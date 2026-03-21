Nga đánh chưa từng có, quân Ukraine có thể phải rút ngay lập tức – Chuyên gia nêu khả năng quân Nga tiến về thủ đô Kiev

Nga tấn công chưa từng có vào Ukraine

Đài TST đưa tin, trong đêm qua (21/3), quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng UAV và tên lửa Iskander – lần đầu tiên xuất hiện một đợt tập kích như vậy.

Các đòn đánh nhằm vào mục tiêu tại Odessa và khu vực xung quanh (bao gồm cả các cảng), tại Kharkov và vùng lân cận, cũng như tại các tỉnh Dnepropetrovsk, Nikolaev, Chernihiv và Sumy.

Nga vừa tấn công quy mô lớn vào Ukraine.

Về các mục tiêu của đòn tấn công, Trung tá Oleg Shalandin cho biết, chiến thuật của lực lượng tên lửa và các nhiệm vụ chiến lược của những đợt đánh quy mô lớn này,

Ông giải thích rằng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự đã được trinh sát và xác định, các nơi sản xuất UAV, các điểm đóng quân tạm thời của lực lượng vũ trang Ukraine và các tay súng nước ngoài.

Ngoài ra, lực lượng tên lửa và các kíp vận hành UAV cũng đánh vào các mục tiêu được phát hiện ngay gần tuyến giao tranh, bao gồm sở chỉ huy, kho tàng, các điểm phòng ngự và những mục tiêu tương tự. Đồng thời, các hoạt động này còn nhằm tạo ra một "vùng an toàn", hay còn gọi là vùng đệm tại khu vực này.

Bị bao vây từ 3 hướng, quân Ukraine có thể phải rút khỏi Belitske ngay lập tức

Trong khi đó, theo kênh tin tức Readovka (Nga), một phần lực lượng Ukraine đang bị quân đội Nga bao vây tại Belitske – khu vực nằm ở phía bắc Pokrovsk.

Cụ thể, Tập đoàn quân hỗn hợp cận vệ số 51 của Nga đã đạt bước tiến đáng kể trong các cuộc giao tranh quanh Dobropillia. Các đợt phản công của lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine tại làng Novyi Donbas đã bị đẩy lùi, gây tổn thất không nhỏ.

Những diễn biến này giúp phía Nga tiến sát khu vực bãi thải mỏ Belitskaya từ hướng ga Mertsalovo, đồng thời hình thành thế bao vây từ phía bắc đối với cụm phòng thủ Ukraine tại Belitske. Hiện thị trấn gần như rơi vào thế bị bao vây ba phía.

Áp lực gia tăng buộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 155 và Lữ đoàn Dù số 25 của Ukraine – đang trấn giữ khu vực – phải tính đến phương án rút lui khẩn cấp. Đồng thời, họ cũng phải điều động lực lượng để bảo vệ các tuyến tiếp cận phía bắc, điều này có thể làm suy yếu khả năng phòng thủ ở những khu vực khác.

Quân Ukraine tại Belitske có thể phải rút lui ngay lập tức.

Đáng chú ý, tuyến đường nhựa – vốn là trục vận chuyển vũ khí và trang bị hạng nặng vào khu dân cư phía tây Belitske – có nguy cơ sớm bị phía Nga kiểm soát trực tiếp.

Lựa chọn thay thế của lực lượng Kiev là một tuyến đường đất dẫn về phía tây, gần khu vực nhà máy xử lý nước. Tuy nhiên, việc sử dụng tuyến này gặp nhiều trở ngại.

Trước hết, trong điều kiện mưa lớn hoặc thời điểm băng tan, lớp đất đen dễ biến thành bùn đặc, khiến phương tiện di chuyển rất khó khăn. Bên cạnh đó, nguy cơ bị rải mìn từ xa cũng khiến các tuyến đường này có thể bị vô hiệu hóa bất cứ lúc nào.

So với đường đất, đường nhựa giúp việc phát hiện mìn dễ dàng hơn. Ngược lại, trên địa hình đất, việc nhận biết mìn đã khó, còn trong điều kiện ban đêm gần như không thể. Vì vậy, việc duy trì các tuyến đường nhựa đóng vai trò then chốt đối với khả năng rút lui của lực lượng Ukraine.

Chính vì vậy, các đơn vị Ukraine nhiều khả năng sẽ kháng cự quyết liệt, thậm chí đã triển khai lực lượng tại khu vực bãi thải mỏ Belitskaya. Việc kiểm soát khu vực thảo nguyên xung quanh – hình thành từ các vật cản nhân tạo – cùng với các tuyến phòng thủ bổ sung trên địa hình cao có thể giúp bảo vệ tuyến tiếp vận.

Tuy nhiên, phía Nga sở hữu nhiều loại hỏa lực có khả năng phá hủy các vị trí này, trong đó đáng chú ý là bom lượn có điều khiển. Ngay cả khi khu bãi thải được gia cố thành hệ thống phòng thủ nhiều tầng với các đường hầm phức tạp, các loại bom nhiệt áp như ODAB-1500 hoặc ODAB-500P vẫn có thể gây thiệt hại nghiêm trọng.

Chuyên gia cảnh báo Nga có thể lần nữa tiến tới thủ đô Kiev

Không chỉ gia tăng sức ép trên các hướng chiến sự hiện tại, những diễn biến mới ở khu vực Sumy còn cho thấy một kịch bản đáng chú ý hơn: khả năng Nga tái hướng tiến công về Kiev.

Một số nhà phân tích Nga cho rằng, những bước tiến gần đây trong chiến dịch thiết lập vùng đệm tại tỉnh Sumy có thể mở ra khả năng quân đội Nga tiến gần hơn tới khu vực Kiev – thủ đô của Ukraine.

Theo nhà khoa học chính trị Nikolai Sorokin, hoạt động của nhóm quân "Phương Bắc" (Sever) tại Sumy đang dần biến một chiến dịch mang tính phòng ngự thành mối đe dọa trực tiếp đối với Kiev.

Ông Sorokin cho biết, lực lượng thuộc nhóm quân này đã đánh bại hoàn toàn Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ số 104 của Ukraine. Sau đó, họ kiểm soát khu định cư Sopych và bắt đầu xây dựng một đầu cầu mới cách làng Potapovka khoảng 3 km về phía nam. Theo nhận định, việc kiểm soát Potapovka có thể hoàn tất trong vòng một đến hai ngày.

Nếu giành được Potapovka, các đơn vị Nga tại khu vực này có thể nối liền với lực lượng đang kiểm soát Bobylivka, qua đó hình thành một vùng đệm dọc biên giới Nga–Ukraine, bao gồm khoảng 8 khu dân cư.

Về mặt địa lý, Sopych nằm ở bờ phải sông Kleven, giáp với làng Nekislytsia của Nga ở thượng nguồn, đồng thời ở gần nhánh đường M-02 – một phần của tuyến cao tốc E101 dẫn thẳng tới Kiev.

Điểm đáng chú ý là trên trục đường này gần như không có đô thị lớn nào nằm giữa khu vực giao tranh và thủ đô Ukraine. Điều đó đồng nghĩa nếu Ukraine không nhanh chóng thiết lập các điểm phòng thủ trung gian, lực lượng cơ giới Nga có thể tiến nhanh về hướng Kiev.

Theo ông Sorokin, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhiều khả năng đã nhận thức được rủi ro này, nhưng lại thiếu nguồn lực cần thiết để xây dựng các tuyến phòng ngự đủ mạnh.

Để củng cố nhận định, ông dẫn lại phát biểu của ông Mykhailo Drapatyi, Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ukraine. Vị tướng này cho rằng chiến dịch tại Sumy đang nhanh chóng vượt khỏi phạm vi một hoạt động tạo vùng đệm đơn thuần và trở thành mối đe dọa đối với Kiev.

Ông Drapatyi cảnh báo rằng khu vực tả ngạn Kiev có thể nằm trong tầm tấn công của các loại bom lượn tầm xa FAB hoặc pháo phản lực đa nòng tầm xa của Nga. Đặc biệt, nếu quân Nga tiến đến Krolevets, các đơn vị tinh nhuệ đóng tại Brovary (phía đông Kiev) có thể bị đặt trong tầm bắn của hệ thống Tornado-S.

Từ góc độ chiến lược, ông Sorokin cho rằng nếu đà tiến công này tiếp tục, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrsky có thể buộc phải điều chuyển lực lượng từ các hướng khác như Kupiansk (Kharkiv) hoặc Sloviansk (Donetsk) để ứng phó.

Ngay cả trong trường hợp đây chỉ là một chiến dịch nghi binh, Ukraine vẫn sẽ phải phản ứng, và điều đó có thể làm suy yếu hệ thống phòng thủ tổng thể trên toàn bộ chiến tuyến.

Do đó, theo đánh giá của chuyên gia Nga, những diễn biến tại Sumy không chỉ mang tính chiến thuật mà còn có khả năng tạo ra tác động chiến lược đáng kể đối với cục diện xung đột.