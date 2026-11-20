Từ ngày 1/1/2027, một số thỏa thuận tiền lương có lợi cho người lao động vẫn tiếp tục được thực hiện theo quy định mới của Chính phủ.

Từ ngày 1/1/2027, một số người lao động vẫn có thể được hưởng mức lương cao hơn lương tối thiểu ít nhất 7% nếu đáp ứng các điều kiện về thỏa thuận tiền lương theo quy định.

