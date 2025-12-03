Tại Nga, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 155 của Hạm đội Thái Bình Dương đã được tổ chức lại thành Sư đoàn Thủy quân lục chiến 55.

Lữ đoàn 155 ra mắt năm 2009 bằng cách cải tổ Sư đoàn Thủy quân lục chiến 55, được thành lập năm 1968. Theo báo Kommersant, đơn vị này thực sự đang trở về trạng thái ban đầu.

Các chiến binh của đơn vị trên đã tham gia vào cuộc chiến tại Mariupol, Vugledar, Pavlovka, cũng như trong các trận chiến với Quân đội Ukraine ở khu vực Kursk.

Do tham dự nhiều trận chiến, thiệt hại của Lữ đoàn 155 là rất lớn. Đáng kể nhất, vào tháng 7 năm nay, Lực lượng vũ trang Ukraine đã loại bỏ chỉ huy đơn vị này - Mykhailo Gudkov - người vừa được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Hải quân Nga.

Hoàn cảnh chính xác về cái chết của ông hiện vẫn chưa được biết rõ, người Nga chỉ tuyên bố rằng viên chỉ huy "đã chết ở mặt trận".

Tuy nhiên một số diễn đàn công khai liên quan đến Quân đội Nga đưa tin rằng ông Gudkov cùng với các sĩ quan cấp cao khác, đã thiệt mạng do một cuộc tấn công vào sở chỉ huy tiền phương, có thể là ở Kursk.

Những người lính Thủy quân lục chiến Nga thuộc Lữ đoàn 155.

Năm 2025, Bộ Tổng tham mưu và Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã phê duyệt chương trình tái tổ chức Thủy quân lục chiến. Theo kế hoạch, các lữ đoàn sẽ dần được nâng cấp thành sư đoàn.

Ngoài ra tại thời điểm sau năm 2025, Hải quân Nga dự định thành lập mới 2 sư đoàn, và năm sau - thêm 2 sư đoàn nữa và năm sau nữa - 1 sư đoàn.