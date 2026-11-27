Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Lễ hội Firebeat kéo dài 3 ngày (27 - 30/11/2026) diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, công trình có quy mô top 10 thế giới). Ảnh: VEC

Ngày 27/11, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, công trình có quy mô top 10 thế giới), Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội – Hanoi Firebeat World Festival 2026 (Firebeat) chính thức khai mạc. Lễ hội có sự tham gia của 30 đầu bếp quốc tế và 70 đầu bếp Việt Nam, cùng với hơn 200 thương hiệu và hơn 2.000 món ăn, mang đến không gian trải nghiệm ẩm thực đa dạng giữa Thủ đô.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, phát biểu tại lễ khai mạc Firebeat.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, nhấn mạnh: "Trong những năm gần đây, vị thế ẩm thực Hà Nội ngày càng khẳng định sức hấp dẫn trên trường quốc tế. Thành phố xác định giá trị ẩm thực không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn hay thưởng thức, mà còn là nguồn lực quan trọng để chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành giá trị kinh tế, thúc đẩy phát triển sản phẩm du lịch, thương mại, dịch vụ và công nghiệp văn hóa".

Theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, với chủ đề "Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu", Lễ hội Firebeat không chỉ giới thiệu món ăn mà còn thúc đẩy kết nối quốc tế, lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực, khẳng định Hà Nội là điểm đến hội tụ giao lưu ẩm thực toàn cầu, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu và thúc đẩy kinh tế đêm.

Lễ hội Firebeat 2026 không chỉ là sự kiện giới thiệu món ăn, mà còn là không gian hội tụ tinh hoa ẩm thực năm châu cùng ẩm thực Hà Nội và ba miền, kết hợp các hoạt động văn hóa, âm nhạc, nghệ thuật và giải trí.

Lễ hội Firebeat thu hút đông đảo người dân Hà Nội và du khách trong ngày đầu khai mạc.

Về phía VEC, bà Phạm Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) cho biết, trong ba ngày từ 27 – 29/11/2026, trên diện tích hơn 43.000 m2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Firebeat sẽ chào đón công chúng bằng một hành trình trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực quy mô lớn.

Cụ thể, hơn 200 thương hiệu ẩm thực cùng hàng nghìn món ăn đặc sắc từ Việt Nam và nhiều quốc gia sẽ hiện diện tại lễ hội. Từ không gian "Vị Hà Nội", "Việt Nam vươn xa" đến "Lửa Á Châu" và "Lửa Toàn Cầu", mỗi khu vực đều kể những câu chuyện văn hóa riêng thông qua ẩm thực. Đặc biệt, Firebeat còn được chào đón các đầu bếp danh tiếng đến từ nhiều quốc gia, cùng những chuyên gia hàng đầu của Hiệp hội BBQ Thế giới. Trong đó có Chef Don David, Chủ tịch khu vực Đông Âu và Châu Á của Hiệp hội BBQ Thế giới, người đã nhiều lần giành các danh hiệu cao nhất trong lĩnh vực BBQ quốc tế.

Bà Phạm Thị Hiền - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh & Marketing Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), phát biểu tại sự kiện.

"Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự đồng hành của TP Hà Nội, các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và những người yêu ẩm thực, Firebeat sẽ từng bước trở thành một trong những lễ hội văn hóa - ẩm thực tiêu biểu của khu vực trong tương lai", bà Phạm Thị Hiền nhấn mạnh.

"Việt Nam sẽ có những đóng góp đáng kể cho văn hóa BBQ thế giới"

Chef Don David cùng các đầu bếp thực hiện nghi thức "Thắp lửa khai hội" tại Firebeat.

Là người trực tiếp tham gia nghi thức "Thắp lửa khai hội" tại Firebeat, Chef Don David gửi lời tới các đầu bếp: "Ba ngày phía trước là dịp để chúng ta trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, khám phá sự phong phú của ẩm thực Việt Nam và tìm hiểu thêm về đất nước, con người nơi đây. Tôi mong rằng mỗi người sẽ tìm thấy trong lễ hội những điều đáng nhớ, từ một hương vị mới, một câu chuyện thú vị cho tới một người bạn mà chúng ta muốn được gặp lại".

"Tôi tin rằng Việt Nam sẽ có những đóng góp đáng kể cho văn hóa BBQ thế giới. Mỗi người chúng ta khi trở về đều mang theo một phần tinh hoa ẩm thực Việt Nam", ông Don David nói và bày tỏ mong muốn trở lại lễ hội vào năm 2027.

Người dân tham dự Firebeat có cơ hội thưởng thức hơn 2.000 món ăn.

Lễ hội Hanoi Firebeat World Festival 2026 (từ 27 – 30/11) sẽ mang đến 4 điểm nổi bật chính.

Thứ nhất, hành trình khám phá ẩm thực năm châu: Trải nghiệm hành trình ẩm thực đa quốc gia ngay tại Hà Nội với hơn 2.000 món ăn.

Thứ hai, giải vô địch BBQ quốc tế: Cơ hội giao lưu, học hỏi nghệ thuật BBQ và trực tiếp quan sát các màn trình diễn chế biến chuyên nghiệp.

Thứ ba, đại nhạc hội quốc tế: Thưởng thức món ăn kết hợp hòa mình vào không khí âm nhạc và giải trí xuyên suốt sự kiện. Cụ thể, các nghệ sĩ Trang Pháp, Lâm Bảo Ngọc và Đinh Mạnh Ninh lần lượt biểu diễn trong những đêm nhạc của lễ hội.

Thứ tư, không gian văn hóa năm châu: Điểm nhấn mang tính giao lưu và trải nghiệm văn hóa quốc tế.

Người dân trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm tại lễ hội Firebeat.

Lễ hội Firebeat quy tụ hơn 200 thương hiệu ẩm thực, đồ uống trong nước và quốc tế, với 30 đầu bếp quốc tế đến từ 21 quốc gia trên 5 châu lục cùng 70 đầu bếp Việt Nam. Ban tổ chức dự kiến sẽ đón ít nhất 150.000 lượt khách trong ba ngày diễn ra lễ hội.

(Ảnh: MH/BTC)



