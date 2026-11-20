Từ ngày 1/1/2027, một số người lao động vẫn có thể được hưởng mức lương cao hơn lương tối thiểu ít nhất 7% nếu đáp ứng các điều kiện về thỏa thuận tiền lương theo quy định.
Từ 1/1/2027, một nhóm người lao động có thể hưởng lương cao hơn mức tối thiểu ít nhất 7%: Ai được áp dụng?
Nguyệt Phạm |
Từ ngày 1/1/2027, một số thỏa thuận tiền lương có lợi cho người lao động vẫn tiếp tục được thực hiện theo quy định mới của Chính phủ.
Theo Đời sống pháp luật Copy link
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