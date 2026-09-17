Từ 21/9-27/9 tất cả những ai du lịch Sapa chú ý: Thông tin liên quan tới cáp treo Fansipan và tàu hỏa Mường Hoa của Sun Group

Du khách muốn trải nghiệm hành trình tàu hỏa Mường Hoa và cáp treo lên Fansipan cần lưu ý thông tin này.

Thông tin mới nhất về Cáp treo Fansipan và tàu hỏa Mường Hoa

Theo thông tin được công bố, từ ngày 21/9 đến 27/9/2026, cáp treo Fansipan và tàu hỏa leo núi Mường Hoa sẽ tạm dừng hoạt động để thực hiện công tác bảo trì định kỳ. Dự kiến các hoạt động sẽ trở lại sau thời gian này. Như vậy, du khách có kế hoạch lên Fansipan trong những ngày cuối tháng 9 cần lưu ý khoảng thời gian tạm dừng này để chủ động sắp xếp lịch trình.

Trước khi bước vào đợt bảo trì, Fansipan vẫn đang trong thời điểm được nhiều du khách lựa chọn để khám phá Sa Pa khi thời tiết vùng núi bắt đầu chuyển sang mùa thu. Ở độ cao hơn 3.000m, thời tiết thay đổi nhanh, những lớp mây thường xuyên xuất hiện quanh đỉnh núi, tạo nên một trong những trải nghiệm đặc trưng của hành trình lên Fansipan.

Với hệ thống vận chuyển hiện nay, du khách có thể bắt đầu hành trình từ khu vực trung tâm Sa Pa, đi tàu hỏa leo núi Mường Hoa tới khu vực ga cáp treo, sau đó tiếp tục bằng cáp treo lên khu vực đỉnh Fansipan.

Tuyến tàu hỏa leo núi Mường Hoa được Sun Group đưa vào khai thác từ năm 2018, kết nối khu vực trung tâm Sa Pa với ga đi cáp treo Fansipan. Tuyến đường dài gần 2 km, đi qua thung lũng Mường Hoa và trở thành một mắt xích trong hệ thống giao thông du lịch của khu vực.

Từ một chuyến cáp treo đến hệ sinh thái du lịch trên đỉnh Fansipan

Cáp treo Fansipan do Sun Group đầu tư và chính thức đưa vào vận hành từ năm 2016. Theo Sun Group, công trình được thi công trong khoảng 800 ngày đêm trong điều kiện địa hình hiểm trở và khí hậu khắc nghiệt của dãy Hoàng Liên Sơn, đồng thời từng xác lập 2 kỷ lục Guinness thế giới.

Tính tới năm 2026, sau 10 năm vận hành, công trình cáp treo Fansipan không đơn thuần là một phương tiện đưa du khách lên núi mà đã trở thành một phần quan trọng trong hệ sinh thái du lịch của Sa Pa. Ngày 20/6/2026, Sun World Fansipan Legend công bố đã đón vị khách thứ 10 triệu kể từ khi tuyến cáp treo hoạt động. Đây là một cột mốc đáng chú ý đối với một điểm đến du lịch vùng núi.

Trước đây, việc chinh phục đỉnh núi đòi hỏi nhiều thời gian, sức lực và phù hợp hơn với nhóm du khách có kinh nghiệm leo núi. Sự xuất hiện của cáp treo đã rút ngắn đáng kể hành trình, mở rộng đối tượng du khách có thể tiếp cận đỉnh Fansipan.

Theo thông tin từ Sun World, hành trình cáp treo từ ga Hoàng Liên lên khu vực ga Fansipan hiện mất khoảng 15 phút. Điều này cũng làm thay đổi mô hình trải nghiệm tại Sa Pa: du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan thị trấn, khám phá văn hóa bản địa và lên Fansipan trong cùng một hành trình ngắn ngày.

Từ trung tâm Sa Pa, du khách có thể bắt đầu bằng tàu hỏa leo núi Mường Hoa. Sau đó là hành trình cáp treo vượt qua dãy Hoàng Liên Sơn. Khi lên cao, du khách tiếp tục tiếp cận các công trình, không gian cảnh quan và quần thể kiến trúc tâm linh trên đỉnh Fansipan.

Tàu Mường Hoa, được khai trương năm 2018, đã bổ sung một sản phẩm vận chuyển đồng thời cũng tạo thêm một trải nghiệm du lịch. Tuyến tàu đi qua thung lũng Mường Hoa, với những đoạn cầu cạn và hầm, giúp hành trình từ trung tâm Sa Pa tới khu vực ga cáp treo trở thành một phần của chuyến tham quan thay vì chỉ là một chặng di chuyển.

Bên cạnh đó, Sun World Fansipan Legend còn tổ chức chuỗi lễ hội, hoạt động văn hóa và các chương trình theo mùa. Trên trang chính thức, khu du lịch hiện giới thiệu hệ thống sự kiện diễn ra quanh năm, cùng nhiều điểm tham quan và trải nghiệm khác nhau.

Đây cũng là cách các khu du lịch quy mô lớn đang ngày càng chuyển từ mô hình “điểm tham quan” sang mô hình “hệ sinh thái trải nghiệm”, trong đó một chuyến đi có thể tạo ra nhiều nhu cầu chi tiêu khác nhau từ vận chuyển, vé tham quan, ăn uống, lưu trú đến mua sắm và dịch vụ giải trí.

Ảnh: Sun Group