TTTM Hanoi Centre: Khi bản sắc địa phương trở thành một phần của trải nghiệm bán lẻ

Chính thức khai trương ngày 2/7, Hanoi Centre sẽ mang đến Thủ đô một không gian mua sắm, giải trí mới, nơi ký ức lịch sử được gìn giữ trong không gian đương đại.

Những lớp thời gian của Hà Nội trong lòng Hanoi Centre

175 Nguyễn Thái Học từng gắn với nhiều dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Hà Nội. Trước khi trở thành trung tâm thương mại, thời Pháp thuộc nơi đây từng là xưởng đúc tiền của Đông Dương. Sau đó, địa điểm này được chọn làm cơ sở của Trường Cao đẳng Thương mại. Năm 1946, nơi đây ghi dấu là nơi tổ chức lớp Tài chính - Kế toán đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Năm 1954, khu vực này được Nhà máy In Tiến Bộ tiếp quản, trở thành một trong những cơ sở in ấn quan trọng bậc nhất Hà Thành thế kỷ 20, từng được ví như "pháo đài văn hóa" giữa lòng Hà Nội. Ngày nay, trên nền đất giàu giá trị lịch sử ấy, Hanoi Centre hiện diện như một điểm đến mới đầy khác biệt với những dấu tích quá khứ được gìn giữ trong không gian hiện đại.

Trong tổng thể Tiến Bộ Plaza, nơi Hanoi Centre tọa lạc, nhiều dấu tích lịch sử được tôn vinh và gìn giữ đầy sáng tạo. Khu tưởng niệm - di tích Cây Đa, Nhà máy in Tiến Bộ, phần di tích Trại giam Nhà Tiền cùng các lô cốt dọc đường Nguyễn Thái Học được bảo tồn như những chứng nhân của thời gian, góp phần kết nối ký ức đô thị với nhịp sống đương đại.

Nổi bật trong số đó là cây đa hơn 140 năm tuổi - nhân chứng cho những đổi thay của khu đất qua nhiều thế hệ. Ngày nay, hình ảnh cây đa cùng câu chuyện về xưởng đúc tiền năm xưa tiếp tục hiện diện trong thiết kế, không gian và các hoạt động trải nghiệm tại Hanoi Centre.

Cây đa hơn 140 năm tuổi được gìn giữ như một điểm nhấn cảnh quan giàu giá trị lịch sử.

Chính sự hiện diện song hành của di sản lịch sử và nhịp sống đương đại đã tạo nên nét riêng cho Hanoi Centre, để mỗi bước chân của khách tham quan đều có thể chạm tới những câu chuyện đã góp phần làm nên bản sắc của vùng đất này.

Bản sắc địa phương trong một điểm đến mang tiêu chuẩn quốc tế

Sự đón nhận dành cho Hanoi Centre cũng phản ánh một xu hướng ngày càng rõ nét của ngành bán lẻ hiện đại. Khách hàng ngày nay không chỉ tìm kiếm nơi để mua sắm mà còn mong muốn những điểm đến có câu chuyện riêng, tạo được kết nối với thành phố nơi mình sinh sống.

Là trung tâm thương mại thế hệ mới đầu tiên do Keppel vận hành tại miền Bắc, kế thừa kinh nghiệm từ TTTM Saigon Centre và Estella Place tại TP.HCM, Hanoi Centre được xây dựng như một điểm đến đa trải nghiệm, nơi mua sắm, ẩm thực, giải trí và hoạt động cộng đồng hội tụ trong một không gian hiện đại nhưng vẫn đậm dấu ấn bản địa.

Song hành cùng những giá trị văn hóa và lịch sử được gìn giữ, Hanoi Centre quy tụ gần 200 thương hiệu trong nước và quốc tế. Nhiều thương hiệu lần đầu xuất hiện tại Việt Nam và Hà Nội như BERSHKA, Urban Revivo và các thương hiệu danh tiếng như YSL, Coach, ZARA Concept Store hay POP MART Flagship Store… đã góp phần mang đến diện mạo mới cho bán lẻ Thủ đô.

Hanoi Centre cũng quy tụ hệ sinh thái giải trí, ẩm thực đa dạng với Galaxy CineX, Adventure S, kidzooona cùng nhiều thương hiệu như Cửu Vân Long, Gyu Shige - Ngưu Phồn,... mang đến hành trình khám phá trọn vẹn cho khách tham quan.

Không chỉ mang câu chuyện di sản, lịch sử khu đất còn là nguồn cảm hứng cho không gian bán lẻ đương đại tại Hanoi Centre. Tinh thần Hà Nội cũng hiện diện trong không gian cửa hàng của adidas Brand Center, MUJI và Converse. Sự giao thoa này tiếp tục được thể hiện bên trong các không gian trải nghiệm độc đáo.

Nếu Galaxy CineX tái hiện hình ảnh nhà máy In Tiến Bộ qua những dải thép mô phỏng cuộn giấy in và các cột chính trang trí chữ Typo chì cổ điển, thì khu vui chơi Woopie lại gợi sự khéo léo, tinh thần sáng tạo của nghề in thủ công. Qua đó, di sản của mảnh đất được các thương hiệu kể lại bằng ngôn ngữ thiết kế thời thượng, đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay.

Việc nỗ lực kiến tạo một không gian bán lẻ giàu trải nghiệm, đồng thời tôn vinh bản sắc địa phương đã góp phần giúp Hanoi Centre được vinh danh ở hạng mục "Mall of the Year – Vietnam" tại Retail Asia Awards 2026.

Ngày 2/7, Hanoi Centre sẽ khai trương với chuỗi hoạt động văn hóa, thời trang, ẩm thực và giải trí xuyên suốt tháng 7 cùng nhiều ưu đãi đặc biệt, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho khách tham quan.

Hanoi Centre chính thức khai trương vào ngày 2/7 với chuỗi hoạt động văn hóa, thời trang, ẩm thực hấp dẫn.

Đây sẽ là dịp để người dân Thủ đô khám phá một điểm đến nơi Hà Nội xưa và Hà Nội của tương lai cùng hiện diện; nơi những lớp ký ức của thành phố được kể lại bằng ngôn ngữ của nhịp sống đương đại.

*Nguồn tư liệu lịch sử: Thông tấn xã Việt Nam (VNA); Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III; Thư viện Quốc gia Việt Nam; Nom Foundation; Gallica.bnf.fr (Thư viện Quốc gia Pháp); Collection M. Passignat Hanoi; entreprises-coloniales.fr; Vietstamp.net; tannamtu.com; Công ty TNHH MTV In Tiến Bộ; "Tính dân tộc của nghệ thuật tạo hình" – Trần Đình Thọ