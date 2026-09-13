Từ 1/9/2026, người cao tuổi thuộc 4 nhóm này được nhận từ 700.000 đồng đến 1,2 triệu đồng

Từ ngày 1/9/2026, một chính sách mới quy định mức chi đáng chú ý dành cho một số nhóm người cao tuổi theo từng mốc tuổi cụ thể.

Theo Nghị quyết 36/2026/NQ-HĐND, từ ngày 1/9/2026, một số người cao tuổi thuộc diện quy định sẽ được ngân sách chi mức từ 700.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/người.

