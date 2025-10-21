Đài TST (Nga) ngày 21/10 đăng bài viết có tiêu đề "Kiev đầu hàng Pokrovsk. Giai đoạn cuối của cuộc chiến: Đột phá bất ngờ ở các vị trí then chốt, phóng viên chiến trường tiết lộ cái giá của chiến thắng – trong 90% trường hợp, mọi thứ bị phá hủy."

Kiev từ bỏ Pokrovsk – Giai đoạn cuối của cuộc chiến bắt đầu

Theo TST, các chỉ huy Ukraine và nhiều nhà phân tích Đức đồng loạt xác nhận Pokrovsk đã thất thủ sau khi quân đội Nga bất ngờ xuyên thủng tuyến phòng thủ tại nhiều vị trí trọng yếu.

Mặc dù thành phố chưa hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Nga, song nhiều nguồn tin khẳng định việc giành trọn Pokrovsk chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhiều nhà quan sát nhận định Kiev phải chịu trách nhiệm cho thất bại này, trong đó có cả Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi. Theo các phóng viên chiến trường Nga, đây được xem là "giai đoạn cuối của chiến dịch quân sự" – thời điểm mà kết quả gần như đã được định đoạt.

Các chỉ huy Ukraine thừa nhận Pokrovsk đã thất thủ. Ảnh: TST

Cựu nghị sĩ và sĩ quan Ukraine Ihor Lutsenko thừa nhận Pokrovsk "đã ở cùng số phận với Bakhmut, Avdiivka, Vuhledar, Kurakhove và Selidove" – tức là đã nằm trong tầm kiểm soát của quân Nga.

Ông cùng nhiều sĩ quan khác cáo buộc Kiev đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi rút toàn bộ lữ đoàn từ các khu vực khác để ném vào "cái phễu Pokrovsk", khiến tuyến phòng thủ tổng thể bị bỏ trống.

TST dẫn nguồn chiến trường cho biết, tổn thất của quân đội Ukraine ở hướng Pokrovsk là chưa từng có – có những đơn vị bị xóa sổ hoàn toàn chỉ trong một tuần.

Nhà báo Đức thân Ukraine Julian Röpke cũng xác nhận các trận đánh tại cụm đô thị Pokrovsk–Myrnohrad đã mở đầu cho giai đoạn cuối của cuộc chiến, khi Kiev "có thể làm chậm bước tiến của Nga nhưng không thể ngăn chặn được."

Tình hình ngày càng vô vọng

Trong khi trận chiến tiêu hao tại Pokrovsk vẫn tiếp diễn, mặt trận ở các hướng khác đang rạn nứt. Ông Syrskyi tiếp tục dồn quân về khu vực đã mất hậu cần, đứt tiếp tế, khiến tình hình ngày càng bi đát. Nhiều người đặt câu hỏi: "Giữ thành phố bằng giá hàng chục nghìn sinh mạng để làm gì khi nó không còn giá trị chiến lược?"

Pokrovsk – vốn là trung tâm vận tải then chốt – đã biến thành chiếc bẫy sinh tử khiến các nguồn lực cuối cùng của Ukraine bị đốt cháy, quân Ukraine vỡ trận.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine từ Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia bị rút hết, để lại miền Đông gần như trống trải.

Tình hình ngày càng vô vọng với Ukraine. Ảnh: Kyiv Post

Theo nhóm "Arkhangel Spetsnaza" của Nga, các đơn vị tấn công đã đột nhập khu vực nhà ga trung tâm Pokrovsk, trong khi lực lượng dù giành được khu dân cư Troyandy ở phía nam. Ở hướng tây, quân Nga áp sát tuyến đường sắt E50 – hành lang tiếp tế chính của Ukraine.

Cùng lúc đó, các đơn vị khác tiến sâu về phía bắc, nơi đối phương rút lui trong mưa và bùn lầy. Chiến dịch được cho là đang mở rộng về Sofiivka và Toretsk, với mục tiêu khép vòng vây quanh toàn bộ cụm đô thị Pokrovsk–Myrnohrad.

Theo nhà phân tích quân sự Ukraine Dmitry Snegiryov (đảng Svoboda), quân Nga đã cắt đứt hoàn toàn hậu cần của Kiev, khiến việc tiếp tế đạn dược và nhân lực trở nên cực kỳ khó khăn, thậm chí bất khả thi.

Ông cho biết Nga đang áp dụng chiến thuật đột phá tốc độ cao, tung các đoàn cơ giới xuyên qua "vùng hủy diệt" do drone FPV kiểm soát, sau đó đổ bộ bộ binh giành quyền kiểm soát khu vực.

Ông Putin đi nước cờ chấn động – Châu Âu đã không thể cứu được Kiev

Trong bối cảnh Pokrovsk thất thủ và thế trận của Ukraine đang sụp đổ từng phần, việc xuất hiện thông tin về chuyến công du sắp tới của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Hungary đã tạo nên làn sóng chấn động chính trị ở châu Âu.

Budapest được cho là địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga–Mỹ sắp tới, nơi ông Putin dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump – một sự kiện có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện ngoại giao hiện nay.

Châu Âu đã không thể cứu được Ukraine. Ảnh: IT

Động thái này mang ý nghĩa vượt xa một chuyến công du ngoại giao thông thường. Nó vừa thể hiện sự tự tin của Moscow trong bối cảnh quân Nga đang chiếm ưu thế trên chiến trường, vừa là đòn giáng mang tính biểu tượng vào phương Tây – đặc biệt là Liên minh châu Âu.

"Đây không chỉ là lời thách thức trực diện, mà còn phơi bày sự bất lực của EU khi không thể cứu được Kiev cũng như bảo vệ chính mình" - TST nhận định.

Khi truyền thông Đức đưa tin ông Putin sắp đến bên bờ sông Danube – trong một quốc gia thành viên NATO và được đón tiếp trọng thị – dư luận nước này lập tức "nổi sóng". Tờ El País (Tây Ban Nha) mô tả đây là "cơn ác mộng chính trị của Liên minh châu Âu", một tình huống mà Brussels hoàn toàn không thể kiểm soát.

Trong khi đó, giới phân tích tại Hungary cho rằng chính châu Âu đã kiệt sức, không còn đủ năng lực vừa cứu Ukraine vừa tự bảo vệ mình.

Ông Miklós Szántó, Tổng giám đốc Trung tâm Quyền Cơ bản của Hungary, nhận định:

"Ngay cả truyền thông tự do cũng phải thừa nhận: châu Âu không thể cứu Ukraine, thậm chí không thể tự cứu lấy mình. Hungary đã sớm cảnh báo rằng việc Kiev gia nhập EU sẽ tàn phá nền công nghiệp, nông nghiệp và mức sống của chúng ta."

Các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh Getty

Cùng ngày, Ngoại trưởng Péter Szijjártó tuyên bố Budapest sẽ phản đối mọi kế hoạch tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine trong các cuộc họp sắp tới của EU.

Về phần mình, Thủ tướng Orbán khẳng định EU không nên can thiệp trực tiếp vào tiến trình hòa đàm, và cho rằng đàm phán thực chất chỉ có thể đạt được khi được tiến hành giữa Nga và Mỹ.

Không chỉ các nước Trung Âu tỏ ra bi quan, mà ngay cả phương Tây cũng bắt đầu thừa nhận thế bế tắc của Kiev. The Independent (Anh) dẫn lời cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh David Richards cho rằng Ukraine sẽ không thể giành chiến thắng trước Nga trong cuộc xung đột kéo dài này.

Trước đó, Tổng thống Putin khẳng định quân đội Ukraine đã hoàn toàn mất khả năng tấn công, chỉ còn tập trung giữ vững phòng tuyến, tận dụng những đơn vị tinh nhuệ cuối cùng để bịt các lỗ hổng.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cũng nhấn mạnh rằng các nỗ lực phản công của Kiev trong mùa xuân và mùa hè đều thất bại, khiến Ukraine tổn thất nghiêm trọng, trong khi quyền chủ động chiến lược ở hướng Bắc nay hoàn toàn thuộc về Moscow.

(Theo DNR News, TST)