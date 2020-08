Ngã rẽ lịch sử ở Syria: Lộ lý do TT Mỹ bất ngờ gửi thư tay cho người đồng cấp al-Assad?

Hôm 14/8, phát biểu trong một tuyên bố tưởng niệm 8 năm ngày nhà báo người Mỹ Austin Tice bị mất tích trong những ngày đầu của chiến tranh Syria (năm 2012) ông Pompeo tiết lộ:

"Tổng thống (Mỹ Donald) Trump đã viết thư cho (Tổng thống Syria) Bashar al-Assad vào tháng 3/2020 để đề xuất một cuộc đối thoại trực tiếp".



Ông Pompeo cho biết thêm rằng chính phủ Mỹ đã nhiều lần cố gắng thuyết phục các quan chức Syria thả tự do cho nhà báo Austin Tice.

"Bất kỳ ai cũng không nên nghi ngờ cam kết của Tổng thống (Trump) trong việc đưa tất cả các công dân Mỹ bị bắt làm con tin hoặc bị giam giữ trái phép ở nước ngoài trở về. Và không trường hợp nào cho thấy rõ quyết tâm mạnh mẽ đó hơn Austin Tice".

Vào ngày 14/8/2012, chỉ ba ngày sau sinh nhật 31 tuổi của mình, nhà báo Tice mất tích tại thủ đô Damascus, Syria. Tính tới thời điểm hiện tại, nếu Tice còn sống anh ta đã phải trải qua 3.000 ngày bị giam cầm.

Hình ảnh cuối cùng của nhà báo người Mỹ Austin Tice trong tay các tay súng chưa rõ danh tính tại Syria vào năm 2012.

Tuy nhiên, ông Pompeo không tiết lộ thêm rằng Damascus có trả lời thư của ông Trump hay không.

Trong cuốn sách "The Room Where It Happened" (tạm dịch: Căn phòng nơi điều đó xảy ra), Cựu cố vấn an ninh quốc gia John Bolton cũng đã nhắc tới các nỗ lực của ông Trump trong việc tiếp cận ông al-Assad về vấn đề con tin người Mỹ ở nước vẫn đang trong tình trạng chiến tranh.

"Tất cả những cuộc đàm phán này về vai trò của chúng ta (Mỹ) ở Syria đều trở nên phức tạp bởi ông Trump liên tục muốn liên lạc với ông Assad về vấn đề con tin người Mỹ, điều mà tôi và ông Pompeo không muốn.

May mắn thay, Syria đã cứu Trump khỏi sai lầm của chính mình bằng cách từ chối trao đổi với ông Pompeo về họ".

Ông Bolton nhấn mạnh: "Khi chúng tôi báo cáo điều này, ông Trump đã tỏ ra giận dữ: "Hãy nói rằng họ (Damascus) sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu họ không thả con tin cho chúng ta"".

Hôm 23/6, Hãng thông tấn Syria SANA dẫn một nguồn tin từ Bộ Ngoại giao nước này bác bỏ câu chuyện được miêu tả trong cuốn sách của Bolton về nỗ lực đàm phán với Syria của Mỹ.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem trong một cuộc họp báo đã xác nhận rằng chính phủ Syria không tổ chức đàm phán với Mỹ về việc phóng thích tù nhân.

Austin Tice là phóng viên ảnh tự do làm việc cho Agence France-Presse, McClatchy News, The Washington Post, CBS và một số kênh truyền thông phương Tây khác. Sau khi bị bắt gần một chốt kiểm soát ở thủ đô Damascus vào ngày 14/8/2012, Mike đã xuất hiện trong một video khoảng 1 tháng sau đó bởi một nhóm vũ trang chưa xác định. Kể từ đó tới nay, không có bất kỳ thông tin chính thức nào về tình trạng của nhà báo.