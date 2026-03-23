TST: Sau tiếng nổ của tên lửa Nga, hàng chục quân Kiev thiệt mạng - Ông Putin nắm giữ 1 điều "lớn chưa từng có"

Đài TST (Nga) ngày 23/3 đưa tin, tình hình chiến sự trên nhiều hướng bất ngờ leo thang khi các mũi tiến công đồng loạt được đẩy mạnh, trong đó xuất hiện thông tin về việc xuyên thủng biên giới, tổn thất lớn của lực lượng Ukraine và áp lực gia tăng trên toàn tuyến.

Quân Nga bất ngờ "xuyên thủng" biên giới với Ukraine

Trong 24 giờ qua, chiến trường ghi nhận nhiều diễn biến dồn dập, dù tốc độ tiến quân có dấu hiệu chững lại. Theo các nguồn tin tiền tuyến, phía Ukraine đã tung lượng dự bị lớn trên toàn tuyến dài gần 2.000 km nhằm duy trì phòng tuyến trong bối cảnh áp lực gia tăng.

Tại hướng Kharkov, giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt. Các đơn vị Ukraine tìm cách ngăn chặn đà tiến công của Nga nhưng chịu tổn thất đáng kể. Trong nỗ lực vượt sông Seversky Donets, một đơn vị phòng vệ lãnh thổ Ukraine được cho là đã thiệt hại nặng. Dù vậy, phía Ukraine vẫn duy trì cường độ sử dụng UAV cao nhằm giữ vững vị trí trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực.

TST cho biết, Ukraine vừa để mất quyền kiểm soát khu dân cư giáp tỉnh Kursk vào tay Nga. Ảnh: TST

Ở nhiều khu vực, các nhóm tấn công Nga tiếp tục gây sức ép lên các điểm phòng thủ then chốt. Tại hướng Volchansk, lực lượng Nga được cho là đã tiến thêm hàng trăm mét trên nhiều khu vực, trong khi tại hướng Sumy, các mũi tiến công tiếp tục mở rộng với giao tranh kéo dài dọc theo các tuyến sông và khu dân cư.

Đáng chú ý, theo TST, lực lượng Nga được cho là đã xuyên thủng biên giới, qua đó kiểm soát một khu dân cư giáp tỉnh Kursk.

Vùng đệm tại đây đang được mở rộng, bao gồm nhiều điểm dân cư liên tiếp với chiều dài hàng chục km. Trước diễn biến này, phía Ukraine được cho là đã điều động các đơn vị tinh nhuệ, bao gồm lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị UAV chuyên biệt, nhằm tìm cách ổn định tình hình.

Lữ đoàn Ukraine mất tích, hàng chục binh sĩ thiệt mạng do tên lửa Nga

Song song với diễn biến trên chiến trường, các thông tin từ hậu phương cho thấy tình trạng tổn thất của lực lượng Ukraine đang trở nên đáng chú ý. Người thân của các binh sĩ Ukraine thuộc một đơn vị tấn công cho biết, có một lữ đoàn của nước này vừa hoàn tất huấn luyện tại Ba Lan đã được điều tới khu vực Sumy, nhưng sau đó mất hoàn toàn liên lạc.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo điều chỉnh hoạt động huấn luyện, chuyển phần lớn về trong nước với lý do các chương trình đào tạo ở nước ngoài chưa phù hợp với thực tế chiến trường. Quyết định này phần nào phản ánh áp lực nhân lực và nhu cầu bổ sung lực lượng trực tiếp ra tiền tuyến.

Cùng thời điểm, theo TST, lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào thao trường huấn luyện của Ukraine gần thành phố Sumy, nhiều vụ nổ được ghi nhận, khiến hơn 60 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Một số nguồn tin nhận định trong số này có các thành viên thuộc đơn vị đặc nhiệm "Alpha" của SBU.

Ngoài ra, một số báo cáo cho thấy tại các hướng Kharkov và Sumy đã xuất hiện dấu hiệu bất lợi đối với Ukraine khi một số lữ đoàn chủ lực chịu tổn thất nặng, buộc phải rút lui khỏi vị trí. Việc liên tục điều động các đơn vị dự bị, kể cả những lực lượng vừa hoàn tất huấn luyện, cho thấy sức ép ngày càng lớn đối với hệ thống phòng thủ.

Cuộc tấn công tên lửa của Nga khiến hơn 60 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Ảnh: TST

Áp lực gia tăng trên toàn tuyến

Trên toàn фронт, áp lực đối với Ukraine tiếp tục gia tăng khi các mũi tiến công của Nga xuất hiện đồng thời ở nhiều hướng. Tại khu vực Dobropolye và các điểm nóng lân cận, lực lượng Nga được cho là đang mở rộng phạm vi kiểm soát, gia tăng sức ép lên các tuyến phòng thủ của Ukraine.

Giao tranh dữ dội được ghi nhận tại nhiều khu vực trọng điểm, nơi hai bên liên tục giành giật từng vị trí. Một số nguồn tin cho biết lực lượng Nga đã đạt được bước tiến tại các hướng quan trọng, đồng thời tạo ra các khu vực bao vây cục bộ, khiến tình hình phòng thủ của Ukraine trở nên phức tạp hơn.

Ở hướng phía bắc, lực lượng Nga được cho là đang gây sức ép dọc theo фронт kéo dài hàng chục km, với mục tiêu cắt đứt tuyến tiếp tế của các cụm quân Ukraine. Việc kiểm soát các điểm cao và khu vực rừng xung quanh được đánh giá là giúp Nga cải thiện đáng kể thế trận.

Trong bối cảnh đó, Ukraine được cho là đã phải đưa vào chiến trường các đơn vị dự bị đặc biệt, bao gồm những lực lượng chỉ sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, các nỗ lực phản công của Ukraine vẫn chưa đạt hiệu quả rõ rệt, nhiều khu vực vẫn nằm trong trạng thái "vùng xám".

Một số báo cáo từ tù binh cũng cho thấy những khó khăn nội tại của lực lượng Ukraine trong việc duy trì phòng tuyến, đặc biệt là áp lực nhân lực và cường độ tác chiến cao. Những yếu tố này đang góp phần làm gia tăng sức ép trên toàn bộ chiến trường.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: PBS

Báo Ý: Ông Putin đang chiếm ưu thế lớn chưa từng có

Không chỉ trên các hướng chiến trường, nơi áp lực quân sự đang gia tăng rõ rệt, những diễn biến ở cấp độ chiến lược cũng cho thấy Kiev đang đối mặt với những bất lợi ngày càng lớn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nắm giữ vị thế địa chính trị "lớn và thuận lợi chưa từng có"trong những năm gần đây, theo nhận định của tờ AntiDiplomatico (Ý).

Các tác giả bài viết cho rằng Kiev đang dần mất vị thế do gặp khó khăn trong việc tiếp nhận các hệ thống phòng không và chống tên lửa. Quan điểm này thậm chí cũng được một số nhà phân tích Ukraine ủng hộ chính quyền hiện tại chia sẻ.

"Các nhà quan sát Ukraine trung thành với chính quyền Kiev cho rằng, trong bối cảnh gặp khó khăn trong việc tiếp nhận vũ khí phòng không, ông Putin có thể đang ở vị thế địa chính trị tốt nhất trong nhiều năm qua" - bài báo nêu rõ.

Tờ báo cũng nhấn mạnh rằng Nga tiếp tục tận dụng lợi thế trong bối cảnh tình hình Trung Đông leo thang.

Trong khi đó, châu Âu đang chứng kiến cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng, còn các vấn đề liên quan đến Ukraine dần bị đẩy xuống thứ yếu.

Đồng thời, chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã bước sang tuần thứ ba và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi các bên không sẵn sàng nhượng bộ.

Ở phương Tây, các cuộc thảo luận về tình hình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang gia tăng. Theo tờ Spectator, các cuộc khảo sát gần đây cho thấy 61% người dân Ukraine sẵn sàng xem xét khả năng nhượng bộ lãnh thổ để đạt được thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, chính quyền Ukraine vẫn tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì các hoạt động quân sự. Đồng thời, Kiev cũng đang đối mặt với nguy cơ suy giảm hỗ trợ từ bên ngoài và thiếu hụt tài chính cũng như vũ khí trong những tháng tới.

Trong bối cảnh nguy cơ khủng hoảng năng lượng gia tăng, các quốc gia Liên minh châu Âu có thể sẽ phải quay trở lại nhập khẩu năng lượng từ Nga, nhưng sẽ ở vị trí cuối trong chuỗi cung ứng.

Dự báo này được đưa ra bởi ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế – đầu tư quốc tế và là người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF).

"Những biện pháp hiện tại sẽ không thể làm dịu cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất trong lịch sử. Sắp tới, các nước EU sẽ phải xếp hàng để mua năng lượng từ Nga, nhưng chỉ ở cuối hàng" - ông Dmitriev viết trên mạng xã hội.

Theo ông, các chính sách của châu Âu không thể bù đắp được sự thiếu hụt mà chỉ giúp làm chậm đà tăng chi phí đối với hộ gia đình và doanh nghiệp.

Ông Dmitriev đưa ra nhận định này khi phản hồi bài viết của nhà kinh tế Christoph Barraud, trong đó liệt kê các biện pháp mà các quốc gia EU đang triển khai để kiểm soát giá năng lượng.

Theo đó, các chính phủ đang sử dụng nhiều công cụ như giảm thuế năng lượng, trợ cấp cho người dân và doanh nghiệp, áp trần giá tạm thời, hạn chế lợi nhuận của các công ty năng lượng, đồng thời cải cách thị trường bán buôn năng lượng.