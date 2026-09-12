Nghe tiếng kêu cứu giữa dòng nước sâu, bà cụ 71 tuổi lao xuống cứu người rồi bất ngờ biến mất

Bà cụ 71 tuổi ở An Huy, Trung Quốc nghe tiếng kêu cứu bên sông liền chạy tới, không chút do dự lao xuống dòng nước sâu trước sự chứng kiến của nhiều người.

Bà cụ tóc bạc lao thẳng xuống dòng nước sâu

Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 13/7 tại khu vực cầu đường Tuohe, huyện Tuy Khê, thành phố Hoài Bắc, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Khi đó, bà cụ Lưu Đức Phương, 71 tuổi, đang ngồi trò chuyện với bạn ở khu vực dưới cầu thì một tiếng kêu cứu bất ngờ vang lên, phá vỡ khung cảnh yên bình của buổi chiều.

Một người đàn ông đang chới với giữa sông. Theo lời nhân chứng, vị trí người gặp nạn cách bờ hơn 10 m, trong khi nước tại khu vực này khá sâu và dòng chảy khiến việc tiếp cận không hề dễ dàng. Người đàn ông liên tục vùng vẫy, nguy cơ chìm xuống nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bà cụ Lưu Đức Phương, 71 tuổi, đang ngồi trò chuyện với bạn ở khu vực dưới cầu thì một tiếng kêu cứu bất ngờ vang lên, phá vỡ khung cảnh yên bình của buổi chiều. (Ảnh: Sina)

Nghe tiếng hô có người rơi xuống nước, bà Lưu gần như không có thời gian suy nghĩ. Người phụ nữ 71 tuổi lập tức đứng dậy chạy về phía bờ sông.

Bà tháo giày, chuẩn bị xuống nước. Thấy vậy, một người phụ nữ gần đó lấy chiếc phao cứu sinh được bố trí trên lan can đưa cho bà. Những người còn lại nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát.

Cầm chiếc phao trong tay, bà Lưu chạy tắt qua khu vực cây xanh rồi lao xuống sông, bơi về phía người gặp nạn.

Theo People's Daily, người đàn ông khi đó nằm giữa dòng, cách bờ hơn 10 m. Bà Lưu phải dồn sức bơi tới vị trí của nạn nhân.

Ban đầu, bà cứ nghĩ người rơi xuống nước là một đứa trẻ nên càng nóng ruột. Chỉ khi tiếp cận và nắm được cánh tay nạn nhân, bà mới phát hiện đó là một người đàn ông trẻ, khoảng 30 tuổi.

Tình hình sau đó trở nên khó khăn hơn dự tính. Trong trạng thái hoảng loạn, người đàn ông vùng vẫy và có lúc không phối hợp với người cứu mình. Bà Lưu phải giữ chặt cánh tay anh để tránh nạn nhân tiếp tục chìm xuống.

Việc cứu một người trưởng thành giữa dòng nước khiến sức lực của bà nhanh chóng suy giảm. (Ảnh: Sina)

Việc cứu một người trưởng thành giữa dòng nước khiến sức lực của bà nhanh chóng suy giảm.

Theo China Women's News được Sina đăng lại, bà Lưu phải dựa vào chiếc phao cứu sinh, vừa kéo vừa đẩy người đàn ông về phía vùng nước nông. Sau hơn 20 phút vật lộn, bà cuối cùng đưa được nạn nhân tới gần bờ. Hai người dân đứng phía trên sau đó cùng hỗ trợ kéo họ lên.

Một nguồn khác của CCTV cho biết toàn bộ quá trình giải cứu kéo dài gần nửa giờ. Cả bà Lưu và người đàn ông sau đó đều không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Tuy nhiên, khi mọi người còn đang tập trung vào người vừa được cứu, một chuyện khác lại xảy ra.

Bà cụ tóc bạc không nói tên, cũng không chờ lực lượng chức năng tới. Sau khi biết người đàn ông đã an toàn, bà chỉ chỉnh lại bộ quần áo ướt sũng rồi âm thầm rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát phải tìm kiếm người phụ nữ bí ẩn

Khi cảnh sát thuộc đồn Xincheng, Công an huyện Tuy Khê tới nơi, người đàn ông đã được cứu còn người phụ nữ trực tiếp lao xuống sông thì không thấy đâu.

Không ai biết rõ bà là ai.

Sau khi biết người đàn ông đã an toàn, bà chỉ chỉnh lại bộ quần áo ướt sũng rồi âm thầm rời khỏi hiện trường. (Ảnh: Sina)

Để tìm người phụ nữ tóc bạc, cảnh sát phải kiểm tra camera khu vực, hỏi những người chứng kiến và đăng đoạn video ghi lại cuộc giải cứu lên tài khoản mạng xã hội chính thức nhằm tìm kiếm manh mối.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Theo Sina, chỉ hơn 10 giờ sau khi được đăng tải, video đã nhận gần 8.000 lượt thích, khoảng 4.000 lượt chia sẻ cùng hơn 500 bình luận. Nhiều người cùng tham gia tìm kiếm người phụ nữ trong clip.

Phải tới ngày hôm sau, bí ẩn mới được giải đáp.

Anh trai bà Lưu tình cờ nhìn thấy đoạn video đang được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận ra người phụ nữ tóc bạc chính là em gái mình. Người này sau đó liên hệ với cảnh sát.

Danh tính "bà cụ tóc bạc" được xác định là bà Lưu Đức Phương, 71 tuổi, một người dân địa phương đã nghỉ hưu.

Điều khiến gia đình bất ngờ hơn cả là họ hoàn toàn không biết bà vừa trải qua một tình huống nguy hiểm. Sau khi trở về nhà, bà Lưu không kể lại chuyện cứu người vì sợ các con lo lắng.

Theo People's Daily, bà Lưu là công nhân viên đã nghỉ hưu, thường xuyên tập thể dục và chỉ học bơi sau khi nghỉ hưu. Con gái bà cho biết mẹ mình vốn là người nhiệt tình, hàng xóm gặp khó khăn thường chủ động giúp đỡ.

Khi được hỏi tại sao dám lao xuống nước ở tuổi 71, bà cho biết lúc đó tình hình quá cấp bách, bà chỉ nghĩ đến việc cứu người. (Ảnh: Sina)

Bản thân bà Lưu lại xem chuyện vừa làm là điều bình thường. Khi được hỏi tại sao dám lao xuống nước ở tuổi 71, bà cho biết lúc đó tình hình quá cấp bách, bà chỉ nghĩ đến việc cứu người.

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn được Anhui Daily đăng ngày 12/8, bà thừa nhận bản thân cũng từng lo không thể bơi trở lại bờ. Chiếc phao cứu sinh được bố trí bên sông đã trở thành công cụ đặc biệt quan trọng trong cuộc giải cứu.

Câu chuyện về bà Lưu sau đó tiếp tục được truyền thông Trung Quốc nhắc tới. CCTV dành riêng một phóng sự nói về cuộc sống của người phụ nữ 71 tuổi và hành động cứu người không để lại tên.

Theo thông tin cập nhật sau vụ việc, hành động của bà Lưu đã được chính quyền địa phương công nhận là hành vi "kiến nghĩa dũng vi" - nghĩa cử dũng cảm cứu người khi gặp nguy nan.

Theo People's Daily, CCTV, Anhui Daily, Sina