RIA: Vũ khí Nga tiến sâu 200km diệt F-16, kết quả gây sốc - Mỹ gấp rút chuẩn bị "lối thoát bí mật" cho ông Zelensky?

Nga tung vũ khí thọc sâu 200km diệt F-16

Tờ EuroMaidan (Ukraine) ngày 30/1 đưa tin, Nga đã điều một UAV tầm xa bay khoảng 200 km với mục tiêu hạ một F-16 của Ukraine, nhưng kết cục lại gây sốc cho Moscow.

Đơn vị tinh nhuệ Rubicon được cho là đã cho UAV tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine để săn tìm tiêm kích F-16. Tuy nhiên, mục tiêu bị đánh trúng hóa ra chỉ là mô hình đánh lừa. Theo EuroMaidan, Ukraine bố trí một F-16 giả có độ giống rất cao nhằm khiến phía Nga nhận nhầm.

Ban đầu, một số nguồn Nga tin rằng UAV của Rubicon đã phá hủy một chiếc Lockheed Martin F-16 tại căn cứ gần Kropyvnytskyi (tỉnh Kirovohrad), cách tiền tuyến chừng 200 km.

Tuy nhiên, hình ảnh từ camera UAV BM-35 cho thấy "chiếc máy bay" thực chất là mồi nhử làm từ vật liệu như cao su hoặc gỗ. Phía Rubicon sau đó cũng thừa nhận họ đã bắn trúng mục tiêu giả.

Truyền thông Nga công bố hình ảnh nước này "tiêu diệt F-16"

Dù vậy, điều đáng lo với Không quân Ukraine là các UAV FPV của Rubicon, nhờ cải tiến khung thân và liên lạc, đang vươn tầm hoạt động ngày càng sâu, tạo rủi ro cho nhiều sân bay và các máy bay giá trị cao.

Ở chiều ngược lại, Ukraine dường như vẫn còn đủ F-16 mồi nhử để phân tán sự chú ý, trong lúc phi đội F-16 thật dự kiến tăng lên khi liên minh Bỉ – Đan Mạch – Hà Lan cam kết chuyển giao gần 90 chiếc.

Trước đây, Ukraine từng chiếm ưu thế trong các đòn UAV tầm xa, nổi bật là các chiến dịch của SBU nhằm vào hệ thống phòng không và máy bay Nga tại Crimea ở cự ly từ 100 km trở lên. Chỉ riêng năm ngoái, SBU được nói đã đánh trúng ít nhất 15 máy bay Nga ở bán đảo này.

Hiện nay, Nga được cho là đang thu hẹp khoảng cách. Cuối năm ngoái, Rubicon công bố video UAV tập kích mục tiêu giá trị cao ở khoảng cách tới 200 km sau tiền tuyến.

Một yếu tố quan trọng giúp tăng tầm với UAV là thiết bị liên lạc vệ tinh Starlink. Nhiều UAV Nga mang theo bộ Starlink cỡ nhỏ, ổn định — tương tự cách Ukraine trang bị cho UAV tầm xa của mình, đặc biệt trong các đòn đánh về phía Crimea.

Nga tuyên bố Kiev tổn thất 8.500 quân chỉ trong 1 tuần

Mặc dù Ukraine tuyên bố kế hoạch loại bỏ F-16 của Nga đã bất thành, nhưng nhìn chung, theo đánh giá của giới phân tích, Moscow vẫn giành được những bước tiến đáng kể trên chiến địa nói chung.

Bản tin từ các mặt trận SVO ngày 31/1 phản ánh bức tranh đó: đà tiến công tiếp diễn, giao tranh dồn dập, và các biện pháp tác chiến mới xuất hiện ở nhiều khu vực.

Nga tuyên bố Ukraine tổn thất lớn trong thời gian ngắn. Ảnh: TST

Theo Đài TST (Nga), kíp pháo tự hành Msta-S đã phá hủy các công sự kiên cố của Ukraine. Đồng thời, lực lượng Nga được cho là tiến lên ở Donetsk và Zaporizhzhia, trong khi UAV tiếp tục tập kích các nhóm đặc nhiệm dù đối phương đặt bẫy. Một số nhận định cho rằng nhịp độ tiến công hiện tại tạo áp lực lớn lên tuyến phòng thủ Ukraine.

Trên hướng Kramatorsk, phóng viên chiến trường Yuri Kotyonok mô tả tình hình "rất căng thẳng". Các đơn vị thuộc Cụm tác chiến "Nam" vừa tiến công vừa đẩy lùi phản kích.

Giao tranh diễn ra quanh Nikiforovka; lực lượng Nga được nói là áp sát Bondarnoye và phía nam Nikiforovka, đồng thời tạo thế che sườn theo trục Privolye – Golubovka – Minkovka.

Ở phía tây nam, Markovo được cho là đã bị đánh bật hoàn toàn lực lượng Ukraine. Những điểm cao giữa Novomarkovo và Markovo tiếp tục chứng kiến các trận giằng co.

Trong 24 giờ, phía Nga thông báo kiểm soát Ternovatoye, Rechnoye (Zaporizhzhia) và Berestok (Donetsk), đồng thời nêu con số tổn thất một tuần của Ukraine vượt 8.500 quân nhân. Cựu sĩ quan Mỹ Scott Ritter nhận định đà tiến công hiện nay "khó đảo ngược".

Ở hướng Sumy, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng đạn dẫn đường Krasnopol đã đánh trúng một điểm tựa có hầm ngầm, trạm UAV và thiết bị tác chiến điện tử. Binh sĩ Nga còn phát hiện mìn phát âm thanh kêu cứu, được cho là bẫy có sức nổ tương đương mìn chống tăng.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Reuters

Chuyên gia: Mỹ bí mật chuẩn bị "lối thoát" cho ông Zelensky

Đáng lưu ý, theo hãng thông tấn RIA Novosti, trước những diễn biến bất lợi đối với Kiev, nhà phân tích chính trị Mỹ Gilbert Doctorow mới đây đã đưa ra thông tin bất ngời rằng, Mỹ đang "chuẩn bị một lối thoát bí mật cho ông Zelensky".

Phát biểu trên kênh YouTube cá nhân, ông Doctorow nhận định các yêu cầu của Nga liên quan tới Ukraine rốt cuộc sẽ được đáp ứng.

Ông cho rằng những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Zelensky về việc "không bao giờ từ bỏ Donbass" chủ yếu nhằm phục vụ dư luận trong nước và kéo dài thời gian trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc hậu trường vẫn diễn ra.

Theo ông, kịch bản thực tế có thể khác, khi Ukraine buộc phải nhượng bộ tại Donbass cùng một số điều kiện khác.

Vị chuyên gia lập luận rằng việc rút lực lượng Ukraine khỏi toàn bộ Donbass có thể sẽ là bước đi tiên quyết trước bất kỳ thỏa thuận nào, đồng thời Nga muốn Ukraine duy trì trạng thái trung lập và không có sự hiện diện quân sự nước ngoài.

Cũng theo nhà phân tích này, Washington đang chuẩn bị một "lối thoát kín đáo" để ông Zelensky rời cương vị lãnh đạo mà không tạo ra khủng hoảng chính trị.

"Nếu người Ukraine hiểu rằng họ sẽ được phân bổ 800 tỷ USD để tái thiết đất nước, ...tôi nghĩ họ sẽ bỏ phiếu để thay thế ông Zelensky....

Theo tôi, Mỹ đang chuẩn bị một lối thoát bí mật cho Zelensky, và trong vòng 100 ngày họ sẽ nhận được lệnh.

Chính xác hơn, họ sẽ lên lịch bầu cử mới... Vì vậy, ông Zelensky hoàn toàn có cơ hội rời khỏi chức vụ theo ý muốn của mình, chứ không phải dưới sự giám sát" – ông Doctorow nói.

Trước đó, ngày 28/1, Financial Times đưa tin Mỹ có thể gắn các đảm bảo an ninh với việc Ukraine điều chỉnh yêu sách lãnh thổ, song Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin này.

Trong khi đó, ngày 25/1, ông Zelensky tiếp tục bác bỏ khả năng rút quân khỏi Donbass. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov và trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov đều nhấn mạnh Donbass là yếu tố then chốt trong bất kỳ kế hoạch hòa bình nào.