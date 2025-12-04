NATO bất ngờ bắn nổ vũ khí của Kiev, 1.000 quân Ukraine bị vây - Ông Putin đi nước cờ cao tay trong 50s thế giới chứng kiến

Lần đầu tiên NATO bắn nổ vũ khí của Ukraine

Cổng thông tin Dzen (Nga) ngày 4/12 đưa tin, một diễn biến quân sự bất ngờ đã bùng nổ trên Biển Đen khi Ukraine vượt qua "lằn ranh đỏ", chuyển sang tấn công các tàu trong vùng lãnh hải của những quốc gia khác. Tình hình leo thang đến mức lực lượng NATO phải bắn hạ tên lửa của Kiev.

Theo truyền thông Romania, một xuồng không người lái Sea Baby trang bị vũ khí của Ukraine đã lao thẳng vào lãnh hải nước này. Lực lượng quân sự địa phương phát hiện chiếc xuồng khả nghi cách cảng Constanța 36 hải lý, đánh giá nó là mối đe dọa đối với tuyến hàng hải nên quyết định loại bỏ mục tiêu.

Thông tin sau đó được cơ quan báo chí quân đội Romania xác nhận, và các hãng truyền thông phương tây như Reuters đăng tải.

Quân đội Romania đã loại bỏ xuồng không người lái Sea Baby trang bị vũ khí của Ukraine (Ảnh minh họa. Nguồn: Dzen)

Dzen lưu ý rằng, đây không phải lần đầu tên lửa Ukraine bay vào lãnh thổ NATO, nhưng là lần đầu tiên lực lượng Ukraine chủ động tạo ra tình huống nguy hiểm, và cũng là lần đầu quân đội NATO bắn hạ tên lửa của Ukraine như đối phó với một mục tiêu thù địch.

Theo Dzen, Kiev dường như đã bắt đầu nhắm vào các tàu chở dầu thuộc "hạm đội bóng tối" từ tuần trước. Hai tàu chở dầu rỗng từ Ai Cập tới Novorossiysk đã bị tấn công gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Ban đầu Ankara giữ im lặng, nhưng sau đó thừa nhận cả hai tàu "chịu tác động từ bên ngoài".

Cùng lúc đó, truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ phát sóng hình ảnh lực lượng ứng cứu khẩn cấp cùng đoạn liên lạc vô tuyến của thuyền trưởng tàu Virat (treo cờ Gambia) báo cáo về một cuộc tấn công bằng UAV.

Ngày 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra cảnh báo cứng rắn. Trước thềm cuộc gặp với đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steven Witkoff, ông tuyên bố rằng nếu Kiev tiếp tục tiến hành các hành động bị Moscow coi là "tấn công khủng bố" trên vùng biển quốc tế, Nga sẽ buộc phải cắt đứt hoàn toàn lối ra Biển Đen của Ukraine.

Quân đội Nga đang chiếm ưu thế ở Mirnograd. Ảnh: TST

1.000 quân Ukraine bị bao vây ở Mirnograd

Tin xấu tiếp tục đổ về Kiev khi tờ Bild (Đức) cho biết, khoảng 1.000 quân nhân đã rơi vào vòng vây ở Mirnograd.

"Hãy đưa chúng tôi ra khỏi đây hoặc tiếp tế cho chúng tôi!" – Một binh sĩ Ukraine nói với phóng viên Đức.

Trước đó, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về việc quân đội Nga giành quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk. Được biết, cụm đô thị Pokrovsk–Mirnograd là một trong những tiền đồn chủ chốt của Ukraine trong khu vực. Một phần đã thất thủ, giờ đây các đơn vị Nga đang dồn ép nốt phần còn lại.

Theo tờ Bild, "chiếc túi" ở Mirnograd đã khép kín. Tình hình được đánh giá là "cực kỳ nguy cấp" với quân đội Ukraine. Công tác hậu cần giờ chỉ có thể thực hiện bằng UAV và các tổ hợp robot mặt đất. Ngay cả việc mang đồ ăn tới cũng đã là một vấn đề.

Một lính xung kích Ukraine mô tả rằng, quân đồn trú ở Mirnograd giờ chỉ có thể "đứng nhìn" binh sĩ Nga, bởi họ gần như không còn phương tiện để tổ chức tấn công.

Quân đội Ukraine "bất lực" ở Mirnograd. Ảnh: TST

Bài viết của Bild cũng xác nhận dữ liệu của Deep State (kênh phân tích chiến sự có liên hệ với quân đội Ukraine) về việc quân đội Nga đã hiện diện tại dải đất hẹp, nơi tuyến hậu cần – tiếp tế vào Mirnograd buộc phải đi qua.

Mỗi khi quân đội Ukraine muốn luân chuyển lực lượng, họ buộc phải đánh giáp lá cà với phía Nga rồi sau đó rút lui.

Tờ Bild cũng thừa nhận Pokrovsk đã nằm dưới quyền kiểm soát của Nga. Bình luận viên quân sự Julian Röpcke của tờ này viết:

"Đối với Ukraine, việc mất Pokrovsk là một thất bại đau đớn nữa. Lực lượng vũ trang Ukraine không đủ khả năng ngăn chặn hoàn toàn đà tiến của Nga, mà chỉ có thể làm chậm lại.

Về mặt chiến lược, nút giao thông trước đây này không còn ý nghĩa với Kiev nữa, vì mọi tuyến đường đến và đi từ Pokrovsk hoặc đã bị phá hủy, hoặc bị UAV phong tỏa, hoặc dẫn vào những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát".

Theo Röpcke, đối với quân đội Nga, Pokrovsk có thể trở thành bàn đạp cho các bước tiến tiếp theo về phía tỉnh Dnipropetrovsk. Tuy vậy, ông cho rằng yếu tố này sẽ không tác động quá lớn đến cục diện trận chiến ở Donbass, bởi trong tay ông Zelensky và các cộng sự vẫn còn 2 đô thị lớn trong khu vực là Sloviansk và Kramatorsk.

Ông Putin đi nước cờ cao tay trong 50 giây thế giới chứng kiến

Trong bối cảnh chiến sự leo thang và Kiev liên tiếp nhận tin xấu trên chiến trường, một diễn biến ngoại giao kín nhưng đặc biệt quan trọng đã diễn ra tại Moscow

Theo Đài TST (Nga), trong khoảnh khắc ngắn ngủi kéo dài 50 giây – phần duy nhất được công bố trước ống kính truyền thông về cuộc gặp ngày 3/12 tại Điện Kremlin – Tổng thống Vladimir Putin đã tung ra một "nước cờ cao tay", đặt Mỹ vào vị trí buộc phải lựa chọn con đường hợp tác thực chất với Nga sau khi trật tự cũ quanh vấn đề Ukraine đang sụp đổ.

Theo TST, ông Putin đi nước cờ cao tay ngay từ đầu trong cuộc gặp với ông Witkoff. Ảnh: TST

Theo bài viết, cuộc gặp tại Điện Kremlin giữa phái đoàn Nga và hai đại diện cấp cao của Mỹ – đặc phái viên Steve Witkoff và doanh nhân Jared Kushner – kéo dài tới 5 giờ, dù phần hình ảnh được công bố chỉ là màn chào hỏi ngắn.

Tuy nhiên, ẩn sau 50 giây đó là một thông điệp chiến lược: Moscow và Washington đều đang chuẩn bị cho thời điểm Kiev suy yếu hoàn toàn, từ đó mở ra một khuôn khổ hợp tác mới vượt qua ảnh hưởng của châu Âu và Anh.

Nội dung phần đàm phán được giữ kín, nhưng trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov hé lộ một loạt chi tiết đáng chú ý.

Thứ nhất, thay vì một "kế hoạch hòa bình Ukraine", phía Mỹ đã mang đến tận bốn bộ tài liệu, tất cả đều được thảo luận nhưng không công bố nội dung. Điều này cho thấy Mỹ đang chủ động thiết kế các phương án hậu chiến trong bối cảnh họ không còn kỳ vọng vào việc Kiev có thể xoay chuyển cục diện.

Thứ hai, theo Ushakov, không có "các công thức cụ thể" nào được bàn tới, mà chỉ trao đổi về "bản chất những điều nằm trong các tài liệu của Mỹ". Cụm từ này tỏ rõ: Nga không có nhu cầu đưa ra kế hoạch hòa bình bằng văn bản, mà để Mỹ phải thích nghi với thực tế mới trên chiến trường.

Các chủ đề chính được thảo luận xoay quanh lãnh thổ và kinh tế – hai trụ cột định đoạt tương lai của Ukraine và cấu trúc an ninh châu Âu.

Quan trọng hơn, Washington đã đưa ra một cam kết mang tính bước ngoặt: sẽ không gặp phái đoàn Ukraine sau cuộc đàm phán ở Moscow mà trở về thẳng Washington để tiếp tục trao đổi với phía Nga.

Đây là tín hiệu rõ ràng rằng Mỹ không muốn để Kiev chen vào quá trình hình thành trật tự mới; cũng là dấu hiệu cho thấy nội bộ Ukraine có thể sắp chứng kiến biến động lớn, khi các nhà bảo trợ phương Tây không còn đặt niềm tin vào giới lãnh đạo hiện tại.

Theo TST, nước cờ của ông Putin không chỉ nằm ở nội dung đàm phán, mà ở cách Moscow phô diễn sự tự tin: ông Witkoff và ông Kushner được mời dạo phố, dùng bữa tại nhà hàng sang trọng, di chuyển bằng limousine Aurus – một thông điệp mềm nhưng đầy tính biểu tượng rằng Nga không phải quốc gia đang tìm kiếm sự nhượng bộ, mà là bên đang định hình sân chơi.

"Đúng như ông Ushakov kết luận, các cuộc trao đổi 'không hề làm chậm tiến trình kết thúc khủng hoảng Ukraine'. Thay vào đó, 50 giây công khai ấy đánh dấu bước chuyển quan trọng: Mỹ và Nga đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới – giai đoạn mà Kiev không còn là trung tâm của bàn cờ, và nơi nước đi của ông Putin bắt đầu phát huy hiệu quả" – Đài Nga bình luận.