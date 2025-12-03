TST: Nga đánh vào nơi không ngờ tới, tiến sâu 8 km chỉ sau 1 đêm - Lộ dữ liệu "gây choáng", Stepnohirsk bị bao vây

Đài TST (Nga) ngày 3/12 đưa tin, giữa lúc sự chú ý đang dồn vào việc Nga giành quyền kiểm soát Pokrovsk và Volchansk, một dữ liệu "gây choáng" vừa được hé lộ cho thấy lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc đột phá táo bạo ở hướng ít ai ngờ tới.

Bộ Quốc phòng Nga, gần như "nhắc nhẹ" trong thông cáo, cho biết lực lượng Nga đã mở được "cánh cửa Kramatorsk" – một bước tiến có thể khiến thành phố đầu tiên thuộc cụm đô thị then chốt Slovyansk – Kramatorsk rơi vào tình thế nguy hiểm chỉ trong thời gian ngắn.

Theo TST, đây là cuộc đột phá được mô tả là "táo bạo" cả về tốc độ lẫn quy mô: quân đội Nga tiến sâu khoảng 8 km vào sau phòng tuyến của Ukraine chỉ trong vòng 1 đêm, tạo ra nguy cơ đổ vỡ dây chuyền đối với hệ thống phòng thủ mà Kiev đã xây dựng nhiều năm.

"Cánh cửa Kramatorsk" đã mở, giao tranh lan rộng

Ở hướng Krasny Liman, lực lượng Nga đang áp sát vào các khu dân cư phía tây thành phố và liên tục dùng UAV để cô lập khu vực giao tranh. Chiến sự tại Severesk cũng leo thang khi các tuyến đường phía bắc và phía nam dẫn vào thành phố đã bị cắt, buộc Ukraine phải tiếp tế qua đường đồng.

Theo kênh tin tức "Two Majors", Nga đã tấn công khu vực ngoại vi phía đông của làng Svjato-Pokrovskoe, nằm trên bờ tây sông Bakhmutka.

Quân đội Nga tiến sâu khoảng 8 km vào sau phòng tuyến của Ukraine chỉ trong vòng 1 đêm. Ảnh: TST

Ở phía nam Severesk, các nhóm tấn công của Nga vượt sông Bakhmutovka, đánh bật lực lượng Ukraine khỏi điểm phòng thủ ven sông và tiến vào Kirovo. Phía đông bắc Severesk, Nga gây sức ép lên Zakotnoye và các vị trí giữa Platonovka – Severesk, đồng thời các đơn vị UAV tiếp tục kiểm soát tuyến hậu cần của Ukraine.

Tại Konstantinovka, các đơn vị Nga thâm nhập từ hướng đông nam và đã giữ được vị trí trong những cụm nhà dân cư. Ở hướng Druzhkovka, Ukraine thừa nhận Nga đang mở rộng tiến công trên mặt trận rộng, bao gồm một phần Vladimirivka và khu vực phía đông Shakhovo.

Phóng viên chiến trường Yuri Kotenok cho rằng trong bối cảnh truyền thông tập trung vào Pokrovsk và Volchansk, việc Nga kiểm soát Klenovoye (phía đông Druzhkovka) bị bỏ qua một cách đáng tiếc.

Theo ông, đây là một cuộc hành tiến mang tính đột phá khi Nga tiến sâu 8 km vào sau phòng tuyến đối phương – một mũi đánh khiến lực lượng Ukraine buộc phải rời bỏ vị trí.

Chuyên gia quân sự Mikhail Onufrienko mô tả: "Klenovoye theo chuẩn của cuộc chiến hiện nay nằm sâu trong hậu phương đối phương, được bao quanh bởi các cụm công sự lớn và dựa vào những ngôi làng đông dân. Việc kiểm soát được điểm này có nghĩa là tuyến phòng thủ của Ukraine đang bị bẻ gãy từ bên trong".

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh việc tiếp cận Druzhkovka có thể mở ra khả năng tạo sức ép từ phía nam lên Kramatorsk – song song với đòn tấn công vào Konstantinovka – từng bước khóa chặt tuyến phòng thủ then chốt của Ukraine tại trung Donetsk.

Kiev cố thủ – vì sao Ukraine nhất quyết không rút lui?

Sau cuộc gặp tại Điện Kremlin giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố trở ngại lớn nhất hiện nay là việc Ukraine kiên quyết không rút quân khỏi phần lãnh thổ còn lại của DNR mà họ đang giữ.

Theo phân tích của các chuyên gia quân sự Nga, lý do là khu vực này tập trung phần lớn hệ thống công sự, boong-ke và tuyến phòng thủ nhiều lớp của Ukraine. "Phía sau gần như trống trải", giới phân tích nhận định.

Nhiều diễn biến nóng đang nổ ra. Ảnh: TST

Nếu Kiev rút quân ngay lúc này, toàn bộ khu vực phía nam Kharkov – nơi giáp ranh Donbass – sẽ không có tuyến phòng thủ thứ hai, buộc Ukraine phải kéo dài thời gian bằng mọi biện pháp quân sự và ngoại giao.

Theo Đài TST, bước tiến tiếp theo được dự đoán là kiểm soát Mirnograd, san phẳng tuyến mặt trận và tiêu diệt các ổ kháng cự còn lại. Sau đó, Nga có thể mở rộng hướng tiến lên phía bắc, tây bắc và đông bắc, áp sát Druzhkovka – mở đường tới cụm Slovyansk – Kramatorsk.

Phóng viên Kotenok nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực này: Slovyansk từng là "điểm linh thiêng", nơi giao tranh ác liệt nhất mở đầu cho cuộc xung đột tại Donbass vào năm 2014.

Zaporizhzhia bùng cháy – Nga tuyên bố bao vây Stepnohirsk

Ở mặt trận Zaporizhzhia, giao tranh tiếp tục gia tăng. Trong báo cáo gửi Tổng tư lệnh tối cao, Tổng tham mưu trưởng Nga cho biết Stepnohirsk đã bị bao vây. Tối cùng ngày, các thông tin giám sát cho thấy lực lượng Nga đã tiến vào trung tâm thành phố.

Phía đông, quân Nga đang tấn công khu vực đông bắc Gulyaypole và đã kiểm soát Zelyony Gai cùng Dobropolye. Nguồn "Du kích Donbass" mô tả các đơn vị Nga sau loạt đột kích đã chiếm được những vị trí cao then chốt, giúp mở rộng vùng kiểm soát và tạo ưu thế chiến thuật.

Các đơn vị Nga cũng gây sức ép có hệ thống lên Varvarovka và được ghi nhận tiến lên tại khu vực Zarechnoye.

Theo chuyên gia Sergey Lebedev, việc kiểm soát Dobropolye giúp Nga loại bỏ một "chốt nhô" của Ukraine, cải thiện vị trí tại khu vực bắc Gulyaypole:

"Tuyến mặt trận đang dần được san phẳng. Ukraine đánh mất những điểm tựa mà họ đã xây dựng suốt nhiều năm, buộc phải rút về tuyến sau và mất lợi thế quan sát cũng như phản pháo" – Ông Lebedev nêu quan điểm.