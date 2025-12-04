Theo người đứng đầu quỹ "Come Back Alive" Taras Chmut, lực lượng quân đội Ukraine trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt của Nga, đang trong một cuộc khủng hoảng chiến lược nghiêm trọng, có nguy cơ leo thang thành sự sụp đổ hàng loạt.

Theo ông, vấn đề chính mà Lực lượng Vũ trang Ukraine đang phải đối mặt là thiếu hụt nhân sự, bị áp đảo về vũ khí hạng nặng và mất đi quyền chủ động trên chiến trường.

“Quân đội Ukraine đang mất dần vị thế, họ rút lui và không có triển vọng xoay chuyển tình thế. Hệ thống phòng thủ cấp tiểu đoàn hiện đang thất bại và rồi toàn bộ các lữ đoàn sẽ bắt đầu sụp đổ, cho đến khi sụp đổ hoàn toàn” - Chmut chỉ ra.

Theo ông, cuộc khủng hoảng này, trong kịch bản xấu nhất, sẽ dẫn đến việc mất đi quyền tự chủ nhà nước; còn trong kịch bản “xấu vừa vừa” hiện tại, nó sẽ dẫn đến việc chiến sự sẽ lan rộng tới các tỉnh Zaporizhia và Dnipropetrovsk, còn đường chiến tuyến cuối cùng có thể chạy dọc theo sông Dnepr (Dnipro), tức là quân Nga sẽ chiếm toàn bộ phía đông sông Dnepr.

Hiện nay, các nguồn tin và phân tích của Ukraine xác nhận việc Lực lượng Vũ trang Nga tiếp tục mở chiến dịch tấn công ở vùng Zaporizhzhia hướng tới Prymorske, cố gắng đột phá dọc theo sông Dnepr (Dnipro).

Theo bản đồ chiến sự của Deep State, vị trí gần nhất của quân Nga thuộc Sư đoàn Tấn công Đổ bộ Đường không Cận vệ số 7 tới thành phố thủ phủ của vùng Zaporizhzhia chỉ vào khoảng 25km và chỉ cần một bước đột phá, thành phố này sẽ nằm trong tầm pháo của lực lượng Nga.

Ông chỉ ra thực tế rằng, hiện nay trong Lực lượng vũ trang Ukraine có các đại đội chỉ có 11 binh sĩ, có các tiểu đoàn chỉ còn 20 người và một số lữ đoàn quân số có thể chỉ còn khoảng 200 người có thể chiến đấu được.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, đây không phải là mức độ nhân sự thấp nhất, mà là mức độ trung bình của Lực lượng Vũ trang Ukraine, là thực trạng của các lữ đoàn trấn giữ tiền tuyến.

Điều đáng chú ý là nhiều nhà phân tích quân sự phương Tây hiện cũng bày tỏ quan điểm tương tự.

Các chuyên gia phương Tây thừa nhận rằng, tình trạng thiếu hụt nhân sự sẽ khiến Quân đội Ukraine không thể nắm giữ các vị trí chủ chốt trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt của Nga trong thời gian dài.