Quý Minh Đại Vương - vị thần hộ mệnh của bản làng. (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Nếu thích không khí cộng đồng, nghỉ một đêm tại nhà sàn sẽ thú vị hơn đi về trong ngày. Buổi tối, một số homestay có thể tổ chức giao lưu hát Then, đàn Tính và các tiết mục văn nghệ của người Tày.

Đi vào mùa nào đẹp?

Bắc Sơn có hai vụ lúa trong năm. Mùa lúa thường rơi vào khoảng tháng 5-6 và tháng 8-10. Trong đó, giai đoạn cuối tháng 8 đến đầu tháng 10 thường được nhiều du khách lựa chọn nhờ thời tiết tương đối dễ chịu và các cánh đồng bắt đầu chuyển sang màu vàng.

Mùa lúa thường rơi vào khoảng tháng 5-6 và tháng 8-10. (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Nếu muốn săn ảnh mùa vàng, nên kiểm tra tình hình lúa trước ngày đi bởi từng thửa ruộng có thể được gieo cấy và thu hoạch ở thời điểm khác nhau.

Từ Hà Nội tới Quỳnh Sơn khoảng 180 km. Du khách có thể di chuyển bằng ô tô, xe máy hoặc xe khách tới Bắc Sơn rồi tiếp tục vào làng. Quãng đường không quá xa nên lịch trình 2 ngày 1 đêm khá phù hợp.

Ăn gì khi tới ngôi làng?

Ẩm thực là một phần đáng trải nghiệm khi nghỉ tại homestay. Một số món đặc trưng được địa phương giới thiệu gồm bánh chưng đen, xôi lá cẩm, lạp sườn, thịt treo gác bếp và quýt Bắc Sơn.

Một số món đặc trưng được địa phương giới thiệu gồm bánh chưng đen, xôi lá cẩm, lạp sườn, thịt treo gác bếp và quýt Bắc Sơn. (Ảnh: iVivu)

Nếu muốn dùng bữa tại nhà sàn, du khách nên đặt trước để chủ nhà chuẩn bị nguyên liệu. Các nhóm đông cũng nên liên hệ chỗ nghỉ sớm, đặc biệt vào mùa lúa chín hoặc cuối tuần.

Khi tham quan, cần lưu ý nhiều nhà sàn vẫn là nơi sinh hoạt thường ngày của người dân. Không nên tự ý bước vào nhà, khu vực bếp hoặc chụp ảnh người dân ở khoảng cách gần khi chưa được đồng ý.

Bắc Sơn có hai vụ lúa trong năm. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn)

Từ hơn 400 mái nhà cùng hướng về phía Nam đến cảnh núi đá ôm lấy những cánh đồng lúa, Quỳnh Sơn sở hữu một cấu trúc làng tương đối hiếm gặp. Việc được UN Tourism vinh danh năm 2025 càng khiến ngôi làng cách Hà Nội khoảng 180 km trở thành điểm đáng chú ý đối với những du khách yêu văn hóa và cảnh quan vùng cao.

Theo UN Tourism, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, UBND xã Bắc Sơn, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam