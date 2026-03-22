Việt Nam đạt được thỏa thuận với Australia, 38.000 tấn “vàng lỏng” về tay – Thêm loạt dự án mới được hé mở với Nga

Việt Nam chốt thỏa thuận nhập gần 38.000 tấn LPG từ Australia

Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, Việt Nam đã nhanh chóng đạt được thỏa thuận nhập khẩu gần 38.000 tấn khí hóa lỏng (LPG) từ Australia, nhằm đảm bảo nguồn cung trong nước giữa lúc căng thẳng địa chính trị leo thang.

Động thái này diễn ra khi xung đột tại Trung Đông cùng với việc eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới – bị gián đoạn, khiến nguồn cung LPG toàn cầu rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng.

Đáng chú ý, khoảng 70% lượng LPG nhập khẩu của Việt Nam trước đây phụ thuộc vào khu vực này, khiến thị trường trong nước chịu tác động trực tiếp.

Hệ quả là giá năng lượng tăng vọt chỉ trong thời gian ngắn: dầu Brent tăng khoảng 1,5 lần, LPG tăng gấp đôi, còn LNG thậm chí tăng từ 2 đến 3 lần. Không chỉ vậy, chi phí vận chuyển, bảo hiểm hàng hải và chi phí chuyển đổi nguồn cung từ các khu vực khác như Mỹ, Australia hay Đông Nam Á cũng leo thang, đẩy tổng chi phí nhập khẩu lên mức cao chưa từng có.

Trong bối cảnh đó, LPG – loại nhiên liệu thiết yếu cho cả công nghiệp lẫn dân dụng – thường được ví như “vàng lỏng”.

Cách gọi này xuất phát từ ba yếu tố: giá trị kinh tế cao, vai trò chiến lược trong đảm bảo an ninh năng lượng, và đặc tính linh hoạt trong vận chuyển, lưu trữ. LPG được sử dụng rộng rãi từ nấu nướng, sưởi ấm đến sản xuất công nghiệp, nên khi nguồn cung bị gián đoạn, tác động lan tỏa là rất lớn, tương tự như biến động của dầu mỏ.

PV GAS đón tàu Clippver Vanguard mang gần 38.000 tấn LPG từ Australia cập cảng Thị Vải hôm 20/3. Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

Trước nguy cơ thiếu hụt, theo báo điện tử Chính Phủ, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng triển khai loạt giải pháp ứng phó. Trọng tâm là tăng cường nguồn cung trong nước và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu.

Các nhà máy khí được điều chỉnh vận hành để tối đa hóa sản lượng LPG nội địa, đồng thời tồn kho được cân đối nhằm duy trì nguồn cung liên tục cho thị trường.

Cùng với đó, PV GAS đẩy mạnh tìm kiếm nguồn hàng thay thế từ nhiều khu vực như Mỹ, Australia, Đông Á và Đông Nam Á. Việc nhập khẩu gần 38.000 tấn LPG từ Australia trên tàu Clipper Vanguard là một phần trong chiến lược này, bên cạnh lô hàng 5.000 tấn từ Mỹ trước đó và kế hoạch nhập thêm khoảng 48.000 tấn trong tháng tiếp theo.

Đáng chú ý, trong khi giá LPG trên thị trường quốc tế tăng mạnh, PV GAS vẫn duy trì giá bán trong nước ổn định từ đầu năm, với mục tiêu ưu tiên đảm bảo nguồn cung thay vì lợi nhuận. Đây được xem là giải pháp nhằm giảm áp lực cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trong nước trong giai đoạn khó khăn.

Ngoài ra, các khách hàng lớn cũng phối hợp với PV GAS theo cơ chế mới: đăng ký nhu cầu và ủy thác đơn vị này tìm kiếm nguồn hàng trên thị trường giao ngay, sau đó phân phối lại với giá tính theo chi phí thực tế, không cộng lợi nhuận. Cách làm này giúp chia sẻ rủi ro, đồng thời đảm bảo nguồn cung ổn định trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tăng cao, đặc biệt từ các thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ, cùng với mức phụ phí LPG tại châu Á tăng gấp 10–15 lần so với trước xung đột, việc chủ động đa dạng hóa nguồn cung được xem là yếu tố then chốt giúp Việt Nam duy trì ổn định thị trường năng lượng.

Việc nhập khẩu thành công nguồn LPG từ Australia không chỉ giúp giải bài toán trước mắt, mà còn cho thấy khả năng điều phối linh hoạt và thích ứng nhanh của ngành năng lượng Việt Nam trong bối cảnh biến động toàn cầu ngày càng phức tạp.

PV GAS và Công ty Kinh doanh Sản phẩm khí chủ động làm việc với các khách hàng để thống nhất phương án bảo đảm nguồn cung cho thị trường cho 2 tháng tới - Ảnh: VGP/LT

Thêm loạt dự án mới được hé mở với Nga

Song song với việc tăng cường nhập khẩu LPG từ Australia để ổn định nguồn cung trước mắt, Việt Nam đang thúc đẩy các dự án hợp tác năng lượng với Nga.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nga từ ngày 22–25/3 theo lời mời của lãnh đạo cấp cao nước này, bao gồm Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có nhiều cuộc làm việc quan trọng nhằm trao đổi về định hướng hợp tác lớn giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng, là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.

Đồng thời, đây cũng là nhiệm vụ trọng yếu nhằm tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài, tạo điều kiện thuận lợi phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chuyến công tác cũng là dịp để hai bên tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác chân thành, tin cậy, đồng thời tiếp tục củng cố và mở rộng hợp tác cả về bề rộng lẫn chiều sâu, hướng tới nâng tầm toàn diện quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Tiền Phong

Trong chương trình làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trao đổi với lãnh đạo cấp cao Nga, đồng thời thăm các cơ sở kinh tế, khoa học và giáo dục. Hai bên sẽ rà soát việc triển khai các thỏa thuận đã đạt được, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, qua đó tạo động lực thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực truyền thống.

Đáng chú ý, hai bên sẽ trao đổi các định hướng hợp tác lớn trong thời gian tới, trong đó có việc khai mở và khởi động các dự án cụ thể phục vụ mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm năng lượng mới, hạ tầng và kết nối giao thông, công nghệ cao, y sinh, chăm sóc sức khỏe và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao – đều là những lĩnh vực phía Nga có thế mạnh và kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Nga, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước trong việc quan tâm, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đồng thời đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.