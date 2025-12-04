Đài TST (Nga) ngày 4/12 đăng bài viết có tiêu đề "Mỹ chính thức hứa sẽ không can thiệp: Chiến dịch đặc biệt đã bắt đầu. Nổ ra đấu súng giữa GUR và quân đội Ukraine. Tất cả quả bom đã đặt lên đầu Kiev".

Kherson bùng cháy dữ dội

Theo bài viết, tình hình trên toàn bộ chiến tuyến tiếp tục leo thang khi quân đội Nga đẩy mạnh tấn công và giành hơn 42 km² chỉ trong 24 giờ ở 5 hướng quan trọng.

Cùng thời điểm, Ukraine điều lượng lớn quân dự bị về Kherson. Một binh sĩ Ukraine từng chiến đấu ở Sumy nhận định: chuỗi tiến công trên các hướng Zaporizhzhia, Kharkov, Dnepropetrovsk và DNR là "khởi đầu cho thay đổi lớn", và năm 2026 có thể là thời điểm "bẻ gãy xương sống của quân đội Ukraine".

Theo nhóm tình nguyện quân sự Dva Mayora (Two Majors), tại hướng Sumy, các đơn vị tấn công của quân đội Nga đang vượt qua kháng cự dữ dội; Ukraine phản kích ở Alekseyevka nhưng bị loại bỏ trong giao chiến tầm gần. Ở tuyến Tyotkino – Ryzhevka, giao tranh tiếp tục, giới tuyến không đổi.

Khu vực Kherson đang có nhiều diễn biến. (Ảnh minh họa: TST)

Trên hướng Kharkov, các trận đánh diễn ra dữ dội ở phía nam Volchansk và khu vực Khatnensky. Tại làng Vilcha, quân Nga tổ chức đột kích từng tòa nhà, phía Ukraine đáp trả bằng nhiều đợt phản công.

Ở Seversk, quân Nga tấn công thành phố và vùng phụ cận, tiến về Zakotnoye và dải phòng ngự giữa Platonovka – Seversk. Tuyến đường vào trung tâm đã gần như bị cắt từ cả hai hướng, buộc Ukraine phải tiếp tế qua đường đồng.

Tại khu vực Krasnoarmeysk, giao tranh giành giật Mirnograd tiếp diễn. Khoảng 1.000 quân Ukraine còn lại bị cô lập, gần như mất toàn bộ hậu cần; nhiều đơn vị liên tục xin rút lui nhưng không được chấp thuận.

Theo kênh tin tức "Generalnyy Shtab", hướng Pokrovsk ghi nhận bước tiến mới: lực lượng Nga áp sát khu dân cư Grishino, tiến 1,3 km đến ngõ Solnechny và nghĩa trang làng. Quân đội Nga cũng đã khép vòng vây hoàn toàn Mirnograd và tiến vào làng Rovnoye, kiểm soát một nửa khu dân cư.

Tại hướng Konstantinovka, khu túi phía nam hồ chứa Kleban-Byk được dọn sạch hoàn toàn; quân Nga tiến thêm 900 m dọc tuyến đường phía bắc Aleksandro-Kalinovo, với diện tích mở rộng hơn 19 km².

Ở Gulyaypole, lực lượng GrV "Đông" chiếm làng Chervonnoye và mở rộng vùng kiểm soát thêm 7,6 km²; đồng thời nới rộng vùng áp sát hướng tây vào thành phố.

Nhiều nguồn Ukraine thừa nhận tuyến phòng thủ tại Zaporizhzhia đang rơi vào tình trạng sụp đổ và "thảm họa".

Mỹ phát tín hiệu cứng rắn về vấn đề Ukraine. Ảnh: Telegraph

Tín hiệu cứng rắn từ Mỹ, chiến dịch đặc biệt mở màn

Đài TST (Nga) ngày 4/12 đưa tin, tình hình chính trị – quân sự quanh Ukraine đang bước sang một ngưỡng mới sau khi nhiều nghị sĩ Verkhovna Rada và cả nguồn tin từ Anh xác nhận rằng ông Zelensky chỉ còn vài ngày để tự rời chức, nếu không sẽ "bị buộc phải rời".

Diễn biến này xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo Kiev dừng tấn công tàu thương mại, nếu không Nga có thể khiến Ukraine mất toàn bộ lối tiếp cận Biển Đen. Tuy nhiên, Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) vẫn tiếp tục các hoạt động tấn công bằng UAV.

Mỹ sau đó chính thức tuyên bố: nếu chiến sự tiếp diễn và các bên không đạt thỏa thuận, Washington sẽ không can thiệp.

Theo TST, đây là tín hiệu rõ ràng nhất từ Washington kể từ đầu năm nay. Trong bối cảnh đó, ông Trump đưa ra tuyên bố cứng rắn, còn các nước NATO lần lượt giảm mức độ hậu thuẫn — đặt toàn bộ "quả bom chính trị" lên Kiev.

Nổ súng giữa GUR và quân đội Ukraine - "Tất cả quả bom đều đặt lên đầu Kiev"

Theo TST, đây là thời điểm hiếm hoi mà "mây đen NATO" phủ xuống thấp đến vậy trên đầu Kiev. Tổng thống Phần Lan từ chối cấp bất kỳ bảo đảm an ninh nào cho Ukraine. Bỉ bác phương án chuyển giao dự trữ vàng – ngoại tệ của Nga bị phong tỏa cho EU hoặc Kiev; Thủ tướng Bart De Wever khẳng định không ai thực sự tin Ukraine có thể đánh bại Nga, gọi các kỳ vọng đó là "ảo tưởng".

Lầu Năm Góc từ chối cung cấp một số loại vũ khí cho Đức để chuyển giao sang Kiev. Bộ Ngoại giao Đức thậm chí nói đến khả năng Ukraine phải chấp nhận mất lãnh thổ để đổi lấy hòa bình và tổ chức trưng cầu dân ý.

Ông Zelensky đang đối mặt với áp lực rất lớn. Ảnh: NBC News

Trong khi đó, khủng hoảng nội bộ Ukraine tiếp tục lan rộng: nhiều nghị sĩ Ukraine nộp đơn từ chức.

Đáng lưu ý, tại khu nghỉ dưỡng "Zhovten" ở Koncha-Zaspa, ngoại ô Kiev — nơi được xem là "Rublyovka của Ukraine" với nhiều biệt thự siêu sang — đã xảy ra một vụ đụng độ vũ trang giữa binh sĩ quân đội Ukraine thuộc đơn vị 4005 và lực lượng GUR (Tổng cục tình báo Ukraine).

Đơn vị 4005 đang tạm trưng dụng khu nghỉ dưỡng để làm nơi trú quân, trong khi GUR yêu cầu toàn bộ quân nhân phải rời khỏi khu vực để họ tiếp quản.

Tranh chấp nhanh chóng leo thang thành đấu súng, khiến một số người bị thương (chưa có thông tin chính thức về thương vong). Cảnh sát và Cục Điều tra Quốc gia Ukraine sau đó có mặt để ổn định tình hình.

Nhìn chung, khi sự ủng hộ từ phương Tây suy giảm và nội bộ chính quyền Kiev tiếp tục rạn nứt, các diễn biến trên chiến trường cho thấy cục diện đang nghiêng về phía Nga ở nhiều hướng then chốt.

Các tuyến phòng thủ của Ukraine từ Zaporizhzhia tới Kharkov đều chịu áp lực nặng nề, Kherson trở thành điểm nóng nhất, còn nguy cơ mất quyền tiếp cận Biển Đen đang được nhắc đến với tần suất ngày càng dày đặc.

TST nhận định, sự trùng khớp giữa các tín hiệu chính trị từ Washington – châu Âu và nhịp độ tấn công trên thực địa có thể báo hiệu một giai đoạn chuyển biến lớn của toàn bộ xung đột.

Nếu Kiev không đạt được thỏa thuận trong thời gian ngắn, bối cảnh "ba tầng áp lực" — thất thế trên chiến trường, nội bộ chia rẽ và phương Tây giảm hậu thuẫn — có thể đẩy Ukraine vào thế phòng ngự chiến lược kéo dài, thậm chí dẫn tới thay đổi sâu trong cấu trúc quyền lực hiện nay.

Trong bối cảnh ấy, câu hỏi trọng tâm được TST đặt ra là: liệu Kiev còn đủ khả năng xoay chuyển tình thế, hay chiến trường miền Nam — từ Kherson đến Odessa — sẽ trở thành tâm điểm của giai đoạn tiếp theo? Các tín hiệu gửi đi cho thấy diễn biến sắp tới có thể sẽ quyết liệt hơn nhiều so với những gì đã diễn ra trong năm qua.