TST: Nga nã 17 tên lửa Iskander, nghi trúng hầm Tổng thống Ukraine – 9 giờ hỏa lực, hé lộ "vũ khí bí mật của Putin"

Nga nã 17 tên lửa Iskander, nghi trúng hầm Tổng thống Ukraine

Đài TST (Nga) ngày 3/2 đưa tin, hơn 30 tên lửa Iskander, Zircon, Kalibr, Kh-101, Kh-22 cùng với gần 1.000 UAV Geran đã được sử dụng trong một đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine kéo dài suốt nhiều giờ liền. Hệ thống hậu cần, cầu cống, kho tàng, cơ sở sản xuất quân sự và hạ tầng năng lượng đều trở thành mục tiêu.

Trong hai ngày trước đó, các nguồn tin Ukraine đã cảnh báo về các đợt tấn công, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky phủ nhận vì chưa thấy dấu hiệu rõ rệt. Cho tới thời điểm hiện tại, nhiều kênh thông tin của Nga và Ukraine đồng loạt nhận định rằng "lệnh ngừng bắn tạm thời" giữa Nga-Ukraine đã chấm dứt trên thực tế.

Nga đang tấn công trả đũa ác liệt vào Ukraine. Ảnh: TST

Đáng lưu ý, 17 quả Iskander đã đánh vào cùng một vị trí tại Dnepropetrovsk. Việc nhiều tên lửa dồn vào một điểm đã gợi mở tầm quan trọng đặc biệt của mục tiêu này. Một số nguồn tin của Ukraine cho biết, đây là công trình ngầm kiên cố phục vụ cơ quan chỉ huy hoặc lãnh đạo cấp cao như Tổng thống.

Cuộc tấn công quy mô lớn của Nga diễn ra không lâu sau khi lực lượng Ukraine phát động tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga khiến ít nhất 3 người thiệt mạng (hai ở Stary Oskol, Belgorod và một ở Vasilyevka, Zaporizhzhia).

9 giờ "địa ngục"

Tới thời điểm này, chiến dịch trả đũa của Nga đã kéo dài 8 giờ liên tục và bước sang giờ thứ 9, riêng số UAV tham gia ước tính gần 1.000 chiếc. Các máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa Kh-101 và cả Kh-22/Kh-32 được triển khai. Các vụ phóng từ Tu-95MS, Tu-22M3 và MiG-31K đã được ghi nhận.

Một trong những mục tiêu đầu tiên trúng hỏa lực của Nga là Nhà máy nhiệt điện số 5 ở Kiev. Khoảng 3 giờ sáng, nhà máy nhiệt điện Zmiev tại Chuguev bị đánh trúng, khiến khu vực rộng lớn rơi vào tình trạng mất điện.

Các tên lửa Zircon cũng được sử dụng. Nhiều kênh giám sát Ukraine nhận định mục tiêu là các trạm biến áp 750 kV tại vùng Kiev, đặc biệt là khu vực Nalyvaikovka.

Ngoài ra, khoảng 4 giờ sáng ngày 3/2, các tàu chiến Nga mang tên lửa Kalibr đã tiến ra Biển Đen.

Tại Kharkov ghi nhận khoảng 15 vụ nổ lớn, thành phố và khu vực lân cận rơi vào tình trạng mất điện diện rộng. Hệ thống sưởi của 820 tòa nhà phải xả nước khỏi đường ống do nhà máy nhiệt điện ngừng hoạt động. Một phần cơ sở "Teploenergo" cũng phải dừng vận hành.

Danh sách các mục tiêu còn bao gồm: Nhiệt điện số 4 và số 3 tại Kiev, đập thủy điện Dnepr, Nhiệt điện số 5 và số 6 tại Kharkov, trạm 750 kV "Kievskaya" tại Makarov, nhiệt điện Darnitskaya tại Kiev, trạm 440 kV Kharkov và trạm 330 kV Odessa.

Theo TST, một quả đạn Tornado-S mang đầu đạn chùm đã đánh trúng trạm biến áp 330 kV "Kharkovskaya". Hai vụ nổ khác trong cùng thời điểm không liên quan tới đòn đánh này.

Ngoài ra, các trạm biến áp 750 kV nối Nhà máy điện hạt nhân Rivne với Kiev và miền trung Ukraine cũng được cho là đã bị đánh trúng.

Các UAV Geran sau đó tấn công vào hệ thống phòng không tại khu vực cảng Chernomorsk và Odessa, riêng tại cảng Chernomorsk ghi nhận ít nhất 20 vụ nổ. Dù phía Ukraine triển khai nhiều tổ hỏa lực cơ động, một số UAV vẫn lọt qua.

Tới 5 giờ sáng (giờ Moscow), theo một số kênh theo dõi, Nga đã phóng hơn 30 tên lửa đạn đạo vào các mục tiêu phía sau tuyến chiến sự, được cho là con số lớn nhất kể từ đầu chiến dịch.

Nhà quan sát quân sự Nga Yuri Podolyaka nhận định rằng, Kiev đã cố gắng kéo dài đàm phán và trì hoãn thỏa thuận để tránh các đòn tấn công vào hệ thống năng lượng. Trong khi đó, phía Nga cho rằng họ đã giữ cam kết không đánh vào hạ tầng năng lượng tới hết ngày 1/2, và sau đó thay đổi cách tiếp cận.

24h đếm ngược, "vũ khí bí mật" của ông Putin lần đầu nhắm vào Kiev

Các kênh giám sát chiến sự Ukraine đang khẩn cấp đăng tải thông tin cho biết, trong vòng 24h tới sẽ có thêm chiến dịch tấn công quy mô lớn từ Nga. Đáng lưu ý, theo các kênh này, "vũ khí bí mật của ông Putin" có thể sẽ lần đầu tiên được sử dụng để nhắm vào Kiev.

Hiện tại, Moscow đang điều chuyển máy bay chiến lược giữa các sân bay, dấu hiệu thường xuất hiện trước các đợt tấn công tên lửa – UAV quy mô lớn.

Các đợt tấn công mới dự kiến sẽ tiếp diễn. Ảnh: TST

Theo dự đoán, các mục tiêu được nhắm tới gồm Kiev, Zhytomyr, Lviv. Kịch bản được mô tả là có thể diễn ra theo hai giai đoạn: giai đoạn đầu tập trung vào Kiev; giai đoạn hai là các đòn đánh vào hạ tầng năng lượng và khí đốt ở miền tây Ukraine.

Với giai đoạn đầu, các loại vũ khí được nêu tên gồm: Iskander-M, tổ hợp S-300/400, tên lửa Kh-22 từ Tu-22M3, Iskander-K, Kh-59/69, Kinzhal từ MiG-31K, UAV Geran và các biến thể.

Ở giai đoạn hai, có thể xuất hiện tên lửa hành trình từ Tu-95MS và Tu-160, Kalibr từ hải quân, Kinzhal từ MiG-31K, UAV Geran và các biến thể.

Ngoài ra, một loại vũ khí được truyền thông Ukraine đề cập tới là tên lửa 9M729 "Novator" từ tổ hợp Iskander-M1.

Đây là loại vũ khí mà Ukraine gọi là "vũ khí bí mật của ông Putin" do từng gây tranh cãi về tầm bắn và đặc tính kỹ thuật, nhưng việc sử dụng thực tế cho tới nay chưa từng được xác nhận công khai.

Các kênh này đồng thời nhấn mạnh mức cảnh báo cao liên quan tới khả năng xuất hiện của hệ thống được gọi là "Oreshnik", được phóng từ thao trường Kapustin Yar.