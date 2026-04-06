Từ 2.300 còn 425: Mỹ 'đốt kho' tên lửa tàng hình, dồn lực tấn công Iran - Ông Trump cảnh báo 'địa ngục'

Tạp chí Newsweek ngày 4/4 đưa tin, theo truyền thông Mỹ, Lầu Năm Góc sẽ bắt đầu điều động tên lửa hành trình tàng hình từ các kho dự trữ toàn cầu để sử dụng tại Iran khi cuộc xung đột ở Trung Đông tiếp tục leo thang, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố năng lực quân sự của Tehran đã bị "phá hủy hoàn toàn".

Washington đã ra lệnh rút tên lửa khỏi kho dự trữ ở Thái Bình Dương vào cuối tháng 3, tương tự như các động thái của chính quyền Mỹ nhằm di dời các khí tài khác đã được triển khai trước đó trong khu vực, chẳng hạn như hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD từ Hàn Quốc.

Theo thông tin mới nhất, sẽ chỉ còn lại khoảng 425 tên lửa hành trình tàng hình JASSM-ER so với số lượng 2.300 tên lửa có sẵn để sử dụng trong kho dự trữ toàn cầu của Mỹ trước khi xung đột bùng nổ tại Trung Đông, chỉ đủ cho khoảng 17 máy bay ném bom B-1B trong một nhiệm vụ duy nhất.

Các vụ nổ xảy ra sau các cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Shahran ở Tehran, Iran, vào ngày 7/3. Ảnh: Getty

Newsweek đưa tin, ngày 28/2, Mỹ và Israel đã nhắm mục tiêu vào các mục tiêu quân sự quan trọng ở Iran và sát hại Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cùng các lãnh đạo cấp cao khác của Iran. Tehran đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào Israel và một số quốc gia Ả Rập vùng Vịnh có lực lượng Mỹ đóng quân.

Mỹ đã nhanh chóng chuyển vũ khí và hệ thống phòng thủ từ các khu vực khác sang để duy trì chiến dịch quân sự nhắm vào Iran, tận dụng các kho dự trữ và khí tài được bố trí trên toàn cầu.

Việc tăng cường lực lượng của Mỹ đã mở rộng ra ngoài phạm vi phòng không, với các nguồn lực và năng lực được tập trung từ nhiều nơi để hỗ trợ các hoạt động ở Trung Đông. Một lượng lớn đạn dược đã được bắn ra kể từ khi các cuộc tấn công bắt đầu, trong khi các căn cứ và cơ sở hạ tầng của đồng minh Mỹ trên khắp vùng Vịnh cũng được sử dụng, phản ánh cách cuộc xung đột đã định hình lại thế trận lực lượng toàn cầu của Mỹ và gây áp lực lên kho dự trữ vũ khí dành cho các cuộc xung đột tiềm tàng khác.

Những điều cần biết

Theo Newsweek, tên lửa hành trình tàng hình phóng từ trên không AGM-158B (JASSM-ER) được phát triển cho Không quân Mỹ có tầm bắn gần 1.000 km, nhằm tấn công các mục tiêu có giá trị cao và được bảo vệ nghiêm ngặt bởi hệ thống phòng không tiên tiến của đối phương.

Theo các tài liệu chính thức của Không quân và Bộ Quốc phòng Mỹ, loại tên lửa này bay theo lộ trình đã được lập trình sẵn bằng cách kết hợp hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và dẫn đường quán tính, sử dụng cảm biến hồng ngoại để đạt độ chính xác cao khi tấn công, và mang theo đầu đạn xuyên phá nặng hơn 450 kg được thiết kế để phá hủy các mục tiêu kiên cố trong khi giảm thiểu rủi ro cho phi hành đoàn.

Tên lửa hành trình JASSM-ER được vận chuyển lên máy bay Boeing B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ tại căn cứ không quân RAF Fairford, ở Gloucestershire, Anh, vào ngày 14/3/2026, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel với Iran. Ảnh: Reuters

Việc Mỹ chuyển hướng các nguồn lực quân sự này làm dấy lên lo ngại về tương lai xung đột ở khu vực Thái Bình Dương, nơi Mỹ đã tích lũy được nguồn lực đáng kể để răn đe tham vọng của Trung Quốc trong khu vực, bao gồm cả các kế hoạch đối với đảo Đài Loan. Tuy nhiên, các báo cáo gần đây cho thấy Mỹ đã xem xét lại đánh giá của mình về Trung Quốc, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định chuyển hướng các nguồn lực này.

Theo các nguồn tin, Lầu Năm Góc cũng đã rút các tên lửa đánh chặn dành cho hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đặt trên mặt đất khỏi các khu vực khác, bao gồm cả khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Mỹ đã sử dụng một lượng lớn đạn dược kể từ khi bắt đầu tấn công Iran, và tiếp tục leo thang căng thẳng với những tuyên bố sẽ tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

"Chúng ta sẽ giáng một đòn cực mạnh vào họ trong hai đến ba tuần tới", Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố trong bài phát biểu trước toàn quốc hôm 1/4.

Đến ngày 4/4, ông Trump đăng tải trên nền tảng Truth Social rằng: "Hãy nhớ khi tôi cho Iran mười ngày để THỎA THUẬN hoặc MỞ CỬA EO BIỂN HORMUZ. Thời gian đang cạn dần - chỉ còn 48 giờ nữa trước khi địa ngục giáng xuống. Vinh quang thuộc về CHÚA!"