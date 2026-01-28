Nga ồ ạt trút lửa, tấn công tổng lực bắt đầu - Quân Ukraine rút chạy, một nước NATO dọa "xuống tay" với Kiev

Cuộc tấn công tổng lực vào Liman chính thức bắt đầu

Theo kênh Readovka, quân đội Nga đã phát động cuộc tấn công tổng lực nhằm vào Liman (Lyman), trong khi phía Ukraine bắt đầu rút khỏi thành phố và vượt qua sông Seversky Donets.

Readovka cho biết, lực lượng Moscow triển khai thế tiến công trên nhiều hướng, mở đột phá vào khu trung tâm trên một chính diện rộng. Diễn biến này cho thấy tuyến phòng thủ tiền tiêu của Ukraine đang nhanh chóng sụp đổ.

Cũng theo Readovka, các tổ xung kích Nga đã kiểm soát khu vực quanh trang trại "Elena" và tiến sâu thêm khoảng 1 km dọc theo đường Heroyiv Desantnikov. Đây là khu dân cư nhà thấp tầng, vì vậy tốc độ tiến quân diễn ra nhanh là điều dễ hiểu.

Song song đó, Readovka cho biết các mũi tấn công cũng diễn ra tại các khu dân cư dọc các tuyến Slobozhanska và Nezavisimosti, buộc lực lượng Kiev phải lùi dần.

Cuộc tấn công tổng lực vào Liman bắt đầu. Ảnh: TST

Tuy nhiên, tại các quận phía đông nam, AFU vẫn kháng cự quyết liệt. Theo mô tả của Readovka, những điểm bám trụ chính của họ nằm quanh khu vực tòa nhà hành chính thành phố, bến xe buýt, bệnh viện đường sắt, cùng các khu chung cư và công trình công cộng lân cận.

Đây là những vị trí thuận lợi cho phòng ngự và ít nguy cơ bị cô lập. Tuy vậy, Readovka nhận định rằng do hệ thống phòng thủ trong đô thị thiếu tính đồng đều, nếu AFU cố giữ chân đối phương ở một hướng, họ có thể bị đánh vòng từ hướng khác, hoặc các điểm kháng cự vững chắc sẽ rơi vào thế bị chia cắt.

Readovka nhấn mạnh rằng việc một cuộc tấn công tổng lực diễn ra đồng thời từ nhiều hướng, trong khi AFU không thể cầm chân đối phương tại các khu vực ngoại vi, cho thấy dấu hiệu rút lui của một số đơn vị Kiev. Cụ thể, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 53 AFU được cho là đã rút khỏi vị trí và vượt sông Siversky Donets.

Tình hình, theo Readovka, có thể thay đổi rất nhanh. Hệ thống phòng thủ tại Liman đang bắt đầu tan rã, khi lực lượng Kiev còn lại chỉ có thể cố gắng làm chậm bước tiến của RFAF. Kênh này cũng lưu ý rằng Tập đoàn quân số 25 của Nga vẫn phải tiếp tục làm chủ cả Liman và khu rừng xung quanh.

Liman được coi là một điểm then chốt trên mặt trận Donetsk vì thành phố này nằm tại nút giao của các tuyến đường bộ và đường sắt chiến lược, kiểm soát việc di chuyển binh lực và tiếp tế giữa nhiều khu vực phía đông Ukraine.

Việc giành quyền kiểm soát Liman có thể cắt đứt hoặc làm suy yếu tuyến hậu cần quan trọng của Ukraine trong vùng Donbass, khiến lực lượng tại đây gặp khó khăn trong việc nhận tiếp viện. Đồng thời, kiểm soát Liman mở ra khả năng tạo sức ép và tiến sâu hơn về hướng Slavyansk và Kramatorsk ở phía tây nam.

Chính vì vậy, cả Nga và Ukraine đều coi Liman là mục tiêu có ý nghĩa chiến lược trong các chiến dịch quy mô lớn tại khu vực này. Tầm quan trọng của Liman không chỉ nằm ở giá trị quân sự trực tiếp mà còn ở tác động tới thế trận tổng thể trên toàn bộ mặt trận Donetsk.

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky. Ảnh: Reuters

Ông Zelensky ra lệnh sốc nhắm vào 50.000 người Nga

Trước diễn biến căng thẳng trên chiến trường, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho rằng lực lượng vũ trang nước này cần dồn trọng tâm vào việc gây tổn thất ở mức cao nhất có thể cho phía Nga.

Phát biểu tại một sự kiện đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị UAV, ông Zelensky nêu mốc 50.000 thương vong mỗi tháng của Nga là "mức tối ưu" mà quân đội Ukraine nên hướng tới.

Trong bối cảnh Ukraine dần lép vế trước các đợt tiến công kéo dài nhiều tháng của Nga, cả hai phía đều không công bố số liệu tổn thất của mình, mà chủ yếu đưa ra thông tin về thiệt hại của đối phương.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng mục tiêu này là "nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, của quân đội và toàn bộ lực lượng an ninh Ukraine", nhằm duy trì mức tổn thất của Nga ở ngưỡng như vậy.

Ý tưởng đặt ra chỉ tiêu thương vong này được cho là xuất phát từ Bộ trưởng Quốc phòng mới bổ nhiệm Mikhail Fedorov. Trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị mới, ông Fedorov gọi đây là một trong những mục tiêu chiến lược của Kiev, đồng thời cho biết chính ông Zelensky yêu cầu phải khiến cái giá của xung đột trở nên khó chấp nhận đối với Moscow.

"Cần xác định đúng mục tiêu", ông Fedorov nói với báo giới, xem việc đặt ra chỉ tiêu gây tổn thất cho đối phương là một trong những hướng đi đó. Tuy nhiên, phát biểu này đã vấp phải chỉ trích từ nghị sĩ đối lập Anna Skorokhod, người cho rằng Kiev nên ưu tiên chấm dứt giao tranh và đưa binh sĩ kiệt sức trở về.

Trước đó, hôm thứ Hai, ông Zelensky tuyên bố Nga đã chịu khoảng 35.000 thương vong trong tháng Một. Moscow thì cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine đánh giá thấp tổn thất của chính mình và phớt lờ thực tế trên chiến trường.

Đầu tháng này, Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov cho rằng Kiev đang hy sinh lực lượng trong các nỗ lực phòng thủ không hiệu quả, đồng thời dựng lên hình ảnh về sự hiện diện quân sự tại những địa điểm không tồn tại.

Nga cũng cáo buộc Ukraine gia tăng các đòn tấn công nhằm vào khu vực dân sự. Theo Moscow, trong giai đoạn từ ngày 1 đến 11 tháng 1, đã có 45 người thiệt mạng, trong đó có ba trẻ vị thành niên, trong các cuộc tập kích mà Nga cho là do Ukraine thực hiện.

Poster của chính phủ Hungary chống lại việc tài trợ cho Ukraine. Ảnh: UP.

Quốc gia NATO quyết tâm chặt đứt đường tiếp tế cho Ukraine

Trong khi ông Zelensky kêu gọi quân đội tập trung gây thương vong lớn nhất có thể cho Nga trên chiến trường, một diễn biến khác lại xuất hiện ở hậu phương châu Âu, có thể tác động trực tiếp tới khả năng duy trì xung đột của Kiev.

Chính phủ Hungary đã công bố nội dung bản câu hỏi dự kiến gửi tới cử tri, kêu gọi người dân bày tỏ quan điểm phản đối việc Liên minh châu Âu tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong những năm tới.

Sáng kiến trưng cầu ý kiến này được Thủ tướng Viktor Orbán đưa ra từ ngày 16/1, nhằm huy động sự ủng hộ trong nước và tạo kênh để cử tri thể hiện thái độ trước chính sách ngân sách của EU dành cho Ukraine. Đến nay, chính phủ đã công khai mẫu nội dung dự kiến phát hành.

Tài liệu kèm theo hình ảnh ông Zelensky với bàn tay chìa ra, hai bên là Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và lãnh đạo Đảng Nhân dân châu Âu Manfred Weber, được thể hiện như đang thúc giục việc "đổ tiền" vào tay nhà lãnh đạo Ukraine.

Nội dung nêu giả định Ukraine có thể gia nhập EU trong vòng bốn năm và, với tư cách thành viên, có thể nhận tới 800 tỷ USD. Văn bản cũng cho rằng Brussels không chỉ cung cấp vũ khí mà còn đứng về phía Ukraine trong cuộc xung đột, đồng thời nhấn mạnh người châu Âu, bao gồm cả người Hungary, sẽ phải gánh chi phí.

Chính phủ Hungary lập luận rằng Ukraine khó có thể hoàn trả khoản viện trợ lớn như vậy, và cảnh báo nguồn tài chính này có thể được trích từ ngân sách của các nước thành viên, trong đó có Hungary.

Tài liệu còn cho rằng người dân Hungary có nguy cơ mất các khoản lương hưu bổ sung, phải chịu thuế cao hơn và chấm dứt các chính sách trợ giá điện nước nếu nguồn lực bị chuyển sang hỗ trợ Ukraine.

Người tham gia được mời đánh dấu vào ba tuyên bố phản đối việc tài trợ cho cuộc chiến, phản đối việc duy trì ngân sách cho nhà nước Ukraine trong nhiều năm và phản đối nguy cơ chi phí sinh hoạt tăng cao vì xung đột.

Mẫu câu hỏi có thể được gửi trả miễn phí trước ngày 23/3, chỉ chưa đầy một tháng trước cuộc bầu cử quốc hội Hungary dự kiến diễn ra ngày 12/4.

Bộ Ngoại giao Hungary đã triệu tập Đại sứ Ukraine tại Budapest ngày 27/1 sau khi ông Orbán cáo buộc Kiev tìm cách tác động tới tiến trình bầu cử trong nước theo hướng có lợi cho phe đối lập.

Tuần trước, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông Zelensky ám chỉ rằng ông Orbán đang làm tổn hại lợi ích châu Âu. Đáp lại, Thủ tướng Hungary cho rằng Ukraine đã nhận khoản hỗ trợ lớn từ châu Âu nhưng chưa đạt được kết quả tương xứng trên chiến trường.