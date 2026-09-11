Từ 28/9/2026, người hưởng lương hưu có thể nhận tiền qua VNeID nếu đáp ứng 3 điều kiện này

Quy định mới mở thêm một hình thức nhận lương hưu thuận tiện hơn, nhưng người hưởng cần đáp ứng một số điều kiện nhất định trước khi sử dụng.

Từ 28/9/2026, người đang hưởng lương hưu có thể nhận tiền qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP.

