Từ 2027 đi xe buýt ở TP.HCM sẽ không còn miễn phí, người dân phải trả phí bao nhiêu?

Người dân TP.HCM chỉ còn khoảng hai tháng được đi xe buýt miễn phí. Từ năm 2027, hành khách sẽ phải mua vé lại. Cùng lúc, thành phố chuẩn bị bán vé dùng chung cho cả xe buýt và metro.

Hơn 30 triệu lượt khách sau ba tháng miễn phí

Chương trình miễn phí bắt đầu từ ngày 1/7/2026. Thành phố hỗ trợ 100% giá vé xe buýt, kéo dài đến hết ngày 31/12/2026. Chương trình áp dụng cho 134 tuyến, gồm 109 tuyến có trợ giá và 25 tuyến không trợ giá. Xe buýt liên tỉnh, xe buýt du lịch và xe buýt đi sân bay không nằm trong chương trình. Thành phố dự kiến chi khoảng 665 tỷ đồng cho sáu tháng cuối năm. Mục đích là để nhiều người đi xe buýt hơn, từ đó giảm kẹt xe và ô nhiễm.

Từ khi miễn phí, số người đi xe buýt tăng nhiều. Từ 1/7 đến hết 1/10/2026, 134 tuyến đã chở hơn 30,6 triệu lượt khách, riêng ngày 1/10 có 448.250 lượt. Chỉ riêng tháng đầu tiên, xe buýt chở gần 8,5 triệu lượt khách, nhiều hơn 39% so với cùng kỳ năm 2025. Có ngày mức tăng lên tới 163%, đó là ngày 6/7. Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên cũng có thêm khoảng 15% hành khách.

Hai tháng còn lại là giai đoạn 2 của chương trình. Từ 1/10, người dân vẫn đi miễn phí nhưng phải xác thực khi lên xe. Hành khách có thể dùng căn cước công dân, VNeID, thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc thẻ giao thông công cộng. Một số tuyến còn yêu cầu xác thực cả lúc xuống xe. Thành phố dùng dữ liệu này để biết người dân đi những tuyến nào, từ đó điều chỉnh tuyến xe và cải thiện dịch vụ.

Từ năm 2027, giá vé mới và vé dùng chung xe buýt, metro

Vậy từ năm 2027, giá vé là bao nhiêu? Mức giá chính thức chưa được ban hành, hiện mới có dự thảo đang lấy ý kiến. Giá hiện tại là 5.000, 6.000 hoặc 7.000 đồng mỗi lượt, tùy quãng đường. Học sinh, sinh viên trả 3.000 đồng khi xuất trình thẻ. Mức giá này đã áp dụng từ năm 2019 và dự thảo đề xuất tăng.

Theo dự thảo, trả bằng tiền mặt sẽ mất từ 7.000 đến 9.000 đồng mỗi lượt. Nếu trả không dùng tiền mặt, giá thấp hơn, lần lượt là 6.000, 7.000 và 8.000 đồng. Học sinh, sinh viên vẫn trả 3.000 đồng. Ngoài vé lượt, dự thảo thêm các loại vé theo thời gian: vé 1 ngày 18.000 đồng, vé 3 ngày 40.000 đồng, vé tháng 215.000 đồng, vé tháng cho học sinh, sinh viên 108.000 đồng. Các loại vé này dự kiến áp dụng từ 1/1/2027. Như vậy, người trả bằng thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử sẽ được giá rẻ hơn người trả tiền mặt.

Cũng theo đề xuất của Sở Xây dựng, từ năm 2027 sẽ có vé dùng chung cho xe buýt và Metro số 1. Hành khách chỉ cần một loại vé, không phải mua riêng cho từng phương tiện. Giá dự kiến như sau: vé 1 ngày 47.000 đồng, vé 3 ngày 104.000 đồng, vé tháng 412.000 đồng, vé tháng cho học sinh, sinh viên 206.000 đồng. Người phải đổi xe cũng được giảm giá. Nếu đổi tuyến trong vòng 120 phút, phần vé xe buýt chỉ còn 3.000, 4.000 hoặc 5.000 đồng, tùy quãng đường. Vé Metro số 1 khi đi kèm xe buýt từ 3.000 đến 16.000 đồng, tùy số ga đi qua.

Về kỹ thuật, hệ thống thanh toán đã kết nối với VNeID để xác nhận hành khách và áp dụng ưu đãi. Các quy định pháp luật mới cũng đã giải quyết vướng mắc về mặt pháp lý của loại vé này. Hành khách có thể dùng căn cước công dân, thẻ ngân hàng hoặc các công cụ thanh toán có sẵn, không cần làm thêm loại thẻ riêng. Sau xe buýt và metro, thành phố sẽ từng bước mở rộng vé dùng chung sang buýt đường thủy và xe đạp công cộng. Ứng dụng MultiGo được làm để gom các loại phương tiện này vào một nơi.

Cùng với giá vé, thành phố đang đổi xe buýt sang xe điện. Hiện có 2.432 xe buýt, trong đó 1.649 xe chạy điện hoặc năng lượng xanh, chiếm gần 68%. Trong năm 2026, thành phố đổi thêm 624 xe sang xe điện. Từ 1/1/2027, toàn bộ xe buýt nội tỉnh sẽ chạy điện hoặc năng lượng xanh. Đến 1/1/2029, tất cả xe buýt trên địa bàn sẽ là xe điện. Về giờ giấc, hiện có 97% số xe xuất bến đúng giờ, và ngành giao thông đang nghiên cứu làn đường riêng cho xe buýt trên một số trục đường lớn vào những khung giờ phù hợp.

Các mức giá nêu trên vẫn là dự thảo và đề xuất, nên có thể thay đổi trước khi được ban hành. Người dân nên theo dõi thông báo chính thức của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM.