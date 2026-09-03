Đừng coi thường "chiếc cân màu xanh" Nhơn Hòa này của Việt Nam: Nó có mặt ở 40 quốc gia, xuất hiện cả trong phim Mỹ

Điều bất ngờ là chiếc cân Nhơn Hòa còn xuất hiện trong bộ phim bom tấn Black Panther: Wakanda Forever.

Chiếc cân xanh huyền thoại mang tên Nhơn Hòa

Tại Việt Nam, chiếc cân đồng hồ lò xo màu xanh lá cây mang cái tên Nhơn Hòa đã trở thành biểu tượng quá quen thuộc trong cuộc sống.

Từ các khu chợ dân sinh sầm uất, các cửa hàng tạp hóa cho đến góc bếp của mỗi gia đình, hình ảnh đĩa cân kim loại cùng mặt số tròn rõ ràng luôn gợi nhớ về sự gần gũi và hoạt động giao thương thường nhật.

Tuy nhiên, đằng sau vật dụng bình dị ấy là một câu chuyện khởi nghiệp đầy tự hào của trí tuệ Việt, trải qua hơn bốn thập kỷ thăng trầm để xây dựng nên một thương hiệu quốc gia có sức sống bền bỉ.

Thương hiệu Cân Nhơn Hòa chính thức bắt đầu hành trình của mình vào năm 1983 dưới sự dẫn dắt của ông Lý Siêng. Khi mới thành lập, Tổ sản xuất Nhơn Hòa chỉ là một xưởng cơ khí nhỏ quy tụ từ 20 đến 36 công nhân với cơ sở vật chất hết sức thô sơ.

Trong năm đầu tiên hoạt động, xưởng chỉ xuất xưởng khiêm tốn 2.406 sản phẩm. Trong ký ức của gia đình nhà sáng lập, những ngày đầu gian khó ấy ghi dấu hình ảnh cả gia đình cùng chung tay hỗ trợ công việc, từ việc trèo lên mái tôn phơi sơn mặt số cho đến việc tỉ mẩn vặn từng con vít để hoàn thiện một chiếc cân hoàn chỉnh.

Tên gọi "Nhơn Hòa" xuất phát từ triết lý nhân sinh và thương đạo sâu sắc của ông Lý Siêng. Trong quá trình quan sát cuộc sống thường nhật, ông nhận thấy ranh giới giữa niềm tin và sự xung đột trong mua bán vốn rất mong manh, nơi những cãi vã, tranh chấp căng thẳng thường xuyên nổ ra chỉ vì chuyện "cân thiếu, cân non" do thiết bị đo lường thiếu chuẩn xác.

Khát khao giải quyết triệt để vấn đề này, ông đặt tên cho sản phẩm của mình là Nhơn Hòa – mang ý nghĩa Nhân Hòa, thể hiện mong muốn chiếc cân sẽ trở thành thước đo công bằng, giúp người mua lẫn người bán an tâm thương lượng, từ đó giữ gìn sự hòa thuận và tình người trong xã hội.

Bản lĩnh của thương hiệu Việt còn được khẳng định qua những bước ngoặt lịch sử quan trọng. Vào giai đoạn xưởng cơ khí Nhơn Hòa bắt đầu ghi dấu ấn trên thị trường, một công ty từ Đài Loan (Trung Quốc) đã ngỏ ý mua lại toàn bộ xưởng với giá 500.000 USD, đồng thời trả riêng cho cá nhân ông Lý Siêng thêm 500.000 USD.

Đó là một khoản tiền khổng lồ vào thời điểm bấy giờ, nhưng ông đã kiên quyết từ chối nhằm giữ trọn thương hiệu do người Việt làm chủ. Đáng chú ý, nhiều năm sau đó, bằng sự phát triển vượt bậc, chính Cân Nhơn Hòa đã vươn lên thâu tóm lại doanh nghiệp từng muốn mua lại mình, khẳng định sự trưởng thành mạnh mẽ của doanh nghiệp nội địa.

Nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, Nhơn Hòa liên tục thay đổi mô hình quản trị và mở rộng quy mô sản xuất. Từ một tổ sản xuất nhỏ năm 1983, công ty đã có nhà máy tập trung rộng 70.000 m² vào năm 2000. Đến năm 2016, công ty quy tụ gần 2.000 lao động, đạt năng lực sản xuất xấp xỉ 3 triệu sản phẩm mỗi năm.

Chất lượng vượt trội, bền bỉ của cân Nhơn Hòa

Sự thống trị của Cân Nhơn Hòa trong suốt nhiều thập kỷ xuất phát từ chất lượng kỹ thuật vượt trội và khả năng vận hành bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt.

Vỏ hộp cân được gia công từ tole tấm mạ kẽm chống gỉ, phủ lớp sơn tĩnh điện cao cấp giúp bảo vệ thiết bị trước tác động của thời tiết ẩm ướt, muối biển và chất bẩn ở các khu chợ tươi sống.

Trái tim của chiếc cân nằm ở hệ thống lò xo cấu tạo từ thép đặc chủng trải qua quá trình nhiệt luyện khắt khe, giúp duy trì độ đàn hồi chuẩn xác và hạn chế tối đa sai số qua hàng triệu lần co giãn. Mặt số cân được in rõ ràng, kết hợp với đĩa cân bằng inox hoặc nhựa ABS nguyên sinh đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

Về mặt tiêu chuẩn đo lường, toàn bộ sản phẩm cân đồng hồ lò xo của Nhơn Hòa đều được kiểm định xuất xưởng theo tiêu chuẩn quốc gia ĐLVN 30:2019, đáp ứng khuyến nghị quốc tế OIML R76-1:2006 và kiểm soát nghiêm ngặt theo hệ thống ISO 9001:2015.

Nhờ sự chuẩn xác này, Nhơn Hòa chiếm lĩnh khoảng 95% thị phần cân đồng hồ lò xo tại Việt Nam, trở thành lựa chọn ưu tiên tuyệt đối của thương lái và người tiêu dùng.

Bên cạnh thị trường nội địa với mức tăng trưởng doanh thu bình quân 15-20%/năm, công ty còn đẩy mạnh xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia, đồng thời thiết lập cơ sở sản xuất tại thị trường nước ngoài.

Màn xuất hiện trong bom tấn Marvel

Điểm bùng nổ bất ngờ nhất của chiếc cân huyền thoại này trong không gian văn hóa đại chúng toàn cầu diễn ra vào năm 2022, khi bộ phim bom tấn Black Panther: Wakanda Forever (Black Panther 2) thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel ra mắt khán giả thế giới.

Trong một bức ảnh hậu trường ghi lại phân cảnh quân đoàn Talokan dưới sự chỉ huy của Namor thực hiện cuộc tiến công bằng đường thủy, người hâm mộ Việt Nam đã nhanh chóng phát hiện ra sự xuất hiện của chiếc cân đồng hồ màu xanh quen thuộc ở góc trên của khung hình.

Chi tiết này ngay lập tức tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả Việt đùa rằng phân cảnh giao chiến trên sông nước của các siêu anh hùng Hollywood trông vô cùng gần gũi, gợi nhớ đến không khí mua bán tấp nập tại chợ nổi miền Tây.

Trái với những suy đoán vui về việc đoàn phim quay cảnh tại Việt Nam, phần lớn bối cảnh thực tế được dàn dựng và thực hiện tại các phim trường ở Atlanta, Mỹ.

Cứ lên ô tô là "buồn nôn, say xe": Vì sao lại thế? Trên thực tế, cả xe điện và xe xăng đều có thể gây ra cảm giác say xe đối với một số người. Sự khác biệt chỉ là cơ chế.

Lý do chiếc cân Nhơn Hòa xuất hiện trong một tác phẩm có kinh phí sản xuất hàng trăm triệu USD đến từ sự đóng góp của các nhân sự người Việt trong ê-kíp sản xuất.

Khi theo dõi phần danh đề ở cuối phim Black Panther: Wakanda Forever, khán giả dễ dàng nhận thấy sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, kỹ sư người Việt làm việc ở các công đoạn chế tác đạo cụ, đồ họa vi tính và kỹ xảo điện ảnh (VFX).

Sự xuất hiện ngẫu nhiên nhưng đầy thú vị của chiếc cân Nhơn Hòa không chỉ là một chi tiết gửi gắm tinh tế của người làm phim mà còn là minh chứng cho sự giao thoa văn hóa đầy bất ngờ, đưa một vật dụng dân dã Việt Nam bước lên màn ảnh rộng quốc tế.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đo lường kỹ thuật số, Nhơn Hòa tiếp tục chủ động chuyển mình khi nghiên cứu và ra mắt các dòng cân điện tử hiện đại, kết hợp giữa nền tảng cơ khí chính xác truyền thống và công nghệ hiển thị thông minh.

Việc duy trì chất lượng cốt lõi song song với tinh thần đổi mới giúp Cân Nhơn Hòa tiếp tục giữ vững vị thế biểu tượng đo lường Việt, đồng thời tự tin mở rộng thương hiệu trên bản đồ thương mại toàn cầu.