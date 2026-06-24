Từ 1/7, loại giấy tờ hàng triệu người đang dùng hết hạn: Cần đổi ngay sang thẻ này

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Từ ngày 1/7/2026, người đi xe buýt tại Hà Nội cần chú ý tới một thay đổi quan trọng: vé tháng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng trên các tuyến xe buýt có trợ giá.

Thay vào đó, hành khách chuyển sang sử dụng thẻ vé giao thông điện tử. Đáng chú ý, loại thẻ này không chỉ dùng cho vé tháng, mà còn có thể tích hợp nhiều hình thức vé quen thuộc khác như vé lượt, vé ngày, vé tuần, vé tháng và vé tháng dài hạn.

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, cơ quan này đang phát hành và thực hiện đổi toàn bộ thẻ vé tháng giấy sang thẻ vé giao thông, áp dụng trên tất cả các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố.

Ảnh Hanoi Online

Một thẻ có thể dùng cho nhiều loại vé

Thẻ vé giao thông Hà Nội hiện có 2 dạng: thẻ vật lý và thẻ ảo. Thẻ vật lý là thẻ thông minh có chip bên trong. Trong khi đó, thẻ ảo là phiên bản số được tích hợp trên ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” hoặc “Thẻ vé giao thông Hà Nội”, hiển thị dưới dạng mã QR trên điện thoại.

Điều cần hiểu đúng là thẻ vé giao thông không làm mất đi các loại vé như vé ngày, vé tuần hay vé tháng. Các hình thức vé này vẫn tồn tại, nhưng được tích hợp và sử dụng thông qua thẻ giao thông.

Với vé lượt, hành khách có thể nạp tiền vào tài khoản giao thông hoặc liên kết với tài khoản ngân hàng để sử dụng. Với vé ngày, vé tuần, vé tháng hoặc vé tháng dài hạn, hệ thống sẽ kiểm tra thời hạn và tính hợp lệ của thẻ khi hành khách lên xe.

Nói cách khác, thay vì dùng nhiều loại vé giấy hoặc hình thức kiểm soát riêng lẻ, người dân có thể sử dụng một loại thẻ để đi xe buýt theo nhiều hình thức khác nhau. Riêng vé tháng giấy là loại chính thức không còn giá trị từ ngày 1/7 trên các tuyến xe buýt có trợ giá tại Hà Nội.

Thẻ dạng vật lý (Ảnh T.N.Hai)

Một số đối tượng miễn phí cũng được đưa vào hệ thống kiểm soát điện tử. Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên có thể dùng thẻ vé giao thông ảo hoặc căn cước công dân. Người có công, người khuyết tật, nhân khẩu thuộc hộ nghèo sử dụng thẻ ảo hoặc thẻ điện tử vật lý.

Đi xe bằng thẻ vé giao thông thế nào?

Với hành khách mua vé lượt bằng tiền mặt, việc đi xe cơ bản vẫn quen thuộc. Khi khách lên xe, nhân viên phục vụ thực hiện bán vé lượt từ thiết bị, hệ thống tự tính số tiền vé theo cự ly từ điểm lên đến điểm cuối tuyến, sau đó in vé và thu tiền mặt. Hành khách cần giữ vé trong suốt hành trình.

Với hành khách dùng thẻ vé giao thông vật lý hoặc thẻ ảo, quy trình có thêm thao tác chạm hoặc quét. Khi lên xe, hành khách chạm thẻ vật lý hoặc quét mã QR tài khoản giao thông trên ứng dụng vào thiết bị kiểm soát tại cửa lên. Hệ thống sẽ tạm giữ số tiền vé tính từ điểm lên đến điểm cuối tuyến.

Khi xuống xe, hành khách cần chạm thẻ hoặc quét mã QR thêm một lần nữa tại cửa xuống. Lúc này, hệ thống tự tính số tiền theo đúng cự ly di chuyển thực tế và hoàn tiền nếu có phần thừa. Trường hợp không chạm hoặc quét khi xuống, hệ thống sẽ mặc định hành khách đi đến cuối tuyến, tương ứng với số tiền đã tạm giữ ban đầu.

Với vé ngày, vé tuần, vé tháng hoặc vé tháng dài hạn, khi lên xe, thiết bị kiểm soát tự kiểm tra thẻ còn hạn hay không, có đúng tuyến và hợp lệ hay không. Nếu thẻ hợp lệ, thiết bị phát thông báo cho phép đi qua. Nếu không hợp lệ, hệ thống có thể báo các lỗi như thẻ chưa gia hạn, không đúng tuyến, thẻ bị khóa, bị vô hiệu hóa hoặc không hợp lệ.

Ảnh VnPass

Đáng chú ý, thẻ ảo sử dụng mã QR động. Mã này được làm mới liên tục sau mỗi 30 giây, kết hợp xác thực thời gian và chữ ký số nhằm hạn chế tình trạng chụp màn hình, sao chép hoặc gian lận vé.

Muốn đổi hoặc cấp mới thẻ, người dân cần làm gì?

Với người đang dùng vé tháng giấy, việc cần làm là chuyển sang thẻ vé giao thông điện tử. Hành khách có thể đăng ký trực tuyến qua website vé điện tử, tải ứng dụng “Thẻ vé giao thông HN” để sử dụng thẻ ảo hoặc đến điểm giao dịch tại số 01 Kim Mã, phường Giảng Võ, Hà Nội để được hỗ trợ trực tiếp.

Nếu muốn cấp mới thẻ ảo, người dân tải ứng dụng “Thẻ vé giao thông Hà Nội” trên App Store hoặc CH Play, đăng ký tài khoản bằng số điện thoại và mã OTP. Sau đó, người dùng chọn mục đăng ký vé tháng, nhập thông tin cá nhân như họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân hoặc mã định danh, địa chỉ và ảnh cá nhân.

Với học sinh, sinh viên, công nhân khu công nghiệp hoặc các nhóm ưu tiên, người đăng ký cần đính kèm thêm giấy tờ chứng minh để được áp dụng đúng chính sách.

Nếu muốn cấp mới thẻ vật lý, người dân có thể thực hiện qua ứng dụng iHanoi. Theo hướng dẫn của Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội, người dùng đăng nhập iHanoi bằng tài khoản VNeID hoặc số điện thoại, chọn mục “Giao thông”, sau đó chọn “Đăng ký vé tháng xe buýt”, chọn “Thẻ vật lý”, điền thông tin cá nhân, địa chỉ nhận thẻ và thanh toán theo hướng dẫn.



