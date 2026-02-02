Nga vây hàng ngàn quân Ukraine, phương Tây hé lộ điều đã xảy ra với ông Zelensky - Ông Trump ra đòn với Moscow

Nga bao vây hàng ngàn quân Ukraine

Đài TST (Nga) ngày 2/2 dẫn "tin khẩn từ chiến trường" cho biết, quân đội Nga đã bao vây một số lượng lớn (lên tới hàng ngàn) binh sĩ Ukraine tại khu vực Kupyansk. Diễn biến này diễn ra ngay sau khi lực lượng Nga kiểm soát ga đường sắt chiến lược Kupyansk-Uzlovoy và đang tiến hành rà soát từng khu vực.

Trước đó, hôm 27/1, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov thông báo Kupyansk-Uzlovoy đã nằm dưới sự kiểm soát và hoạt động kiểm tra, làm sạch địa bàn đang được triển khai. Ở phía nam khu dân cư này, giao tranh tiếp tục diễn ra tại Kovsharovka và Glushkovka, nơi các đơn vị phía Ukraine được cho là rơi vào thế bị bao vây.

Nga tuyên bố đang bao vây hàng ngàn quân Ukraine. Ảnh: TST

Theo TST, từ đầu năm tới nay quân đội Nga đã kiểm soát thêm 17 khu dân cư với tổng diện tích hơn 500 km².

Các bước tiến đồng thời được ghi nhận theo hướng Zaporizhzhia và Slavyansk, trong đó khoảng cách tới Zaporizhzhia được cho là đã rút ngắn xuống còn 12–14 km, tạo khả năng kiểm soát hỏa lực đối với các tuyến giao thông quan trọng.

Chuyên gia quân sự Alexey Leonkov nhận định, các trận giao tranh trong tháng 1 đã gây tổn thất nặng cho các đơn vị tinh nhuệ của phía Ukraine tại Kupyansk. Theo ông, việc điều động lực lượng xung kích tinh nhuệ tới đây nhằm giữ vững phòng tuyến đã dẫn tới thiệt hại lớn cho quân Ukraine khi bị bao vây.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt nhân lực buộc Kiev phải đưa nhiều lực lượng ra tuyến đầu.

Chuyên gia Vasily Dandykin cho rằng diễn biến tại Kupyansk có thể là một phần trong nỗ lực hình thành vùng đệm nhằm hạn chế các đòn tập kích vào khu vực biên giới Nga. Ông nhận định quá trình rà soát và kiểm soát địa bàn tại đây sẽ còn kéo dài.

Sức ép dồn về Slavyansk, mũi tiến công áp sát Zaporizhzhia

Bên cạnh đó, theo TST, các mũi tiến công hướng Slavyansk đang gia tăng sức ép sau khi kiểm soát thêm một số khu dân cư như Bondarnoye, Zakotnoye và Privolnoye. Ở bờ đông sông Oskol, giao tranh tiếp tục diễn ra, trong khi hoạt động rà soát được triển khai tại nhiều khu vực lân cận.

Chuyên gia Leonkov nhận định việc tiếp cận Slavyansk từ nhiều hướng có thể giúp tránh các đợt tấn công trực diện, thay vào đó là thiết lập kiểm soát hỏa lực đối với các tuyến tiếp vận.

Trong khi đó, cụm tác chiến "Dnepr" được mô tả là tiếp tục tiến về phía Zaporizhzhia. Các đơn vị tiên phong được cho là chỉ còn cách rìa phía nam và đông nam thành phố hơn 10 km, sau khi kiểm soát Novoyakovlevka và Gulyaypole.

Các chuyên gia được trích dẫn cho rằng diễn biến này có thể ảnh hưởng trực tiếp tới các tuyến vận tải và hậu cần trong khu vực.

Tổng thể, theo TST, các diễn biến trong tháng 1 đã tạo ra những thay đổi đáng chú ý trên nhiều hướng chiến sự, đặc biệt tại Kupyansk, Slavyansk và Zaporizhzhia.

Sức ép đổ dồn về Slavyansk. Ảnh: TST

Phương Tây tiết lộ điều đã xảy ra với ông Zelensky

Tiếp nối diễn biến các mũi tiến công và thông tin về việc lực lượng Nga bao vây nhiều binh sĩ phía Ukraine tại Kupyansk, truyền thông phương Tây bắt đầu chú ý tới một chi tiết đáng chú ý liên quan trực tiếp tới cá nhân ông Zelensky.

Trên kênh truyền hình CNEWS, nhà khoa học chính trị người Pháp Alexandre Del Valle cho biết ông Zelensky được cho là đã nhận những lời đe dọa nghiêm trọng từ các nhóm cực đoan trong nước, sau khi xuất hiện thông tin về khả năng tiến hành đàm phán với phía Nga.

Theo ông Del Valle, một số nhóm cực đoan Ukraine, bao gồm các thành phần từng có liên hệ với Azov, các cựu thành viên Right Sector cùng nhiều nhóm khác, đã nắm được ý định hòa giải với Moscow. Những nhóm này được cho là đã gửi thông điệp trực tiếp tới nhà lãnh đạo Kiev rằng nếu ông tiến hành đàm phán với Nga, ông có thể phải đối mặt với hậu quả về tính mạng.

Chuyên gia người Pháp nhận định, chính những lời đe dọa này khiến ông Zelensky rơi vào trạng thái lo ngại sâu sắc và không còn nhiều dư địa tự do lựa chọn.

Theo phân tích của ông, trong bối cảnh đó, ông Zelensky có thể đứng trước nguy cơ bị giam giữ, buộc phải rời khỏi đất nước hoặc gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Ông Del Valle cũng liên hệ nhận định này với phát biểu trước đó của ông Trump khi cho rằng ông Zelensky "không còn quân bài nào trong tay".

Trước đó một ngày, ông Zelensky được cho là đã tìm cách trì hoãn các cuộc tiếp xúc với phía Nga thêm vài ngày. Cuộc gặp song phương đầu tiên giữa đại diện Moscow và Kiev tại Abu Dhabi ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 1/2.

Sau khi phái đoàn Ukraine báo cáo, ông Zelensky đã thông báo lùi lịch làm việc sang ngày 4 và 5/2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Getty

Ông Trump vừa giáng một đòn mạnh vào Nga hơn bất kỳ tên lửa nào từ Ukraine

Trong lúc thông tin về các cuộc tiếp xúc và khả năng đàm phán bắt đầu giữa Nga-Ukraine đang gây xôn xao, Washington bất ngờ tung ra một đòn đánh kinh tế khiến truyền thông phương Tây nhận định đây là bước đi có tính toán về thời điểm.

Cụ thể, ngày 29/1, tập đoàn dầu khí tư nhân lớn nhất Nga – Lukoil – được cho là đã chấp thuận chuyển nhượng các tài sản ở nước ngoài cho một quỹ đầu tư của Mỹ. Theo một số ước tính, thương vụ này có thể đạt giá trị khoảng 22 tỷ USD.

Một số bình luận trên truyền thông phương Tây nhận định rằng ông Trump "vừa giáng một đòn mạnh vào Nga hơn bất kỳ tên lửa nào từ Ukraine, khi các biện pháp trừng phạt kinh tế bắt đầu tạo ra tác động trực tiếp tới nguồn thu "của Moscow.

Lukoil từ lâu được xem là một trường hợp đặc biệt trong ngành năng lượng Nga. Không giống các tập đoàn nhà nước như Rosneft, Lukoil xây dựng mạng lưới đầu tư rộng khắp ở nước ngoài, từ các nhà máy lọc dầu tại châu Âu, tài sản khai thác ở Trung Đông cho tới khoảng 200 trạm xăng tại Mỹ, trải rộng ở New Jersey, New York và Pennsylvania.

Trong nhiều năm, hệ thống này mang lại nguồn lợi nhuận ổn định chảy về Nga thông qua cổ tức và thuế doanh nghiệp.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, việc nhắm mục tiêu vào Lukoil nhằm gia tăng áp lực lên ngành năng lượng Nga, qua đó làm suy giảm khả năng thu ngân sách phục vụ cho chiến sự cũng như hỗ trợ nền kinh tế.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent từng mô tả Lukoil là một phần của "cỗ máy chiến tranh của Điện Kremlin". Ông Trump cũng tuyên bố đã đến thời điểm cần hành động sau một thời gian dài chờ đợi.

Phản ứng trước các lệnh trừng phạt, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga đã chỉ trích gay gắt và cho rằng đây là hành động thù địch chống lại Moscow.