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Từ 1/9, số định danh cá nhân thay mã số BHXH: Người dân có phải đổi thẻ BHYT?

Việt Linh
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Từ 1/9/2026, số định danh cá nhân/căn cước công dân dần thay mã số Bảo hiểm xã hội trên hệ thống, nhưng quyền lợi Bảo hiểm y tế của người dân không thay đổi.

Theo Kế hoạch số 3115/KH-BHXH ngày 13/8/2026 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1/9, ngành bảo hiểm xã hội bước vào giai đoạn chuyển đổi dữ liệu và vận hành, từng bước sử dụng số Định danh cá nhân/căn cước công dân thay cho mã số Bảo hiểm xã hội trong các phần mềm nghiệp vụ.

Việc thay đổi phương thức định danh khiến nhiều người lo ngại có phải đổi thẻ Bảo hiểm y tế hoặc bị ảnh hưởng khi đi khám chữa bệnh.

Không phải đổi thẻ Bảo hiểm y tế

Theo hướng dẫn, đây là thay đổi về phương thức định danh trên hệ thống quản lý, không làm thay đổi quá trình tham gia, dữ liệu đóng - hưởng, giá trị sử dụng thẻ và quyền lợi khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế của người tham gia.

Người tham gia không cần đổi thẻ Bảo hiểm y tế hay tự làm thủ tục đổi mã số Bảo hiểm xã hội.

Đối với những người đã có thông tin Định danh cá nhân/căn cước công dân đầy đủ, chính xác và được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống sẽ thực hiện chuyển đổi theo lộ trình.

Việc thay đổi phương thức định danh cũng không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với người dân.

Số định danh cá nhân thay mã số BHXH Từ 1 / 9 2026 người dân không cần đổi thẻ BHYT - Ảnh 1.

Quyền lợi Bảo hiểm y tế của người dân không thay đổi khi thay mã số Bảo hiểm xã hội.

Giữ nguyên quyền lợi khám Bảo hiểm y tế

Quyền lợi, thủ tục khám bệnh Bảo hiểm y tế của người dân khi thay đổi mã số bảo hiểm xã hội.

Dữ liệu và lịch sử tham gia, quyền lợi hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế đã phát sinh được kế thừa trong quá trình chuyển đổi.

Khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, người dân tiếp tục sử dụng các phương thức xác thực thông tin bảo hiểm y tế theo quy định và hướng dẫn hiện hành.

Điều cần lưu ý là thông tin cá nhân và thông tin bảo hiểm y tế phải được cập nhật, xác thực chính xác. Người tham gia có thể chủ động kiểm tra thông tin và giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên các kênh của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong đó có ứng dụng VssID - BHXH số.

Việc kiểm tra trước giúp người dân phát hiện và kịp thời điều chỉnh những thông tin chưa chính xác hoặc chưa được cập nhật.

Người dân cần làm gì nếu thông tin chưa chính xác?

Trường hợp số Định danh cá nhân/căn cước công dân hoặc thông tin nhân thân trong dữ liệu Bảo hiểm xã hội chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa được xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người tham gia cần phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội hoặc đơn vị đang tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để kiểm tra, bổ sung, điều chỉnh thông tin khi được yêu cầu.

Như vậy, từ ngày 1/9/2026, Định danh cá nhân/căn cước công dân sẽ từng bước được sử dụng thay cho mã số Bảo hiểm xã hội trên hệ thống, nhưng người dân không phải vì thế mà đổi thẻ Bảo hiểm y tế hay làm lại thủ tục tham gia. Quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được ghi nhận trước đó vẫn được bảo đảm theo quy định.

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Tags

bảo hiểm xã hội

định danh cá nhân

căn cước công dân

bảo hiểm y tế

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